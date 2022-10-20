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Мэр Донецка сообщил, что при обстреле города получила ранение женщина - РИА Новости, 20.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221020/svo-1825262148.html
Мэр Донецка сообщил, что при обстреле города получила ранение женщина
Мэр Донецка сообщил, что при обстреле города получила ранение женщина - РИА Новости, 20.10.2022
Мэр Донецка сообщил, что при обстреле города получила ранение женщина
Женщина получила ранение при ночном обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T06:39
2022-10-20T06:51
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
украина
россия
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
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ДОНЕЦК, 20 окт - РИА Новости. Женщина получила ранение при ночном обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Ранее в сообщении представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), говорилось, что украинские войска за три минуты выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецк, украина, россия, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК
06:39 20.10.2022 (обновлено: 06:51 20.10.2022)
 
Мэр Донецка сообщил, что при обстреле города получила ранение женщина

Мэр Донецка сообщил, что при обстреле ВСУ Киевского района города получила ранение женщина

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снарядов крупного калибра
Осколки снарядов крупного калибра - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов крупного калибра. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 окт - РИА Новости. Женщина получила ранение при ночном обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"В 23:57 в Киевском районе в результате прямого попадания в частный жилой дом ранена женщина 1966 года рождения", - отметил мэр в своем Telegram-канале.
Ранее в сообщении представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), говорилось, что украинские войска за три минуты выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
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