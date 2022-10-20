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Мэр Донецка сообщил, что при обстреле города получила ранение женщина
Мэр Донецка сообщил, что при обстреле города получила ранение женщина - РИА Новости, 20.10.2022
Мэр Донецка сообщил, что при обстреле города получила ранение женщина
Женщина получила ранение при ночном обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T06:39
2022-10-20T06:39
2022-10-20T06:51
специальная военная операция на украине
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алексей кулемзин (донецк)
сцкк
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ДОНЕЦК, 20 окт - РИА Новости. Женщина получила ранение при ночном обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Ранее в сообщении представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), говорилось, что украинские войска за три минуты выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК
06:39 20.10.2022 (обновлено: 06:51 20.10.2022)
Мэр Донецка сообщил, что при обстреле города получила ранение женщина
Мэр Донецка сообщил, что при обстреле ВСУ Киевского района города получила ранение женщина