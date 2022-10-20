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В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 20.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221020/svo-1825252782.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 20.10.2022
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявлена воздушная тревога, говорится в сообщении городской администрации. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T01:19
2022-10-20T01:24
специальная военная операция на украине
киев
украина
в мире
происшествия
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. В Киеве объявлена воздушная тревога, говорится в сообщении городской администрации.Ранее воздушная тревога была объявлена в Николаевской, Черкасской и Полтавской областях Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно". Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
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киев, украина, в мире, происшествия, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, В мире, Происшествия, Россия, Вооруженные силы РФ
01:19 20.10.2022 (обновлено: 01:24 20.10.2022)
 
В Киеве объявили воздушную тревогу

Власти Киева объявили воздушную тревогу в городе

© AP Photo / David GoldmanМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© AP Photo / David Goldman
Монумент Независимости Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. В Киеве объявлена воздушная тревога, говорится в сообщении городской администрации.
"В Киеве объявлена воздушная тревога", - указывается в сообщении в Telegram-канале администрации.
Ранее воздушная тревога была объявлена в Николаевской, Черкасской и Полтавской областях Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно". Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
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