https://ria.ru/20221020/stroyka-1825393538.html

Новую школу на 1100 мест построят в Белом Яре в 2025 году

Новую школу на 1100 мест построят в Белом Яре в 2025 году - РИА Новости, 20.10.2022

Новую школу на 1100 мест построят в Белом Яре в 2025 году

Новая общеобразовательная школа с универсальной безбарьерной средой, рассчитанная на 1100 мест, будет построена в поселке Белый Яр Сургутского района в 2025... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T15:21

2022-10-20T15:21

2022-10-20T15:21

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

солнечный

белый яр

общество

школа

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СУРГУТ, 20 окт – РИА Новости. Новая общеобразовательная школа с универсальной безбарьерной средой, рассчитанная на 1100 мест, будет построена в поселке Белый Яр Сургутского района в 2025 году, сообщил глава района Андрей Трубецкой."Аналогом для строительства будут взяты уже построенные школы в поселках Нижнесортымский и Солнечный, которые успели наилучшим образом зарекомендовать себя. Новая школа в Белом Яре рассчитана на 1100 мест. Общая стоимость проекта составляет 3,2 миллиарда рублей. Начало строительства намечено на 2023 год, окончание – на 2025 год", – отметил Трубецкой.Согласно плану, объект включает в себя современные учебные помещения, бассейн, зал хореографии, зал ЛФК, большой и средний спортивные залы, актовый зал, а также спортивную площадку с комплексом малых спортивных архитектурных форм.Строительство школы позволит обеспечить обучение детей в шаговой доступности в новом микрорайоне Гидронамыв с прогнозируемой численностью населения 15 тысяч человек. Кроме того, появление новой школы значительно приблизит переход на односменный режим обучения. Сегодня в белом Яру в двух школах обучается 2757 детей. Доля обучающихся во вторую смену составляет 23,5 процента."После строительства здания мы надеемся перевести всех школьников Белого Яра на первую смену обучения. И мы очень к этому стремимся. Ведь помимо жителей Белого Яра мы видим значительный приток населения из соседних муниципалитетов", – сказал Трубецкой.Он также добавил, что школа будет построена в рамках уже доказавшего свою эффективность концессионного соглашения между инвесторами и администрацией района."Концессия зарекомендовала себе как достаточно действенный механизм. По нему успешно строятся аэропорты, дороги, мосты и другие большие и сложные проекты. Такая схема очень удобна. Ведь проект реализуется сейчас, а его оплата осуществляется в течение 8–15 последующих лет. То есть это фактически является рассрочкой платежа, которая позволяет одномоментно запустить большее число проектов. Этот алгоритм очень эффективен. Его использование уже помогло в срок ввести в строй школы в поселке Нижнесортымский и Солнечный", – сказал глава Сургутского района.

https://ria.ru/20220930/proekty-1820684511.html

https://ria.ru/20220907/kampus-1815163730.html

сургутский район

солнечный

белый яр

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сургутский район, солнечный, белый яр, общество, школа