https://ria.ru/20221020/stereotip-1825523794.html

Обложка журнала Economist с Трасс возмутила посла Италии в Лондоне

Обложка журнала Economist с Трасс возмутила посла Италии в Лондоне - РИА Новости, 20.10.2022

Обложка журнала Economist с Трасс возмутила посла Италии в Лондоне

Посол Италии в Великобритании Иниго Ламбертини обратился к журналу Economist, который после отставки премьера Лиз Трасс изобразил ее в стереотипном образе... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T22:48

2022-10-20T22:48

2022-10-20T22:48

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РИМ, 20 окт - РИА Новости. Посол Италии в Великобритании Иниго Ламбертини обратился к журналу Economist, который после отставки премьера Лиз Трасс изобразил ее в стереотипном образе древнеримского воина с вилкой вместо копья.Ранее в четверг премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории."Любому дипломату всегда приятно читать Economist, а тем более в качестве посла Италии в Соединенном Королевстве, учитывая, что вы уделяете постоянное внимание Италии, столь любимой британским населением", - написал посол в Италии.Следующий номер еженедельника выйдет с подписью Welcome to Britaly ("Добро пожаловать в Бриталию") намекающий на политический хаос в Великобритании и частую смену правительств на Апеннинах. Трасс держит в руках пиццу в цветах британского флага в качестве щита, от которого отрезан небольшой сектор, а вместо копья держит огромную вилку с намотанной на зубцы пастой."Случай с вашей последней обложкой, к сожалению, навеян старейшими стереотипами: даже если спагетти и пицца — самые востребованные продукты в мире, я бы предложил для вашей следующей обложки выбрать для разнообразия нашу аэрокосмическую, биотехнологическую, автомобильную и фармацевтическую отрасли", - заявил Ламбертини. По словам посла, каким бы ни был этот выбор, он прольет на Италию более точный свет.

https://ria.ru/20221020/trass-1825521466.html

https://ria.ru/20221020/trass-1825414624.html

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в мире, италия, великобритания, лондон, лиз трасс