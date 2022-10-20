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Обложка журнала Economist с Трасс возмутила посла Италии в Лондоне - РИА Новости, 20.10.2022
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Обложка журнала Economist с Трасс возмутила посла Италии в Лондоне
Обложка журнала Economist с Трасс возмутила посла Италии в Лондоне - РИА Новости, 20.10.2022
Обложка журнала Economist с Трасс возмутила посла Италии в Лондоне
Посол Италии в Великобритании Иниго Ламбертини обратился к журналу Economist, который после отставки премьера Лиз Трасс изобразил ее в стереотипном образе... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T22:48
2022-10-20T22:48
в мире
италия
великобритания
лондон
лиз трасс
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РИМ, 20 окт - РИА Новости. Посол Италии в Великобритании Иниго Ламбертини обратился к журналу Economist, который после отставки премьера Лиз Трасс изобразил ее в стереотипном образе древнеримского воина с вилкой вместо копья.Ранее в четверг премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории."Любому дипломату всегда приятно читать Economist, а тем более в качестве посла Италии в Соединенном Королевстве, учитывая, что вы уделяете постоянное внимание Италии, столь любимой британским населением", - написал посол в Италии.Следующий номер еженедельника выйдет с подписью Welcome to Britaly ("Добро пожаловать в Бриталию") намекающий на политический хаос в Великобритании и частую смену правительств на Апеннинах. Трасс держит в руках пиццу в цветах британского флага в качестве щита, от которого отрезан небольшой сектор, а вместо копья держит огромную вилку с намотанной на зубцы пастой."Случай с вашей последней обложкой, к сожалению, навеян старейшими стереотипами: даже если спагетти и пицца — самые востребованные продукты в мире, я бы предложил для вашей следующей обложки выбрать для разнообразия нашу аэрокосмическую, биотехнологическую, автомобильную и фармацевтическую отрасли", - заявил Ламбертини. По словам посла, каким бы ни был этот выбор, он прольет на Италию более точный свет.
https://ria.ru/20221020/trass-1825521466.html
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в мире, италия, великобритания, лондон, лиз трасс
В мире, Италия, Великобритания, Лондон, Лиз Трасс
22:48 20.10.2022
 
Обложка журнала Economist с Трасс возмутила посла Италии в Лондоне

Посол Италии в Лондоне Ламбертини упрекнул Economist в стереотипах из-за обложки с Трасс

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПремьер-министр Великобритании Лиз Трасс
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс . Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 20 окт - РИА Новости. Посол Италии в Великобритании Иниго Ламбертини обратился к журналу Economist, который после отставки премьера Лиз Трасс изобразил ее в стереотипном образе древнеримского воина с вилкой вместо копья.
Ранее в четверг премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс на саммите Европейского политического сообщества в Праге - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
22:21
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"Любому дипломату всегда приятно читать Economist, а тем более в качестве посла Италии в Соединенном Королевстве, учитывая, что вы уделяете постоянное внимание Италии, столь любимой британским населением", - написал посол в Италии.
Следующий номер еженедельника выйдет с подписью Welcome to Britaly ("Добро пожаловать в Бриталию") намекающий на политический хаос в Великобритании и частую смену правительств на Апеннинах. Трасс держит в руках пиццу в цветах британского флага в качестве щита, от которого отрезан небольшой сектор, а вместо копья держит огромную вилку с намотанной на зубцы пастой.
"Случай с вашей последней обложкой, к сожалению, навеян старейшими стереотипами: даже если спагетти и пицца — самые востребованные продукты в мире, я бы предложил для вашей следующей обложки выбрать для разнообразия нашу аэрокосмическую, биотехнологическую, автомобильную и фармацевтическую отрасли", - заявил Ламбертини. По словам посла, каким бы ни был этот выбор, он прольет на Италию более точный свет.
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
16:14
Биография Элизабет Трасс
 
В миреИталияВеликобританияЛондонЛиз Трасс
 
 
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