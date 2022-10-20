https://ria.ru/20221020/stavropole-1825419657.html

Ставрополье наращивает производство плодоовощных консервов

Ставрополье наращивает производство плодоовощных консервов - РИА Новости, 20.10.2022

Ставрополье наращивает производство плодоовощных консервов

Предприятия Ставропольского края с начала года выпустили более 16,5 миллиона условных банок плодоовощных консервов, что на 5 процентов превышает показатели... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T16:35

2022-10-20T16:35

2022-10-20T16:35

ставропольский край

владимир владимиров

невинномысск

экономика

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СТАВРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Предприятия Ставропольского края с начала года выпустили более 16,5 миллиона условных банок плодоовощных консервов, что на 5 процентов превышает показатели аналогичного периода 2021 года, сообщил РИА Новости представитель краевого комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию."В Ставропольском крае производством плодоовощной продукции занимаются 12 предприятий, мощность которых позволяет переработать в год около 80 тысяч тонн сельхозпродукции. Выпуск продукции ведется круглогодично. Лидером по переработке овощей и фруктов в регионе является консервный завод в Георгиевском округе, который использует новые технологичные производственные линии. Консервы выпускаются в стеклянной и жестяной банке. Мощность завода составляет 50 миллионов условных банок в год", – сказал собеседник агентства.По его словам, в текущем году на заводе уже переработали огурцы, фасоль, зеленый горошек, кабачки, баклажаны, перец. Выпущены порядка девяти миллионов банок продукции, что в 1,2 раза превышает показатели 2021 года. При этом до конца года еще планируется консервирование кабачка, баклажана, перца. А консервирование фасоли происходит круглогодично."Росту объемов переработки овощей и фруктов в регионе также способствует запуск новых производств, в том числе благодаря госпрограмме Ставропольского края "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка. В настоящее время в крае реализуется инвестиционный проект в городе Невинномысске, где строится завод по производству сушеных овощей и фруктов. Проект предполагает создание современного технологичного производства по выпуску до 2,5 тысячи тонн сушеных овощей и фруктов. Для переработки потребуется 18,5 тысячи тонн сельскохозяйственного сырья в год. Планируется создать около 500 рабочих мест", – отметил председатель профильного комитета Денис Полюбин.В ведомстве напомнили, что тема переработки сельскохозяйственной продукции на Ставрополье стала одним из пунктов ежегодного послания губернатора края Владимира Владимирова, по словам которого переработка сельхозпродукции на Ставрополье должна стать господствующей идеологией для агропромышленного комплекса края.

https://ria.ru/20221018/syre-1824899127.html

невинномысск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владимир владимиров, невинномысск, экономика