https://ria.ru/20221020/ssha-1825256999.html
СМИ: ФРС опасается обвала финансового рынка США по примеру Великобритании
СМИ: ФРС опасается обвала финансового рынка США по примеру Великобритании - РИА Новости, 20.10.2022
СМИ: ФРС опасается обвала финансового рынка США по примеру Великобритании
Представители Федеральной резервной системы (ФРС) и администрации президента США Джо Байдена опасаются рисков обвала американского фондового рынка по аналогии с РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T03:10
2022-10-20T03:10
2022-10-20T03:10
экономика
джо байден
сша
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федеральная резервная система сша
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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Представители Федеральной резервной системы (ФРС) и администрации президента США Джо Байдена опасаются рисков обвала американского фондового рынка по аналогии с распродажами на британских торговых площадках, сообщает New York Times со ссылкой на источники."Представители ФРС, министерства финансов и Белого дома пытаются выяснить, могут ли Соединенные Штаты испытать собственное потрясение и обвал рынка, которое способно ударить по домохозяйствам и усложнить борьбу против высокой инфляции", - говорится в публикации.Отмечается, что для оценки вероятности обвалов государство привлекло экспертов Уолл-Стрит и международных специалистов. По словам собеседников газеты, полученные оценки говорят о рисках сильного обвала, хотя и не подтверждают такой сценарий в ближайшее время."Риск финансового кризиса вырос из-за резкого повышения учетных ставок со стороны центробанков", - пишет издание.Как стало известно, представители ФРС при общении с экспертами рынка спрашивали о трех негативных сценариях развития событий. В частности, они интересовались наличием в США инвестиционного класса, схожего с британскими пенсионными фондами, который может столкнуться со значительной и недооцененной угрозой.Кроме того, в ведомстве хотели знать, насколько сильно проблемы в экономиках других стран могут ударить по финансовой системе США, например, сподвигнув крупнейших кредиторов страны начать активную покупку или распродажу американского госдолга.Британское правительство во главе с премьером Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План был представлен в парламенте бывшим главой минфина Квази Квартенгом и предполагал масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.
https://ria.ru/20221020/ssha-1825255831.html
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экономика, джо байден, сша, великобритания, федеральная резервная система сша
Экономика, Джо Байден, США, Великобритания, Федеральная резервная система США
СМИ: ФРС опасается обвала финансового рынка США по примеру Великобритании
New York Times: ФРС опасается рисков обвала финансового рынка США по примеру Британии
ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости.
Представители Федеральной резервной системы (ФРС) и администрации президента США Джо Байдена опасаются рисков обвала американского фондового рынка по аналогии с распродажами на британских торговых площадках, сообщает
New York Times со ссылкой на источники.
"Представители ФРС, министерства финансов и Белого дома пытаются выяснить, могут ли Соединенные Штаты испытать собственное потрясение и обвал рынка, которое способно ударить по домохозяйствам и усложнить борьбу против высокой инфляции", - говорится в публикации.
Отмечается, что для оценки вероятности обвалов государство привлекло экспертов Уолл-Стрит и международных специалистов. По словам собеседников газеты, полученные оценки говорят о рисках сильного обвала, хотя и не подтверждают такой сценарий в ближайшее время.
"Риск финансового кризиса вырос из-за резкого повышения учетных ставок со стороны центробанков", - пишет издание.
Как стало известно, представители ФРС при общении с экспертами рынка спрашивали о трех негативных сценариях развития событий. В частности, они интересовались наличием в США инвестиционного класса, схожего с британскими пенсионными фондами, который может столкнуться со значительной и недооцененной угрозой.
Кроме того, в ведомстве хотели знать, насколько сильно проблемы в экономиках других стран могут ударить по финансовой системе США, например, сподвигнув крупнейших кредиторов страны начать активную покупку или распродажу американского госдолга.
Британское правительство во главе с премьером Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План был представлен в парламенте бывшим главой минфина Квази Квартенгом и предполагал масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании
выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.