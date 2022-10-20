https://ria.ru/20221020/spetsoperatsiya-1825363196.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.10.2022
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.10.2022
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T14:14
2022-10-20T14:14
2022-10-20T14:14
инфографика
украина
россия
луганская народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
херсонская область
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 20 октября 2022 годаРоссийские подразделения ведут бои за освобождение Авдеевки, Артемовска, Марьинки и Соледара Донецкой Народной Республики. Войска отбили попытку прорыва ВСУ на Николаево-Криворожском направлении. Нанесено значительное поражение украинским частям в Херсонской области.Параллельно российские войска ликвидировали три пункта управления, четыре склада боеприпасов, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, радиолокационную станцию обнаружения маловысотных целей СТ-68УМ, 179 районов скопления живой силы и техники, 72 артиллерийских расчета. Средства ПВО сбили вертолет Ми-8, 18 беспилотников, три снаряда РСЗО "Ольха".С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 324 самолета, 162 вертолета, 2296 беспилотников, 383 зенитных ракетных комплекса, 874 реактивные системы залпового огня, 5926 танков и других бронемашин, 3511 орудий полевой артиллерии и 6665 единиц автомобильной техники.
украина
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
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украина, россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, херсонская область , запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), спецоперация, инфографика
Инфографика, Украина, Россия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Спецоперация
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Карта спецоперации на Украине
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 20 октября 2022 года
Российские подразделения ведут бои за освобождение Авдеевки, Артемовска, Марьинки и Соледара Донецкой Народной Республики. Войска отбили попытку прорыва ВСУ на Николаево-Криворожском направлении. Нанесено значительное поражение украинским частям в Херсонской области.
Параллельно российские войска ликвидировали три пункта управления, четыре склада боеприпасов, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, радиолокационную станцию обнаружения маловысотных целей СТ-68УМ, 179 районов скопления живой силы и техники, 72 артиллерийских расчета. Средства ПВО сбили вертолет Ми-8, 18 беспилотников, три снаряда РСЗО "Ольха".
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 324 самолета, 162 вертолета, 2296 беспилотников, 383 зенитных ракетных комплекса, 874 реактивные системы залпового огня, 5926 танков и других бронемашин, 3511 орудий полевой артиллерии и 6665 единиц автомобильной техники.