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ВС России поразили украинскую батарею РСЗО "Ольха" в Харьковской области - РИА Новости, 20.10.2022
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ВС России поразили украинскую батарею РСЗО "Ольха" в Харьковской области
ВС России поразили украинскую батарею РСЗО "Ольха" в Харьковской области - РИА Новости, 20.10.2022
ВС России поразили украинскую батарею РСЗО "Ольха" в Харьковской области
Вооруженные силы РФ в ходе контрбатарейной борьбы нанесли поражение украинской батарее реактивной системы залпового огня "Ольха" в Харьковской области, сообщили РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T12:19
2022-10-20T12:44
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
харьковская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в ходе контрбатарейной борьбы нанесли поражение украинской батарее реактивной системы залпового огня "Ольха" в Харьковской области, сообщили в четверг в Минобороны РФ."В ходе ведения контрбатарейной борьбы нанесено поражение украинской батарее реактивной системы залпового огня "Ольха" в районе населенного пункта Липцы Харьковской области", - говорится в сообщении.
россия
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безопасность, россия, харьковская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
12:19 20.10.2022 (обновлено: 12:44 20.10.2022)
 
ВС России поразили украинскую батарею РСЗО "Ольха" в Харьковской области

Минобороны России сообщило об уничтожении батареи РСЗО "Ольха" в Харьковской области

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкРабота артиллеристов в ходе спецоперации на Украине
Работа артиллеристов в ходе спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Работа артиллеристов в ходе спецоперации на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в ходе контрбатарейной борьбы нанесли поражение украинской батарее реактивной системы залпового огня "Ольха" в Харьковской области, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"В ходе ведения контрбатарейной борьбы нанесено поражение украинской батарее реактивной системы залпового огня "Ольха" в районе населенного пункта Липцы Харьковской области", - говорится в сообщении.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:24Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияХарьковская областьВооруженные силы РФ
 
 
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