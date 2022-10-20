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ВС России поразили украинскую батарею РСЗО "Ольха" в Харьковской области

ВС России поразили украинскую батарею РСЗО "Ольха" в Харьковской области - РИА Новости, 20.10.2022

ВС России поразили украинскую батарею РСЗО "Ольха" в Харьковской области

Вооруженные силы РФ в ходе контрбатарейной борьбы нанесли поражение украинской батарее реактивной системы залпового огня "Ольха" в Харьковской области, сообщили РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T12:19

2022-10-20T12:19

2022-10-20T12:44

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

харьковская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в ходе контрбатарейной борьбы нанесли поражение украинской батарее реактивной системы залпового огня "Ольха" в Харьковской области, сообщили в четверг в Минобороны РФ."В ходе ведения контрбатарейной борьбы нанесено поражение украинской батарее реактивной системы залпового огня "Ольха" в районе населенного пункта Липцы Харьковской области", - говорится в сообщении.

россия

харьковская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, харьковская область, вооруженные силы рф