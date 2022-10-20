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ВС России поразили украинскую батарею РСЗО "Ольха" в Харьковской области
ВС России поразили украинскую батарею РСЗО "Ольха" в Харьковской области - РИА Новости, 20.10.2022
ВС России поразили украинскую батарею РСЗО "Ольха" в Харьковской области
Вооруженные силы РФ в ходе контрбатарейной борьбы нанесли поражение украинской батарее реактивной системы залпового огня "Ольха" в Харьковской области, сообщили РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T12:19
2022-10-20T12:19
2022-10-20T12:44
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
харьковская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в ходе контрбатарейной борьбы нанесли поражение украинской батарее реактивной системы залпового огня "Ольха" в Харьковской области, сообщили в четверг в Минобороны РФ."В ходе ведения контрбатарейной борьбы нанесено поражение украинской батарее реактивной системы залпового огня "Ольха" в районе населенного пункта Липцы Харьковской области", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, харьковская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
12:19 20.10.2022 (обновлено: 12:44 20.10.2022)
ВС России поразили украинскую батарею РСЗО "Ольха" в Харьковской области
Минобороны России сообщило об уничтожении батареи РСЗО "Ольха" в Харьковской области