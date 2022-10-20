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РЭЦ и "Сибирское соглашение" будут сотрудничать в области развития экспорта - РИА Новости, 20.10.2022
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РЭЦ и "Сибирское соглашение" будут сотрудничать в области развития экспорта
РЭЦ и "Сибирское соглашение" будут сотрудничать в области развития экспорта - РИА Новости, 20.10.2022
РЭЦ и "Сибирское соглашение" будут сотрудничать в области развития экспорта
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) и Ассоциация "Сибирское соглашение" будут сотрудничать в области развития экспортного... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T20:08
2022-10-20T20:08
россия
российский экспортный центр (рэц)
экономика
вэб.рф (вэб)
сделано в россии
форум "сделано в россии"
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) и Ассоциация "Сибирское соглашение" будут сотрудничать в области развития экспортного потенциала регионов Сибирского федерального округа, сообщает РЭЦ.Соответствующее соглашение подписали старший управляющий директор по развитию нефинансовых продуктов и зарубежной сети РЭЦ Ксения Тагирова и председатель Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации "Сибирское соглашение" Геннадий Гусельников."Подписание состоялось 20 октября в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России", который организует Российский экспортный центр", - сообщает центр."Данное соглашение позволит, в том числе, наладить обмен опытом и лучшими практиками по развитию и поддержке экспорта в субъектах СибФО, включая практики внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0", — отметила Тагирова."Мы давно и тесно взаимодействуем с Российским экспортным центром, и подписание соглашения лишь расширяет формат нашего сотрудничества. В рамках реализации соглашения мы планируем развивать взаимодействие в части подготовки консолидированных предложений по совершенствованию работы, направленной на создание институциональной среды для развития и поддержки экспорта, а также оказания взаимной информационной, справочно-аналитической и методической поддержки", - подчеркнул Гусельников.Международный экспортный форум "Сделано в России", организованный РЭЦ, проходит в этом году уже в десятый раз. Программа включает в себя около 40 деловых мероприятий, а также церемонию награждения победителей конкурса "Экспортер года". В мероприятии принимают участие представители крупнейших российских и зарубежных компаний, федеральных и региональных органов власти, российские банки, центры поддержки экспорта, профильные ассоциации и объединения.
https://ria.ru/20221020/vystavka-1825353449.html
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россия, российский экспортный центр (рэц), экономика, вэб.рф (вэб), сделано в россии, форум "сделано в россии"
Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), Экономика, ВЭБ.РФ (ВЭБ), Сделано в России, Форум "Сделано в России"
20:08 20.10.2022
 
РЭЦ и "Сибирское соглашение" будут сотрудничать в области развития экспорта

РЭЦ и "Сибирское соглашение" будут сотрудничать в области развития экспортного потенциала

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкСтенд Российского экспортного центра на Международной промышленной выставке "Иннопром-2022" в Екатеринбурге
Стенд Российского экспортного центра на Международной промышленной выставке Иннопром-2022 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Стенд Российского экспортного центра на Международной промышленной выставке "Иннопром-2022" в Екатеринбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) и Ассоциация "Сибирское соглашение" будут сотрудничать в области развития экспортного потенциала регионов Сибирского федерального округа, сообщает РЭЦ.
Соответствующее соглашение подписали старший управляющий директор по развитию нефинансовых продуктов и зарубежной сети РЭЦ Ксения Тагирова и председатель Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации "Сибирское соглашение" Геннадий Гусельников.
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"Подписание состоялось 20 октября в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России", который организует Российский экспортный центр", - сообщает центр.
"Данное соглашение позволит, в том числе, наладить обмен опытом и лучшими практиками по развитию и поддержке экспорта в субъектах СибФО, включая практики внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0", — отметила Тагирова.
"Мы давно и тесно взаимодействуем с Российским экспортным центром, и подписание соглашения лишь расширяет формат нашего сотрудничества. В рамках реализации соглашения мы планируем развивать взаимодействие в части подготовки консолидированных предложений по совершенствованию работы, направленной на создание институциональной среды для развития и поддержки экспорта, а также оказания взаимной информационной, справочно-аналитической и методической поддержки", - подчеркнул Гусельников.
Международный экспортный форум "Сделано в России", организованный РЭЦ, проходит в этом году уже в десятый раз. Программа включает в себя около 40 деловых мероприятий, а также церемонию награждения победителей конкурса "Экспортер года". В мероприятии принимают участие представители крупнейших российских и зарубежных компаний, федеральных и региональных органов власти, российские банки, центры поддержки экспорта, профильные ассоциации и объединения.
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