https://ria.ru/20221020/sotrudnichestvo-1825497865.html

Москва и Минск подпишут соглашение о научно-техническом сотрудничестве

Москва и Минск подпишут соглашение о научно-техническом сотрудничестве - РИА Новости, 20.10.2022

Москва и Минск подпишут соглашение о научно-техническом сотрудничестве

Россия подпишет с Белоруссией межправительственное соглашение о научно-техническом и инновационном сотрудничестве, соответствующее распоряжение кабинета... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T19:33

2022-10-20T19:33

2022-10-20T19:35

россия

москва

минск

технологии

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Россия подпишет с Белоруссией межправительственное соглашение о научно-техническом и инновационном сотрудничестве, соответствующее распоряжение кабинета министров РФ опубликовано в четверг на официальном портале правовой информации.Согласно распоряжению, Минобрнауки РФ предстоит провести переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренностей подписать соглашение от имени правительства России.Проектом соглашения предусмотрены совместные работы по нескольким направлениям. Это создание уникальных технологий, новых материалов и способов обработки материалов; проведение совместных фундаментальных, прикладных и поисковых исследований; проведение совместных генетических исследований и междисциплинарных исследований в области природоподобных технологий; создание инфраструктуры и разработка оборудования для исследований в области плазменных и плазменно-расплавных технологий; разработка и освоение новой техники и технологий, в том числе в области мирного атома, включая технологии ядерной медицины.

https://ria.ru/20221018/lukashenko-1824958984.html

россия

москва

минск

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, москва, минск, технологии