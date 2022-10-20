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Москва и Минск подпишут соглашение о научно-техническом сотрудничестве - РИА Новости, 20.10.2022
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Москва и Минск подпишут соглашение о научно-техническом сотрудничестве
Москва и Минск подпишут соглашение о научно-техническом сотрудничестве - РИА Новости, 20.10.2022
Москва и Минск подпишут соглашение о научно-техническом сотрудничестве
Россия подпишет с Белоруссией межправительственное соглашение о научно-техническом и инновационном сотрудничестве, соответствующее распоряжение кабинета... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T19:33
2022-10-20T19:35
россия
москва
минск
технологии
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Россия подпишет с Белоруссией межправительственное соглашение о научно-техническом и инновационном сотрудничестве, соответствующее распоряжение кабинета министров РФ опубликовано в четверг на официальном портале правовой информации.Согласно распоряжению, Минобрнауки РФ предстоит провести переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренностей подписать соглашение от имени правительства России.Проектом соглашения предусмотрены совместные работы по нескольким направлениям. Это создание уникальных технологий, новых материалов и способов обработки материалов; проведение совместных фундаментальных, прикладных и поисковых исследований; проведение совместных генетических исследований и междисциплинарных исследований в области природоподобных технологий; создание инфраструктуры и разработка оборудования для исследований в области плазменных и плазменно-расплавных технологий; разработка и освоение новой техники и технологий, в том числе в области мирного атома, включая технологии ядерной медицины.
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россия, москва, минск, технологии
Россия, Москва, Минск, Технологии
19:33 20.10.2022 (обновлено: 19:35 20.10.2022)
 
Москва и Минск подпишут соглашение о научно-техническом сотрудничестве

Россия и Белоруссия подпишут договор о научно-техническом и инновационном сотрудничестве

© POOL / Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии
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Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Россия подпишет с Белоруссией межправительственное соглашение о научно-техническом и инновационном сотрудничестве, соответствующее распоряжение кабинета министров РФ опубликовано в четверг на официальном портале правовой информации.
Согласно распоряжению, Минобрнауки РФ предстоит провести переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренностей подписать соглашение от имени правительства России.
Проектом соглашения предусмотрены совместные работы по нескольким направлениям. Это создание уникальных технологий, новых материалов и способов обработки материалов; проведение совместных фундаментальных, прикладных и поисковых исследований; проведение совместных генетических исследований и междисциплинарных исследований в области природоподобных технологий; создание инфраструктуры и разработка оборудования для исследований в области плазменных и плазменно-расплавных технологий; разработка и освоение новой техники и технологий, в том числе в области мирного атома, включая технологии ядерной медицины.
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