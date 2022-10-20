https://ria.ru/20221020/sotrudnichestvo-1825477191.html

Замгенсека НАТО допустил возобновление сотрудничества России и Европы

Замгенсека НАТО допустил возобновление сотрудничества России и Европы - РИА Новости, 20.10.2022

Замгенсека НАТО допустил возобновление сотрудничества России и Европы

Заместитель генерального секретаря НАТО Марча Джоанэ допустил, что Россия и Европа в будущем смогут возобновить сотрудничество, однако для этого Москве, по его... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T18:38

2022-10-20T18:38

2022-10-20T19:03

в мире

россия

москва

нато

оон

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789693269_0:32:3527:2016_1920x0_80_0_0_5647876374a58a5884d4a25828a7f871.jpg

ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Заместитель генерального секретаря НАТО Марча Джоанэ допустил, что Россия и Европа в будущем смогут возобновить сотрудничество, однако для этого Москве, по его мнению, необходимо "играть по правилам Устава ООН"."Я не могу сказать, что Россия никогда вновь не станет участником европейской нормативной системы и сотрудничества - когда и если она решит уйти (с Украины), играть по правилам Устава ООН, а также вести себя как ответственный международный игрок", - сказал Джоанэ в ходе дискуссии в Вашингтоне, посвященной будущей европейской архитектуре безопасности.По мнению политика, когда Москва соблюдет эти условия, для европейских стран "не будет причин для того, чтобы не пересмотреть" текущее положение вещей.После начала специальной военной операции на Украине сотрудничество между Москвой и Европой свернулось по многим направлениям, а страны Запада ввели масштабные санкции против РФ.

https://ria.ru/20221020/nato-1825394651.html

россия

москва

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, москва, нато, оон, европа