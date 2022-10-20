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Замгенсека НАТО допустил возобновление сотрудничества России и Европы - РИА Новости, 20.10.2022
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Замгенсека НАТО допустил возобновление сотрудничества России и Европы
Замгенсека НАТО допустил возобновление сотрудничества России и Европы - РИА Новости, 20.10.2022
Замгенсека НАТО допустил возобновление сотрудничества России и Европы
Заместитель генерального секретаря НАТО Марча Джоанэ допустил, что Россия и Европа в будущем смогут возобновить сотрудничество, однако для этого Москве, по его... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T18:38
2022-10-20T19:03
в мире
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москва
нато
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европа
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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Заместитель генерального секретаря НАТО Марча Джоанэ допустил, что Россия и Европа в будущем смогут возобновить сотрудничество, однако для этого Москве, по его мнению, необходимо "играть по правилам Устава ООН"."Я не могу сказать, что Россия никогда вновь не станет участником европейской нормативной системы и сотрудничества - когда и если она решит уйти (с Украины), играть по правилам Устава ООН, а также вести себя как ответственный международный игрок", - сказал Джоанэ в ходе дискуссии в Вашингтоне, посвященной будущей европейской архитектуре безопасности.По мнению политика, когда Москва соблюдет эти условия, для европейских стран "не будет причин для того, чтобы не пересмотреть" текущее положение вещей.После начала специальной военной операции на Украине сотрудничество между Москвой и Европой свернулось по многим направлениям, а страны Запада ввели масштабные санкции против РФ.
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в мире, россия, москва, нато, оон, европа
В мире, Россия, Москва, НАТО, ООН, Европа
18:38 20.10.2022 (обновлено: 19:03 20.10.2022)
 
Замгенсека НАТО допустил возобновление сотрудничества России и Европы

Замгенсека НАТО Джоанэ допустил, что Россия и Европа в будущем возобновят сотрудничество

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Заместитель генерального секретаря НАТО Марча Джоанэ допустил, что Россия и Европа в будущем смогут возобновить сотрудничество, однако для этого Москве, по его мнению, необходимо "играть по правилам Устава ООН".
"Я не могу сказать, что Россия никогда вновь не станет участником европейской нормативной системы и сотрудничества - когда и если она решит уйти (с Украины), играть по правилам Устава ООН, а также вести себя как ответственный международный игрок", - сказал Джоанэ в ходе дискуссии в Вашингтоне, посвященной будущей европейской архитектуре безопасности.
По мнению политика, когда Москва соблюдет эти условия, для европейских стран "не будет причин для того, чтобы не пересмотреть" текущее положение вещей.
После начала специальной военной операции на Украине сотрудничество между Москвой и Европой свернулось по многим направлениям, а страны Запада ввели масштабные санкции против РФ.
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
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