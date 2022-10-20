https://ria.ru/20221020/sotrudnichestvo-1825477191.html
Замгенсека НАТО допустил возобновление сотрудничества России и Европы
Замгенсека НАТО допустил возобновление сотрудничества России и Европы - РИА Новости, 20.10.2022
Замгенсека НАТО допустил возобновление сотрудничества России и Европы
Заместитель генерального секретаря НАТО Марча Джоанэ допустил, что Россия и Европа в будущем смогут возобновить сотрудничество, однако для этого Москве, по его... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T18:38
2022-10-20T18:38
2022-10-20T19:03
в мире
россия
москва
нато
оон
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789693269_0:32:3527:2016_1920x0_80_0_0_5647876374a58a5884d4a25828a7f871.jpg
ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Заместитель генерального секретаря НАТО Марча Джоанэ допустил, что Россия и Европа в будущем смогут возобновить сотрудничество, однако для этого Москве, по его мнению, необходимо "играть по правилам Устава ООН"."Я не могу сказать, что Россия никогда вновь не станет участником европейской нормативной системы и сотрудничества - когда и если она решит уйти (с Украины), играть по правилам Устава ООН, а также вести себя как ответственный международный игрок", - сказал Джоанэ в ходе дискуссии в Вашингтоне, посвященной будущей европейской архитектуре безопасности.По мнению политика, когда Москва соблюдет эти условия, для европейских стран "не будет причин для того, чтобы не пересмотреть" текущее положение вещей.После начала специальной военной операции на Украине сотрудничество между Москвой и Европой свернулось по многим направлениям, а страны Запада ввели масштабные санкции против РФ.
https://ria.ru/20221020/nato-1825394651.html
россия
москва
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789693269_721:724:2485:2047_1920x0_80_0_0_6fb669ee4de309eaf8e9a64a698dc8e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, москва, нато, оон, европа
В мире, Россия, Москва, НАТО, ООН, Европа
18:38 20.10.2022 (обновлено: 19:03 20.10.2022)
Замгенсека НАТО допустил возобновление сотрудничества России и Европы
Замгенсека НАТО Джоанэ допустил, что Россия и Европа в будущем возобновят сотрудничество