https://ria.ru/20221020/shutka-1825367857.html

В Башкирии студент назвал угрозы устроить стрельбу в колледже шуткой

В Башкирии студент назвал угрозы устроить стрельбу в колледже шуткой - РИА Новости, 20.10.2022

В Башкирии студент назвал угрозы устроить стрельбу в колледже шуткой

Студент колледжа горной промышленности в Башкирии опубликовал в соцсети угрозы устроить стрельбу в учебном заведении, а когда его вычислили, назвал свои... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T14:07

2022-10-20T14:07

2022-10-20T14:26

происшествия

учалинский район

учалы

челябинская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

республика башкортостан

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УФА, 20 окт – РИА Новости. Студент колледжа горной промышленности в Башкирии опубликовал в соцсети угрозы устроить стрельбу в учебном заведении, а когда его вычислили, назвал свои действия глупой шуткой, сообщили в администрации Учалинского района в четверг.По данным районной мэрии, в единую дежурно-диспетчерскую службу Учалов накануне вечером поступило сообщение от студентки Учалинского колледжа горной промышленности о том, что один из студентов разместил на своей странице в социальной сети сообщение, в котором угрожал устроить стрельбу в колледже."К проверке информации, выявлению лица, написавшего пост, незамедлительно были подключены сотрудники ФСБ, правоохранительных органов, руководство колледжа. В ходе расследования личность студента была быстро установлена, им оказался житель Челябинской области. Как оказалось, угрозы были глупой шуткой. Молодой человек признался, что не подумал о последствиях своего поступка, намерений на совершение преступления не вынашивал", - говорится в релизе.Сейчас со студентом продолжают работать сотрудники полицейского отдела по делам несовершеннолетних - судя по этому факту, ему меньше 18 лет."По информации руководства колледжа, учебное заведение работает в обычном режиме, учебные занятия проходят по расписанию", - сообщает администрация Учалинского района на своей официальной странице во "ВКонтакте".

https://ria.ru/20221020/zaderzhanie-1825355099.html

https://ria.ru/20221017/strelba-1824490047.html

учалинский район

учалы

челябинская область

республика башкортостан

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происшествия, учалинский район, учалы, челябинская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика башкортостан