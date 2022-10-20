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В Башкирии студент назвал угрозы устроить стрельбу в колледже шуткой - РИА Новости, 20.10.2022
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В Башкирии студент назвал угрозы устроить стрельбу в колледже шуткой
В Башкирии студент назвал угрозы устроить стрельбу в колледже шуткой - РИА Новости, 20.10.2022
В Башкирии студент назвал угрозы устроить стрельбу в колледже шуткой
Студент колледжа горной промышленности в Башкирии опубликовал в соцсети угрозы устроить стрельбу в учебном заведении, а когда его вычислили, назвал свои... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T14:07
2022-10-20T14:26
происшествия
учалинский район
учалы
челябинская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика башкортостан
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УФА, 20 окт – РИА Новости. Студент колледжа горной промышленности в Башкирии опубликовал в соцсети угрозы устроить стрельбу в учебном заведении, а когда его вычислили, назвал свои действия глупой шуткой, сообщили в администрации Учалинского района в четверг.По данным районной мэрии, в единую дежурно-диспетчерскую службу Учалов накануне вечером поступило сообщение от студентки Учалинского колледжа горной промышленности о том, что один из студентов разместил на своей странице в социальной сети сообщение, в котором угрожал устроить стрельбу в колледже."К проверке информации, выявлению лица, написавшего пост, незамедлительно были подключены сотрудники ФСБ, правоохранительных органов, руководство колледжа. В ходе расследования личность студента была быстро установлена, им оказался житель Челябинской области. Как оказалось, угрозы были глупой шуткой. Молодой человек признался, что не подумал о последствиях своего поступка, намерений на совершение преступления не вынашивал", - говорится в релизе.Сейчас со студентом продолжают работать сотрудники полицейского отдела по делам несовершеннолетних - судя по этому факту, ему меньше 18 лет."По информации руководства колледжа, учебное заведение работает в обычном режиме, учебные занятия проходят по расписанию", - сообщает администрация Учалинского района на своей официальной странице во "ВКонтакте".
https://ria.ru/20221020/zaderzhanie-1825355099.html
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учалинский район
учалы
челябинская область
республика башкортостан
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происшествия, учалинский район, учалы, челябинская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика башкортостан
Происшествия, Учалинский район, Учалы, Челябинская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Республика Башкортостан
14:07 20.10.2022 (обновлено: 14:26 20.10.2022)
 
В Башкирии студент назвал угрозы устроить стрельбу в колледже шуткой

В Башкирии задержанный студент назвал угрозы устроить стрельбу в колледже глупой шуткой

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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УФА, 20 окт – РИА Новости. Студент колледжа горной промышленности в Башкирии опубликовал в соцсети угрозы устроить стрельбу в учебном заведении, а когда его вычислили, назвал свои действия глупой шуткой, сообщили в администрации Учалинского района в четверг.
По данным районной мэрии, в единую дежурно-диспетчерскую службу Учалов накануне вечером поступило сообщение от студентки Учалинского колледжа горной промышленности о том, что один из студентов разместил на своей странице в социальной сети сообщение, в котором угрожал устроить стрельбу в колледже.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
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"К проверке информации, выявлению лица, написавшего пост, незамедлительно были подключены сотрудники ФСБ, правоохранительных органов, руководство колледжа. В ходе расследования личность студента была быстро установлена, им оказался житель Челябинской области. Как оказалось, угрозы были глупой шуткой. Молодой человек признался, что не подумал о последствиях своего поступка, намерений на совершение преступления не вынашивал", - говорится в релизе.
Сейчас со студентом продолжают работать сотрудники полицейского отдела по делам несовершеннолетних - судя по этому факту, ему меньше 18 лет.
"По информации руководства колледжа, учебное заведение работает в обычном режиме, учебные занятия проходят по расписанию", - сообщает администрация Учалинского района на своей официальной странице во "ВКонтакте".
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ПроисшествияУчалинский районУчалыЧелябинская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Республика Башкортостан
 
 
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