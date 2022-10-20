https://ria.ru/20221020/shtaynmayer-1825394776.html

Зеленский поговорил с Штайнмайером после отмена его визита на Украину

Зеленский поговорил с Штайнмайером после отмена его визита на Украину - РИА Новости, 20.10.2022

Зеленский поговорил с Штайнмайером после отмена его визита на Украину

Владимир Зеленский после разговора с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером по телефону заявил, что его визит на Украину готовится. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T15:25

2022-10-20T15:25

2022-10-20T15:25

в мире

германия

киев

франк-вальтер штайнмайер

владимир зеленский

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский после разговора с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером по телефону заявил, что его визит на Украину готовится.Ранее немецкая газета Bild сообщила. что Штайнмайер отменил свой визит в Киев, запланированный на четверг, по соображениям безопасности. По информации Bild, отказаться от поездки в Киев Управлению президента ФРГ рекомендовали министерство иностранных дел Германии, а также министерство внутренних дел и органы безопасности ФРГ. По данным газеты, отмена вызвала раздражение в Киеве."Содержательный и продуктивный телефонный разговор с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером... Мы также готовим визит президента Германии на Украину", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220709/razgovor-1801366160.html

германия

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, германия, киев, франк-вальтер штайнмайер, владимир зеленский