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Зеленский поговорил с Штайнмайером после отмена его визита на Украину - РИА Новости, 20.10.2022
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Зеленский поговорил с Штайнмайером после отмена его визита на Украину
Зеленский поговорил с Штайнмайером после отмена его визита на Украину - РИА Новости, 20.10.2022
Зеленский поговорил с Штайнмайером после отмена его визита на Украину
Владимир Зеленский после разговора с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером по телефону заявил, что его визит на Украину готовится. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T15:25
2022-10-20T15:25
в мире
германия
киев
франк-вальтер штайнмайер
владимир зеленский
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский после разговора с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером по телефону заявил, что его визит на Украину готовится.Ранее немецкая газета Bild сообщила. что Штайнмайер отменил свой визит в Киев, запланированный на четверг, по соображениям безопасности. По информации Bild, отказаться от поездки в Киев Управлению президента ФРГ рекомендовали министерство иностранных дел Германии, а также министерство внутренних дел и органы безопасности ФРГ. По данным газеты, отмена вызвала раздражение в Киеве."Содержательный и продуктивный телефонный разговор с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером... Мы также готовим визит президента Германии на Украину", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
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в мире, германия, киев, франк-вальтер штайнмайер, владимир зеленский
В мире, Германия, Киев, Франк-Вальтер Штайнмайер, Владимир Зеленский
15:25 20.10.2022
 
Зеленский поговорил с Штайнмайером после отмена его визита на Украину

Зеленский заявил о подготовке визита президента Германии Штайнмайера в Киев

© AP Photo / Markus Schreiber, PoolПрезидент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© AP Photo / Markus Schreiber, Pool
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский после разговора с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером по телефону заявил, что его визит на Украину готовится.
Ранее немецкая газета Bild сообщила. что Штайнмайер отменил свой визит в Киев, запланированный на четверг, по соображениям безопасности. По информации Bild, отказаться от поездки в Киев Управлению президента ФРГ рекомендовали министерство иностранных дел Германии, а также министерство внутренних дел и органы безопасности ФРГ. По данным газеты, отмена вызвала раздражение в Киеве.
"Содержательный и продуктивный телефонный разговор с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером... Мы также готовим визит президента Германии на Украину", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
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В миреГерманияКиевФранк-Вальтер ШтайнмайерВладимир Зеленский
 
 
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