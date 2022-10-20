https://ria.ru/20221020/sholts-1825340498.html

Медведев раскритиковал Шольца за обвинения в адрес России

Медведев раскритиковал Шольца за обвинения в адрес России - РИА Новости, 20.10.2022

Медведев раскритиковал Шольца за обвинения в адрес России

Канцлер Германии Олаф Шольц "встал на грязную дорогу упрёков" России в использовании голода и энергетики во время конфликта, но не ему об этом говорить, написал РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T12:49

2022-10-20T12:49

2022-10-20T12:49

в мире

олаф шольц

дмитрий медведев

германия

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц "встал на грязную дорогу упрёков" России в использовании голода и энергетики во время конфликта, но не ему об этом говорить, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале."Теперь вот и немец Шольц вслед за своей подругой по правительству (главой МИД Германии Анналеной) Бербок встал на грязную дорогу упрёков нашей страны в использовании голода и энергетики в ходе конфликта. Уж точно не германскому канцлеру говорить об этом. Пусть лучше вспомнит о периоде нацизма в своем государстве и про 30 миллионов погибших от войны, голода и холода граждан нашей страны", - заявил Медведев.Ранее, как сообщало Reuters, Шольц во время выступления в бундестаге заявил, что президент РФ Владимир Путин использует энергию и голод в качестве оружия против Запада.

https://ria.ru/20221006/germaniya-1821829188.html

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Ольга Фомченкова

в мире, олаф шольц, дмитрий медведев, германия, россия