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Медведев раскритиковал Шольца за обвинения в адрес России - РИА Новости, 20.10.2022
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Медведев раскритиковал Шольца за обвинения в адрес России
Медведев раскритиковал Шольца за обвинения в адрес России - РИА Новости, 20.10.2022
Медведев раскритиковал Шольца за обвинения в адрес России
Канцлер Германии Олаф Шольц "встал на грязную дорогу упрёков" России в использовании голода и энергетики во время конфликта, но не ему об этом говорить, написал РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T12:49
2022-10-20T12:49
в мире
олаф шольц
дмитрий медведев
германия
россия
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц "встал на грязную дорогу упрёков" России в использовании голода и энергетики во время конфликта, но не ему об этом говорить, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале."Теперь вот и немец Шольц вслед за своей подругой по правительству (главой МИД Германии Анналеной) Бербок встал на грязную дорогу упрёков нашей страны в использовании голода и энергетики в ходе конфликта. Уж точно не германскому канцлеру говорить об этом. Пусть лучше вспомнит о периоде нацизма в своем государстве и про 30 миллионов погибших от войны, голода и холода граждан нашей страны", - заявил Медведев.Ранее, как сообщало Reuters, Шольц во время выступления в бундестаге заявил, что президент РФ Владимир Путин использует энергию и голод в качестве оружия против Запада.
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в мире, олаф шольц, дмитрий медведев, германия, россия
В мире, Олаф Шольц, Дмитрий Медведев, Германия, Россия
12:49 20.10.2022
 
Медведев раскритиковал Шольца за обвинения в адрес России

Медведев: Шольц встал на грязную дорогу упреков России, но не ему об этом говорить

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц "встал на грязную дорогу упрёков" России в использовании голода и энергетики во время конфликта, но не ему об этом говорить, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
"Теперь вот и немец Шольц вслед за своей подругой по правительству (главой МИД Германии Анналеной) Бербок встал на грязную дорогу упрёков нашей страны в использовании голода и энергетики в ходе конфликта. Уж точно не германскому канцлеру говорить об этом. Пусть лучше вспомнит о периоде нацизма в своем государстве и про 30 миллионов погибших от войны, голода и холода граждан нашей страны", - заявил Медведев.
Ранее, как сообщало Reuters, Шольц во время выступления в бундестаге заявил, что президент РФ Владимир Путин использует энергию и голод в качестве оружия против Запада.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 08:00
Изображая жертву Путина: Германию подталкивают к самоубийству
 
В миреОлаф ШольцДмитрий МедведевГерманияРоссия
 
 
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