https://ria.ru/20221020/shkoly-1825519606.html

На Кубани до конца 2024 года завершат строительство 29 школ

На Кубани до конца 2024 года завершат строительство 29 школ - РИА Новости, 20.10.2022

На Кубани до конца 2024 года завершат строительство 29 школ

Строительство 29 школ планируется завершить на Кубани до конца 2024 года, сообщает администрация Краснодарского края. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T22:00

2022-10-20T22:00

2022-10-20T22:00

краснодарский край

общество

вениамин кондратьев

краснодарский край

краснодар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805405653_0:77:739:492_1920x0_80_0_0_421031fd58bc296731c449b51d0fa7c1.jpg

КРАСНОДАР, 20 окт - РИА Новости. Строительство 29 школ планируется завершить на Кубани до конца 2024 года, сообщает администрация Краснодарского края.Уточняется, что строительство социальных объектов в регионе находится на личном контроле губернатора края Вениамина Кондратьева.Среди строящихся учебных учреждений - школа в Прикубанском округе Краснодара на 1500 мест. По данным ведомства, на сегодняшний день она готова на 35%. Учреждение возводят по нацпроекту "Образование" в поселке Российском.Контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключили в декабре прошлого года. Сейчас здесь устанавливают вентиляцию, внутренние сети канализации, бетонируют колонны, армируют плиты перекрытия. Физическая готовность здания составляет 35%. Сдать школу должны в 2023 году.

https://ria.ru/20221012/dogazifikatsiya-1823533831.html

краснодарский край

краснодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, вениамин кондратьев, краснодарский край, краснодар