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На Кубани до конца 2024 года завершат строительство 29 школ - РИА Новости, 20.10.2022
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На Кубани до конца 2024 года завершат строительство 29 школ
На Кубани до конца 2024 года завершат строительство 29 школ - РИА Новости, 20.10.2022
На Кубани до конца 2024 года завершат строительство 29 школ
Строительство 29 школ планируется завершить на Кубани до конца 2024 года, сообщает администрация Краснодарского края. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T22:00
2022-10-20T22:00
краснодарский край
общество
вениамин кондратьев
краснодарский край
краснодар
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КРАСНОДАР, 20 окт - РИА Новости. Строительство 29 школ планируется завершить на Кубани до конца 2024 года, сообщает администрация Краснодарского края.Уточняется, что строительство социальных объектов в регионе находится на личном контроле губернатора края Вениамина Кондратьева.Среди строящихся учебных учреждений - школа в Прикубанском округе Краснодара на 1500 мест. По данным ведомства, на сегодняшний день она готова на 35%. Учреждение возводят по нацпроекту "Образование" в поселке Российском.Контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключили в декабре прошлого года. Сейчас здесь устанавливают вентиляцию, внутренние сети канализации, бетонируют колонны, армируют плиты перекрытия. Физическая готовность здания составляет 35%. Сдать школу должны в 2023 году.
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общество, вениамин кондратьев, краснодарский край, краснодар
Краснодарский край, Общество, Вениамин Кондратьев, Краснодарский край, Краснодар
22:00 20.10.2022
 
На Кубани до конца 2024 года завершат строительство 29 школ

На Кубани до конца 2024 года завершат строительство 29 школ

© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской областиНовая школа в Ленинградской области
Новая школа в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской области
Новая школа в Ленинградской области. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 20 окт - РИА Новости. Строительство 29 школ планируется завершить на Кубани до конца 2024 года, сообщает администрация Краснодарского края.
"С 2015 года в регионе возвели 67 школ, еще 8 откроют до конца года. До конца 2024 года завершат 29 учебных учреждений", - говорится в сообщении.
Уточняется, что строительство социальных объектов в регионе находится на личном контроле губернатора края Вениамина Кондратьева.
Среди строящихся учебных учреждений - школа в Прикубанском округе Краснодара на 1500 мест. По данным ведомства, на сегодняшний день она готова на 35%. Учреждение возводят по нацпроекту "Образование" в поселке Российском.
Контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключили в декабре прошлого года. Сейчас здесь устанавливают вентиляцию, внутренние сети канализации, бетонируют колонны, армируют плиты перекрытия. Физическая готовность здания составляет 35%. Сдать школу должны в 2023 году.
Компрессорная станция Русская в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 21:24Краснодарский край
Кубань заключила свыше 35 тыс договоров по программе догазификации
 
Краснодарский крайОбществоВениамин КондратьевКраснодарский крайКраснодар
 
 
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