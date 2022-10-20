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На Кубани до конца 2024 года завершат строительство 29 школ
На Кубани до конца 2024 года завершат строительство 29 школ - РИА Новости, 20.10.2022
На Кубани до конца 2024 года завершат строительство 29 школ
Строительство 29 школ планируется завершить на Кубани до конца 2024 года, сообщает администрация Краснодарского края. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T22:00
2022-10-20T22:00
2022-10-20T22:00
краснодарский край
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вениамин кондратьев
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 20 окт - РИА Новости. Строительство 29 школ планируется завершить на Кубани до конца 2024 года, сообщает администрация Краснодарского края.Уточняется, что строительство социальных объектов в регионе находится на личном контроле губернатора края Вениамина Кондратьева.Среди строящихся учебных учреждений - школа в Прикубанском округе Краснодара на 1500 мест. По данным ведомства, на сегодняшний день она готова на 35%. Учреждение возводят по нацпроекту "Образование" в поселке Российском.Контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключили в декабре прошлого года. Сейчас здесь устанавливают вентиляцию, внутренние сети канализации, бетонируют колонны, армируют плиты перекрытия. Физическая готовность здания составляет 35%. Сдать школу должны в 2023 году.
https://ria.ru/20221012/dogazifikatsiya-1823533831.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, вениамин кондратьев, краснодарский край, краснодар
Краснодарский край, Общество, Вениамин Кондратьев, Краснодарский край, Краснодар
На Кубани до конца 2024 года завершат строительство 29 школ
На Кубани до конца 2024 года завершат строительство 29 школ