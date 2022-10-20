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В центре Москвы более 500 человек эвакуировали из школы - РИА Новости, 20.10.2022
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В центре Москвы более 500 человек эвакуировали из школы
В центре Москвы более 500 человек эвакуировали из школы - РИА Новости, 20.10.2022
В центре Москвы более 500 человек эвакуировали из школы
Свыше 500 человек эвакуировали из школы в центре Москвы после короткого замыкания в электрооборудовании, никто не пострадал, рассказал РИА Новости представитель РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T12:59
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происшествия
москва
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Свыше 500 человек эвакуировали из школы в центре Москвы после короткого замыкания в электрооборудовании, никто не пострадал, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.По его словам, в целях безопасности из здания были эвакуированы 481 ребенок и 31 преподаватель. Пострадавших нет.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
12:59 20.10.2022 (обновлено: 13:05 20.10.2022)
 
В центре Москвы более 500 человек эвакуировали из школы

Более 500 человек эвакуировали из школы №1581 в центре Москвы из-за короткого замыкания

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкПожарные машины в центре Москвы
Пожарные машины в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Пожарные машины в центре Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Свыше 500 человек эвакуировали из школы в центре Москвы после короткого замыкания в электрооборудовании, никто не пострадал, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Произошло короткое замыкание в электрооборудовании Инженерной школы №1581", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в целях безопасности из здания были эвакуированы 481 ребенок и 31 преподаватель. Пострадавших нет.
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