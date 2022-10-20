https://ria.ru/20221020/shkola-1825343106.html
В центре Москвы более 500 человек эвакуировали из школы
В центре Москвы более 500 человек эвакуировали из школы - РИА Новости, 20.10.2022
В центре Москвы более 500 человек эвакуировали из школы
Свыше 500 человек эвакуировали из школы в центре Москвы после короткого замыкания в электрооборудовании, никто не пострадал, рассказал РИА Новости представитель РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T12:59
2022-10-20T12:59
2022-10-20T13:05
происшествия
москва
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Свыше 500 человек эвакуировали из школы в центре Москвы после короткого замыкания в электрооборудовании, никто не пострадал, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.По его словам, в целях безопасности из здания были эвакуированы 481 ребенок и 31 преподаватель. Пострадавших нет.
https://ria.ru/20220810/podzhog-1808515814.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
12:59 20.10.2022 (обновлено: 13:05 20.10.2022)
В центре Москвы более 500 человек эвакуировали из школы
Более 500 человек эвакуировали из школы №1581 в центре Москвы из-за короткого замыкания