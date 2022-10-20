https://ria.ru/20221020/shkola-1825343106.html

В центре Москвы более 500 человек эвакуировали из школы

В центре Москвы более 500 человек эвакуировали из школы - РИА Новости, 20.10.2022

В центре Москвы более 500 человек эвакуировали из школы

Свыше 500 человек эвакуировали из школы в центре Москвы после короткого замыкания в электрооборудовании, никто не пострадал, рассказал РИА Новости представитель РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T12:59

2022-10-20T12:59

2022-10-20T13:05

происшествия

москва

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Свыше 500 человек эвакуировали из школы в центре Москвы после короткого замыкания в электрооборудовании, никто не пострадал, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.По его словам, в целях безопасности из здания были эвакуированы 481 ребенок и 31 преподаватель. Пострадавших нет.

https://ria.ru/20220810/podzhog-1808515814.html

москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва