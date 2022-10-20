https://ria.ru/20221020/saratov-1825469532.html

В Саратове вдвое сократили срок реализации проекта скоростного трамвая

В Саратове вдвое сократили срок реализации проекта скоростного трамвая - РИА Новости, 20.10.2022

В Саратове вдвое сократили срок реализации проекта скоростного трамвая

Срок реализации проекта строительства скоростного трамвая в Саратове планируется сократить вдвое - до двух лет, заявил губернатор Роман Бусаргин. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T18:14

2022-10-20T18:14

2022-10-20T18:14

вячеслав володин

роман бусаргин

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САРАТОВ, 20 окт - РИА Новости. Срок реализации проекта строительства скоростного трамвая в Саратове планируется сократить вдвое - до двух лет, заявил губернатор Роман Бусаргин.Ранее Бусаргин сообщил, что в этом году перед властями региона стоит задача начать цикл строительства и затем продолжать его в 2023-2025 годах. По его словам, объем финансирования проекта из федерального бюджета ожидался на уровне 11,2 миллиарда рублей."Сегодня в Москве встретился с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным. Обсуждали один из самых масштабных проектов - скоростной трамвай в Саратове... Благодаря поддержке спикера Госдумы региону выделено финансирование. Вячеслав Викторович предложил ускорить реализацию проекта и завершить его за два года вместо четырех, чтобы минимизировать неудобства для горожан. Полностью поддерживаю. Будем выполнять поставленную задачу", - написал Бусаргин в Telegram-канале.По его словам, проект реконструкции трамвайной сети уже одобрен экспертным советом Минтранса РФ. "Проектно-сметная документация по четырем маршрутам - № 3, № 6, № 8 и № 9 - подготовлена и сейчас проходит государственную экспертизу", - отметил глава региона.Как уточняется в Telegram-канале "Володин. Саратов", спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин на встрече с Бусаргиным предложил региону завершить реализацию проекта к 2025 году. "Володин отметил, что все необходимое для его реализации есть, средства выделены", - говорится в сообщении.Ранее в мэрии Саратова РИА Новости сообщили, что проект строительства скоростной трамвайной линии Мирный переулок - 6-я Дачная в декабре 2019 года прошел госэкспертизу, его реализация планировалась на 2020 год, однако вопрос о финансировании данного объекта оставался неопределенным. Позднее Володин сообщил, что Саратову из федерального бюджета выделены 330 миллионов рублей в качестве первого транша на реализацию проекта строительства скоростной трамвайной линии в городе, а в целом стоимость модернизации только одной ветки скоростного трамвая без подвижного состава превышает 6 миллиардов рублей. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках визита в Саратов 7 сентября 2021 года поддержал стратегию развития линии скоростного трамвая в городе.

https://ria.ru/20221020/mobilizovannye-1825322968.html

https://ria.ru/20221013/ekipirovka-1823815647.html

https://ria.ru/20220919/avtobusy-1818008272.html

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вячеслав володин, роман бусаргин, михаил мишустин, саратов, россия, москва, госдума рф, саратовская область