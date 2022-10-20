https://ria.ru/20221020/rpts-1825456689.html
Горячая линия РПЦ будет принимать обращения семей мобилизованных о помощи
Горячая линия РПЦ будет принимать обращения семей мобилизованных о помощи - РИА Новости, 20.10.2022
Горячая линия РПЦ будет принимать обращения семей мобилизованных о помощи
Горячая линия "Милосердие", принадлежащая синодальному отделу по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви (РПЦ), начнет... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T17:49
2022-10-20T17:49
2022-10-20T21:24
религия
россия
русская православная церковь
частичная мобилизация в россии
религия
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Горячая линия "Милосердие", принадлежащая синодальному отделу по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви (РПЦ), начнет принимать звонки с просьбами о поддержке от членов семей мобилизованных."Синодальный отдел по благотворительности предлагает нуждающимся семьям мобилизованных обращаться на федеральную горячую линию церковной социальной помощи "Милосердие" 8 800 70 70 222. Горячая линия работает круглосуточно. Звонок бесплатный для звонящего даже при отрицательном балансе", – сообщили в пресс-службе отдела.Служба помощи "Милосердие" – крупнейшая православная социальная служба в России. Подопечные "Милосердия" - это дети и взрослые с инвалидностью, одинокие старики, малоимущие семьи, беременные и женщины с детьми в сложной жизненной ситуации, пациенты московских больниц, бездомные. В составе службы 25 проектов помощи, которые бесплатно поддерживают более 30 тысяч человек в год.В настоящее время, по информации отдела, на горячую линию "Милосердия" поступает свыше 6 тысячи звонков с просьбами о помощи."На нашу горячую линию может позвонить любой человек, попавший в беду. Мы всегда стараемся понять, в чем нуждаются люди, и помочь всем, кому нужна помощь", – цитируют в отделе организатора службы помощи и горячей линии диакона Игоря Куликова.
https://ria.ru/20221005/rpts-1821595362.html
https://ria.ru/20221019/ukraina-1825141277.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, русская православная церковь, частичная мобилизация в россии, религия
Религия, Россия, Русская православная церковь, Частичная мобилизация в России, Религия
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Горячая линия "Милосердие", принадлежащая синодальному отделу по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви (РПЦ), начнет принимать звонки с просьбами о поддержке от членов семей мобилизованных.
"Синодальный отдел по благотворительности предлагает нуждающимся семьям мобилизованных обращаться на федеральную горячую линию церковной социальной помощи "Милосердие" 8 800 70 70 222. Горячая линия работает круглосуточно. Звонок бесплатный для звонящего даже при отрицательном балансе", – сообщили в пресс-службе отдела.
Служба помощи "Милосердие" – крупнейшая православная социальная служба в России
. Подопечные "Милосердия" - это дети и взрослые с инвалидностью, одинокие старики, малоимущие семьи, беременные и женщины с детьми в сложной жизненной ситуации, пациенты московских больниц, бездомные. В составе службы 25 проектов помощи, которые бесплатно поддерживают более 30 тысяч человек в год.
В настоящее время, по информации отдела, на горячую линию "Милосердия" поступает свыше 6 тысячи звонков с просьбами о помощи.
"На нашу горячую линию может позвонить любой человек, попавший в беду. Мы всегда стараемся понять, в чем нуждаются люди, и помочь всем, кому нужна помощь", – цитируют в отделе организатора службы помощи и горячей линии диакона Игоря Куликова.