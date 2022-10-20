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Чернышенко прокомментировал передачу Минэкономразвития функций Ростуризма - РИА Новости, 20.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221020/rosturizm-1825363609.html
Чернышенко прокомментировал передачу Минэкономразвития функций Ростуризма
Чернышенко прокомментировал передачу Минэкономразвития функций Ростуризма - РИА Новости, 20.10.2022
Чернышенко прокомментировал передачу Минэкономразвития функций Ростуризма
Изменения, связанные с передачей Минэкономразвития функций Ростуризма, не повлекут изменений в работе отрасли, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T13:51
2022-10-20T14:14
туризм
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
туризм
новости - туризм
россия
дмитрий чернышенко
владимир путин
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Изменения, связанные с передачей Минэкономразвития функций Ростуризма, не повлекут изменений в работе отрасли, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму и передаче его функций в Минэкономразвития."Организационно-правовые изменения, связанные с передачей Минэкономразвития функций Ростуризма, не повлекут изменений в работе отрасли", - сказал Чернышенко."Реализация востребованных туротраслью проектов и практик будет продолжена и усилена. Обязательства перед регионами и организациями, работающими в сфере туриндустрии, будут выполняться, а сервисы, запущенные, в том числе, для информирования граждан - сохранены",- добавил он.
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министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральное агентство по туризму (ростуризм), туризм, новости - туризм, россия, дмитрий чернышенко, владимир путин
Туризм, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Туризм, Новости - Туризм, Россия, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин
13:51 20.10.2022 (обновлено: 14:14 20.10.2022)
 
Чернышенко прокомментировал передачу Минэкономразвития функций Ростуризма

Чернышенко: передача Минэкономразвития функций Ростуризма не повлечет изменений в работе

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Дмитрий Чернышенко . Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Изменения, связанные с передачей Минэкономразвития функций Ростуризма, не повлекут изменений в работе отрасли, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму и передаче его функций в Минэкономразвития.
"Организационно-правовые изменения, связанные с передачей Минэкономразвития функций Ростуризма, не повлекут изменений в работе отрасли", - сказал Чернышенко.
"Реализация востребованных туротраслью проектов и практик будет продолжена и усилена. Обязательства перед регионами и организациями, работающими в сфере туриндустрии, будут выполняться, а сервисы, запущенные, в том числе, для информирования граждан - сохранены",- добавил он.
Стенд Ростуризма на выставке XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
Вчера, 11:28
Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)
 
ТуризмМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)ТуризмНовости - ТуризмРоссияДмитрий ЧернышенкоВладимир Путин
 
 
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