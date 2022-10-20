https://ria.ru/20221020/rosturizm-1825363609.html

Чернышенко прокомментировал передачу Минэкономразвития функций Ростуризма

Чернышенко прокомментировал передачу Минэкономразвития функций Ростуризма - РИА Новости, 20.10.2022

Чернышенко прокомментировал передачу Минэкономразвития функций Ростуризма

Изменения, связанные с передачей Минэкономразвития функций Ростуризма, не повлекут изменений в работе отрасли, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T13:51

2022-10-20T13:51

2022-10-20T14:14

туризм

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

туризм

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дмитрий чернышенко

владимир путин

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Изменения, связанные с передачей Минэкономразвития функций Ростуризма, не повлекут изменений в работе отрасли, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму и передаче его функций в Минэкономразвития."Организационно-правовые изменения, связанные с передачей Минэкономразвития функций Ростуризма, не повлекут изменений в работе отрасли", - сказал Чернышенко."Реализация востребованных туротраслью проектов и практик будет продолжена и усилена. Обязательства перед регионами и организациями, работающими в сфере туриндустрии, будут выполняться, а сервисы, запущенные, в том числе, для информирования граждан - сохранены",- добавил он.

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министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральное агентство по туризму (ростуризм), туризм, новости - туризм, россия, дмитрий чернышенко, владимир путин