https://ria.ru/20221020/rosturizm-1825363609.html
Чернышенко прокомментировал передачу Минэкономразвития функций Ростуризма
Чернышенко прокомментировал передачу Минэкономразвития функций Ростуризма - РИА Новости, 20.10.2022
Чернышенко прокомментировал передачу Минэкономразвития функций Ростуризма
Изменения, связанные с передачей Минэкономразвития функций Ростуризма, не повлекут изменений в работе отрасли, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T13:51
2022-10-20T13:51
2022-10-20T14:14
туризм
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
туризм
новости - туризм
россия
дмитрий чернышенко
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814787646_0:65:3071:1792_1920x0_80_0_0_44e6619af45381e8ea2c72d74ec7b0a8.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Изменения, связанные с передачей Минэкономразвития функций Ростуризма, не повлекут изменений в работе отрасли, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму и передаче его функций в Минэкономразвития."Организационно-правовые изменения, связанные с передачей Минэкономразвития функций Ростуризма, не повлекут изменений в работе отрасли", - сказал Чернышенко."Реализация востребованных туротраслью проектов и практик будет продолжена и усилена. Обязательства перед регионами и организациями, работающими в сфере туриндустрии, будут выполняться, а сервисы, запущенные, в том числе, для информирования граждан - сохранены",- добавил он.
https://ria.ru/20221020/rosturizm-1825300053.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814787646_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_abb9aa43f18e1e43093d0a99f0f8d6e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральное агентство по туризму (ростуризм), туризм, новости - туризм, россия, дмитрий чернышенко, владимир путин
Туризм, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Туризм, Новости - Туризм, Россия, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин
13:51 20.10.2022 (обновлено: 14:14 20.10.2022)
Чернышенко прокомментировал передачу Минэкономразвития функций Ростуризма
Чернышенко: передача Минэкономразвития функций Ростуризма не повлечет изменений в работе