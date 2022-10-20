https://ria.ru/20221020/rosturizm-1825306718.html

Эксперт прокомментировал работу Ростуризма

Эксперт прокомментировал работу Ростуризма - РИА Новости, 20.10.2022

Эксперт прокомментировал работу Ростуризма

Ростуризм показал себя как эффективная команда, работающая вместе с участниками рынка в тесном сотрудничестве, заявили РИА Новости в пресс-службе туроператора... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T12:32

2022-10-20T12:32

2022-10-20T12:32

туризм

туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

интурист

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

новости - туризм

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Ростуризм показал себя как эффективная команда, работающая вместе с участниками рынка в тесном сотрудничестве, заявили РИА Новости в пресс-службе туроператора "Интурист"."Мы надеемся, что федеральная программа субсидирования туристической чартерной перевозки в российские регионы будет в том или ином виде сохранена и продолжена", – добавили там.Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ о том, что Ростуризм будет упразднен, а его функции передадут Минэкономразвития.

https://ria.ru/20221020/rosturizm-1825274661.html

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2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), интурист, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), новости - туризм