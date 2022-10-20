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Эксперт прокомментировал работу Ростуризма - РИА Новости, 20.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221020/rosturizm-1825306718.html
Эксперт прокомментировал работу Ростуризма
Эксперт прокомментировал работу Ростуризма - РИА Новости, 20.10.2022
Эксперт прокомментировал работу Ростуризма
Ростуризм показал себя как эффективная команда, работающая вместе с участниками рынка в тесном сотрудничестве, заявили РИА Новости в пресс-службе туроператора... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T12:32
2022-10-20T12:32
туризм
туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
интурист
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
новости - туризм
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Ростуризм показал себя как эффективная команда, работающая вместе с участниками рынка в тесном сотрудничестве, заявили РИА Новости в пресс-службе туроператора "Интурист"."Мы надеемся, что федеральная программа субсидирования туристической чартерной перевозки в российские регионы будет в том или ином виде сохранена и продолжена", – добавили там.Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ о том, что Ростуризм будет упразднен, а его функции передадут Минэкономразвития.
https://ria.ru/20221020/rosturizm-1825274661.html
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Лана Баева
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туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), интурист, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), новости - туризм
Туризм, Туризм, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Интурист, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Новости - Туризм
12:32 20.10.2022
 
Эксперт прокомментировал работу Ростуризма

Туроператор: Ростуризм показал себя как эффективная команда, работающая вместе с рынком

© Фото : РостуризмГлава Ростуризма Зарина Догузова на встрече министров туризма стран G20 в Индонезии
Глава Ростуризма Зарина Догузова на встрече министров туризма стран G20 в Индонезии - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© Фото : Ростуризм
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Ростуризм показал себя как эффективная команда, работающая вместе с участниками рынка в тесном сотрудничестве, заявили РИА Новости в пресс-службе туроператора "Интурист".
"Мы надеемся, что федеральная программа субсидирования туристической чартерной перевозки в российские регионы будет в том или ином виде сохранена и продолжена", – добавили там.
Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ о том, что Ростуризм будет упразднен, а его функции передадут Минэкономразвития.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
09:17Туризм
Путин подписал указ об упразднении Ростуризма
 
ТуризмТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)ИнтуристМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Новости - Туризм
 
 
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