https://ria.ru/20221020/reparatsii-1825395423.html

Польша не получила ответ Германии на требование репараций за военный ущерб

Польша не получила ответ Германии на требование репараций за военный ущерб - РИА Новости, 20.10.2022

Польша не получила ответ Германии на требование репараций за военный ущерб

Польша пока не получила ответ из Германии на свою ноту с требованием репараций за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, заявил заместитель министра... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T15:27

2022-10-20T15:27

2022-10-20T15:27

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ВАРШАВА, 20 окт – РИА Новости. Польша пока не получила ответ из Германии на свою ноту с требованием репараций за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF FM.Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября в Германию по лини МИД была направлена соответствующая нота."Официальным способом такого ответа нет", - сказал Пшидач.Он отметил, что Варшава и не ожидала, что Германия сразу согласится выплатить репарации. "Нота была направлена. Были проведены переговоры. На следующий день госпожа министр Бербок (глава МИД ФРГ Анналена Бербок) была здесь в Варшаве. Я многократно говорил, как юрист, как адвокат, что еще не встречал должника, который бы по первому требованию говорил: конечно, в любой момент я выплачу любую сумму, которую вы только пожелаете. Такие процессы занимают время, требуют политической и дипломатической дискуссии", - сказал Пшидач.В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.

https://ria.ru/20221014/polsha-1824213876.html

https://ria.ru/20221006/mid-1821862797.html

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в мире, марчин пшидач, анналена бербок, варшава, польша, германия, мид германии