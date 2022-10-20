https://ria.ru/20221020/remont-1825309565.html

В Липецком селе отремонтировали Дом культуры

В Липецком селе отремонтировали Дом культуры - РИА Новости, 20.10.2022

В Липецком селе отремонтировали Дом культуры

Дом культуры Октябрьский посёлка совхоза имени Льва Толстого Липецкой области капитально отремонтирован в рамках нацпроекта "Культура", сообщил губернатор... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T11:34

2022-10-20T11:34

2022-10-20T11:34

липецкая область

игорь артамонов

ремонт

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ЛИПЕЦК, 20 окт - РИА Новости. Дом культуры Октябрьский посёлка совхоза имени Льва Толстого Липецкой области капитально отремонтирован в рамках нацпроекта "Культура", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, ДК построен в 1962 году и ранее не ремонтировался. Стоимость работ составила 12,2 миллиона рублей. В здании заменили кровлю, провели воду, модернизировали систему отопления, обновили фасад, установили систему видеонаблюдения и пожарную сигнализацию.Артамонов отметил, что в ДК работают 10 творческих клубов. Жители посёлка занимаются здесь современной хореографией, народными танцами, вокалом, театральным искусством, декоративно-прикладным творчеством. "Уверен, что новый Дом культуры будет востребован у жителей и даст местным талантам возможности для реализации интересных творческих идей и проектов. Важно, чтобы культурная жизнь в районах не угасала, чтобы сельские территории всесторонне развивались", - сказал Артамонов.

https://ria.ru/20221020/blagoustroystvo-1825309039.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, ремонт