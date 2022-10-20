Рейтинг@Mail.ru
В Липецком селе отремонтировали Дом культуры - РИА Новости, 20.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20221020/remont-1825309565.html
В Липецком селе отремонтировали Дом культуры
В Липецком селе отремонтировали Дом культуры - РИА Новости, 20.10.2022
В Липецком селе отремонтировали Дом культуры
Дом культуры Октябрьский посёлка совхоза имени Льва Толстого Липецкой области капитально отремонтирован в рамках нацпроекта "Культура", сообщил губернатор... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T11:34
2022-10-20T11:34
липецкая область
игорь артамонов
ремонт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825305340_0:68:1000:631_1920x0_80_0_0_ed7950c6068c5a46e20c4ed3bdfda18b.jpg
ЛИПЕЦК, 20 окт - РИА Новости. Дом культуры Октябрьский посёлка совхоза имени Льва Толстого Липецкой области капитально отремонтирован в рамках нацпроекта "Культура", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, ДК построен в 1962 году и ранее не ремонтировался. Стоимость работ составила 12,2 миллиона рублей. В здании заменили кровлю, провели воду, модернизировали систему отопления, обновили фасад, установили систему видеонаблюдения и пожарную сигнализацию.Артамонов отметил, что в ДК работают 10 творческих клубов. Жители посёлка занимаются здесь современной хореографией, народными танцами, вокалом, театральным искусством, декоративно-прикладным творчеством. "Уверен, что новый Дом культуры будет востребован у жителей и даст местным талантам возможности для реализации интересных творческих идей и проектов. Важно, чтобы культурная жизнь в районах не угасала, чтобы сельские территории всесторонне развивались", - сказал Артамонов.
https://ria.ru/20221020/blagoustroystvo-1825309039.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825305340_56:0:944:666_1920x0_80_0_0_23b2fd554a3272c373957df45695c78a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь артамонов, ремонт
Липецкая область, Игорь Артамонов, Ремонт
11:34 20.10.2022
 

В Липецком селе отремонтировали Дом культуры

© Фото : Официальный сайт правительства Липецкой областиДом культуры Октябрьский поселка совхоза имени Льва Толстого Липецкой области капитально отремонтирован в рамках нацпроекта "Культура"
Дом культуры Октябрьский поселка совхоза имени Льва Толстого Липецкой области капитально отремонтирован в рамках нацпроекта Культура - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© Фото : Официальный сайт правительства Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 20 окт - РИА Новости. Дом культуры Октябрьский посёлка совхоза имени Льва Толстого Липецкой области капитально отремонтирован в рамках нацпроекта "Культура", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, ДК построен в 1962 году и ранее не ремонтировался. Стоимость работ составила 12,2 миллиона рублей. В здании заменили кровлю, провели воду, модернизировали систему отопления, обновили фасад, установили систему видеонаблюдения и пожарную сигнализацию.
© Фото : Официальный сайт правительства Липецкой областиДом культуры Октябрьский поселка совхоза имени Льва Толстого Липецкой области капитально отремонтирован в рамках нацпроекта "Культура"
Дом культуры Октябрьский поселка совхоза имени Льва Толстого Липецкой области капитально отремонтирован в рамках нацпроекта Культура - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© Фото : Официальный сайт правительства Липецкой области
Дом культуры Октябрьский поселка совхоза имени Льва Толстого Липецкой области капитально отремонтирован в рамках нацпроекта "Культура"
Артамонов отметил, что в ДК работают 10 творческих клубов. Жители посёлка занимаются здесь современной хореографией, народными танцами, вокалом, театральным искусством, декоративно-прикладным творчеством.
"Уверен, что новый Дом культуры будет востребован у жителей и даст местным талантам возможности для реализации интересных творческих идей и проектов. Важно, чтобы культурная жизнь в районах не угасала, чтобы сельские территории всесторонне развивались", - сказал Артамонов.
Благоустройство в рамках реализации федерального проекта Формирование комфортной городской среды нацпроекта Жилье и городская среда в городе Усмань Липецкой области - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
11:32Липецкая область
В Усмани благоустроили два сквера в рамках нацпроекта
 
Липецкая областьИгорь АртамоновРемонт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала