https://ria.ru/20221020/reki-1825397436.html
В обмелевшие реки Астраханской области начали подкачивать воду
В обмелевшие реки Астраханской области начали подкачивать воду - РИА Новости, 20.10.2022
В обмелевшие реки Астраханской области начали подкачивать воду
Подкачка воды началась в обмелевшие реки нескольких районов Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T15:34
2022-10-20T15:34
2022-10-20T15:34
общество
жкх
игорь бабушкин
астраханская область
харабалинский район
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 окт - РИА Новости. Подкачка воды началась в обмелевшие реки нескольких районов Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.Губернатор отметил, что в текущем году вынес на рассмотрение областными депутатами законопроект о дополнительном использовании средств регионального бюджета в области водных отношений. В конце сентября региональная дума приняла этот закон.Вода в истощенные объекты уже начала поступать. Работы проводит служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области."Много лет ситуация с водой в Астраханской области была очень непростой. В прошлом году мы отмечали значительное обмеление – до такой степени, что и мелиорация была затруднена, и водоподача для наших отдалённых сёл. Сегодня можно говорить, что положение дел достаточно стабильно...", - отметил Бабушкин.По его информации, на протяжении трех лет жестко контролируется период половодья для того, чтобы обеспечить рыбохозяйственную полку, необходимую для воспроизводства рыбы, и обеспечить сельскохозяйственную полку, которая позволяет подпитывать сельхозугодия необходимым количеством воды.
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астраханская область
харабалинский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, жкх, игорь бабушкин, астраханская область, харабалинский район
Общество, ЖКХ, Игорь Бабушкин, Астраханская область, Харабалинский район
В обмелевшие реки Астраханской области начали подкачивать воду
В обмелевшие реки Астраханской области начали подкачивать воду
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 окт - РИА Новости. Подкачка воды началась в обмелевшие реки нескольких районов Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
"В обмелевшие реки Наримановского, Лиманского и Харабалинского районов Астраханской области начали подкачивать воду. Это экстренные меры для безводных и маловодных районов, на них мы выделили 30 миллионов рублей", - написал он в Telegram.
Губернатор отметил, что в текущем году вынес на рассмотрение областными депутатами законопроект о дополнительном использовании средств регионального бюджета в области водных отношений. В конце сентября региональная дума приняла этот закон.
Вода в истощенные объекты уже начала поступать. Работы проводит служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области.
"Много лет ситуация с водой в Астраханской области была очень непростой. В прошлом году мы отмечали значительное обмеление – до такой степени, что и мелиорация была затруднена, и водоподача для наших отдалённых сёл. Сегодня можно говорить, что положение дел достаточно стабильно...", - отметил Бабушкин.
По его информации, на протяжении трех лет жестко контролируется период половодья для того, чтобы обеспечить рыбохозяйственную полку, необходимую для воспроизводства рыбы, и обеспечить сельскохозяйственную полку, которая позволяет подпитывать сельхозугодия необходимым количеством воды.