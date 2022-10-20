https://ria.ru/20221020/reki-1825397436.html

В обмелевшие реки Астраханской области начали подкачивать воду

В обмелевшие реки Астраханской области начали подкачивать воду - РИА Новости, 20.10.2022

В обмелевшие реки Астраханской области начали подкачивать воду

Подкачка воды началась в обмелевшие реки нескольких районов Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T15:34

2022-10-20T15:34

2022-10-20T15:34

общество

жкх

игорь бабушкин

астраханская область

харабалинский район

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 окт - РИА Новости. Подкачка воды началась в обмелевшие реки нескольких районов Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.Губернатор отметил, что в текущем году вынес на рассмотрение областными депутатами законопроект о дополнительном использовании средств регионального бюджета в области водных отношений. В конце сентября региональная дума приняла этот закон.Вода в истощенные объекты уже начала поступать. Работы проводит служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области."Много лет ситуация с водой в Астраханской области была очень непростой. В прошлом году мы отмечали значительное обмеление – до такой степени, что и мелиорация была затруднена, и водоподача для наших отдалённых сёл. Сегодня можно говорить, что положение дел достаточно стабильно...", - отметил Бабушкин.По его информации, на протяжении трех лет жестко контролируется период половодья для того, чтобы обеспечить рыбохозяйственную полку, необходимую для воспроизводства рыбы, и обеспечить сельскохозяйственную полку, которая позволяет подпитывать сельхозугодия необходимым количеством воды.

https://ria.ru/20220926/pereezd-1819409417.html

астраханская область

харабалинский район

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Евгения Нефедова

общество, жкх, игорь бабушкин, астраханская область, харабалинский район