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Индонезия сотрудничает с разведками других стран в рамках подготовки к G20 - РИА Новости, 20.10.2022
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Индонезия сотрудничает с разведками других стран в рамках подготовки к G20
Индонезия сотрудничает с разведками других стран в рамках подготовки к G20 - РИА Новости, 20.10.2022
Индонезия сотрудничает с разведками других стран в рамках подготовки к G20
Командующий национальной армией Индонезии генерал Андика Перкаса заявил, что стратегическое разведывательное управление Индонезии наладило сотрудничество с... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T15:58
2022-10-20T15:58
в мире
индонезия
сша
китай
большая двадцатка
саммит g20
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Командующий национальной армией Индонезии генерал Андика Перкаса заявил, что стратегическое разведывательное управление Индонезии наладило сотрудничество с коллегами из других стран в преддверии саммита G20, сообщает агентство ANTARA."В течение трех месяцев мы работали с разведками разных стран, прося их поделиться разведданными", — сказал Перкаса на пресс-конференции #G20Updates, транслируемой на YouTube-канале министерства обороны Индонезии в четверг.Перкаса подчеркнул, что, с учетом ограниченных возможностей стратегического разведывательного управления Индонезии, "было бы лучше, если бы иностранные службы разведки сотрудничали с нами"."Почему? Потому что у стран-участниц могут находится разведывательные данные, которые имеют отношения к возможным планам по срыву саммита на Бали", — сказал генерал.В частности, Перкаса сообщил, что разведка Индонезии общалась с коллегами из США и Китая.Саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября.
https://ria.ru/20221020/bezopasnost-1825311703.html
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в мире, индонезия, сша, китай, большая двадцатка, саммит g20
В мире, Индонезия, США, Китай, Большая двадцатка, Саммит G20
15:58 20.10.2022
 
Индонезия сотрудничает с разведками других стран в рамках подготовки к G20

Генерал Перкаса: Индонезия сотрудничает с разведками других стран при подготовке к G20

© AP Photo / Sonny Tumbelaka/Pool Сотрудники полиции на Бали, Индонезия
Сотрудники полиции на Бали, Индонезия - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© AP Photo / Sonny Tumbelaka/Pool
Сотрудники полиции на Бали, Индонезия. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Командующий национальной армией Индонезии генерал Андика Перкаса заявил, что стратегическое разведывательное управление Индонезии наладило сотрудничество с коллегами из других стран в преддверии саммита G20, сообщает агентство ANTARA.
"В течение трех месяцев мы работали с разведками разных стран, прося их поделиться разведданными", — сказал Перкаса на пресс-конференции #G20Updates, транслируемой на YouTube-канале министерства обороны Индонезии в четверг.
Логотип G20 в Индонезии - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
11:43
Индонезия задействует военную технику ради безопасности саммита G20
Перкаса подчеркнул, что, с учетом ограниченных возможностей стратегического разведывательного управления Индонезии, "было бы лучше, если бы иностранные службы разведки сотрудничали с нами".
"Почему? Потому что у стран-участниц могут находится разведывательные данные, которые имеют отношения к возможным планам по срыву саммита на Бали", — сказал генерал.
В частности, Перкаса сообщил, что разведка Индонезии общалась с коллегами из США и Китая.
Саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября.
Логотип G20 в Нуса-Дуа, Бали - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
14:44
Индонезия разрешила делегатам G20 и иностранным журналистам въезд без визы
 
В миреИндонезияСШАКитайБольшая двадцаткаСаммит G20
 
 
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