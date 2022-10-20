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Индонезия сотрудничает с разведками других стран в рамках подготовки к G20
Индонезия сотрудничает с разведками других стран в рамках подготовки к G20 - РИА Новости, 20.10.2022
Индонезия сотрудничает с разведками других стран в рамках подготовки к G20
Командующий национальной армией Индонезии генерал Андика Перкаса заявил, что стратегическое разведывательное управление Индонезии наладило сотрудничество с... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T15:58
2022-10-20T15:58
2022-10-20T15:58
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Командующий национальной армией Индонезии генерал Андика Перкаса заявил, что стратегическое разведывательное управление Индонезии наладило сотрудничество с коллегами из других стран в преддверии саммита G20, сообщает агентство ANTARA."В течение трех месяцев мы работали с разведками разных стран, прося их поделиться разведданными", — сказал Перкаса на пресс-конференции #G20Updates, транслируемой на YouTube-канале министерства обороны Индонезии в четверг.Перкаса подчеркнул, что, с учетом ограниченных возможностей стратегического разведывательного управления Индонезии, "было бы лучше, если бы иностранные службы разведки сотрудничали с нами"."Почему? Потому что у стран-участниц могут находится разведывательные данные, которые имеют отношения к возможным планам по срыву саммита на Бали", — сказал генерал.В частности, Перкаса сообщил, что разведка Индонезии общалась с коллегами из США и Китая.Саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября.
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в мире, индонезия, сша, китай, большая двадцатка, саммит g20
В мире, Индонезия, США, Китай, Большая двадцатка, Саммит G20
Индонезия сотрудничает с разведками других стран в рамках подготовки к G20
Генерал Перкаса: Индонезия сотрудничает с разведками других стран при подготовке к G20