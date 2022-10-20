https://ria.ru/20221020/razvedka-1825409330.html

Индонезия сотрудничает с разведками других стран в рамках подготовки к G20

Индонезия сотрудничает с разведками других стран в рамках подготовки к G20 - РИА Новости, 20.10.2022

Индонезия сотрудничает с разведками других стран в рамках подготовки к G20

Командующий национальной армией Индонезии генерал Андика Перкаса заявил, что стратегическое разведывательное управление Индонезии наладило сотрудничество с... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T15:58

2022-10-20T15:58

2022-10-20T15:58

в мире

индонезия

сша

китай

большая двадцатка

саммит g20

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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Командующий национальной армией Индонезии генерал Андика Перкаса заявил, что стратегическое разведывательное управление Индонезии наладило сотрудничество с коллегами из других стран в преддверии саммита G20, сообщает агентство ANTARA."В течение трех месяцев мы работали с разведками разных стран, прося их поделиться разведданными", — сказал Перкаса на пресс-конференции #G20Updates, транслируемой на YouTube-канале министерства обороны Индонезии в четверг.Перкаса подчеркнул, что, с учетом ограниченных возможностей стратегического разведывательного управления Индонезии, "было бы лучше, если бы иностранные службы разведки сотрудничали с нами"."Почему? Потому что у стран-участниц могут находится разведывательные данные, которые имеют отношения к возможным планам по срыву саммита на Бали", — сказал генерал.В частности, Перкаса сообщил, что разведка Индонезии общалась с коллегами из США и Китая.Саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября.

https://ria.ru/20221020/bezopasnost-1825311703.html

https://ria.ru/20221020/indoneziya-1825380005.html

индонезия

сша

китай

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в мире, индонезия, сша, китай, большая двадцатка, саммит g20