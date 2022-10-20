https://ria.ru/20221020/puteshestviya-1825193629.html
Визажист рассказала, как сохранить свежесть кожи лица в самолете
Визажист рассказала, как сохранить свежесть кожи лица в самолете - РИА Новости, 20.10.2022
Визажист рассказала, как сохранить свежесть кожи лица в самолете
Наоко Шинту, визажист голливудских звезд Эмили Ратаковски, Кейт Хадсон, Рози Хантингтон-Уайтли поделилась секретами сохранения свежести лица при перелете,... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T04:19
2022-10-20T04:19
2022-10-20T04:19
туризм
новости - туризм
туризм
эмили ратаковски
голливуд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149350/36/1493503685_0:408:5614:3566_1920x0_80_0_0_8018030194cacfe25953c4add27854b8.jpg
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Наоко Шинту, визажист голливудских звезд Эмили Ратаковски, Кейт Хадсон, Рози Хантингтон-Уайтли поделилась секретами сохранения свежести лица при перелете, сообщает Mirror.Она отметила, что долгие авиапутешествия, сопровождаемые сменой часовых поясов, отражаются на коже. В самолете приходится прибегать к подручным средствам.Так, необходимо перед взлетом нанести на лицо и шею тоник, содержащий аминокислоты и натуральные смягчающие средства, советует специалист.Держите под рукой мист или дымку для лица, и в пути распыляйте спрей для дополнительного увлажнения. Лучшие средства содержат экстракты апельсина, розы, шалфея.Запаситесь эссенцией для глаз, лучше — с металлическим валиком на конце. Это позволит охлаждать кожу и бороться с отеками.Возьмите в ручную кладь питательный бальзам для губ и регулярно его наносите, рекомендует Наоко Шинту.
https://ria.ru/20220827/puteshestviya-1812356600.html
голливуд
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149350/36/1493503685_30:0:5021:3743_1920x0_80_0_0_dcb167f12234537c0c39e93cac58f6e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, эмили ратаковски, голливуд
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Эмили Ратаковски, Голливуд
Визажист рассказала, как сохранить свежесть кожи лица в самолете
Визажист звезд Голливуда рассказала, как сохранить свежесть кожи лица в самолете
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.
Наоко Шинту, визажист голливудских звезд Эмили Ратаковски, Кейт Хадсон, Рози Хантингтон-Уайтли поделилась секретами сохранения свежести лица при перелете, сообщает
Mirror.
Она отметила, что долгие авиапутешествия, сопровождаемые сменой часовых поясов, отражаются на коже. В самолете приходится прибегать к подручным средствам.
Так, необходимо перед взлетом нанести на лицо и шею тоник, содержащий аминокислоты и натуральные смягчающие средства, советует специалист.
Держите под рукой мист или дымку для лица, и в пути распыляйте спрей для дополнительного увлажнения. Лучшие средства содержат экстракты апельсина, розы, шалфея.
Запаситесь эссенцией для глаз, лучше — с металлическим валиком на конце. Это позволит охлаждать кожу и бороться с отеками.
Возьмите в ручную кладь питательный бальзам для губ и регулярно его наносите, рекомендует Наоко Шинту.