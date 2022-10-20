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Визажист рассказала, как сохранить свежесть кожи лица в самолете - РИА Новости, 20.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221020/puteshestviya-1825193629.html
Визажист рассказала, как сохранить свежесть кожи лица в самолете
Визажист рассказала, как сохранить свежесть кожи лица в самолете - РИА Новости, 20.10.2022
Визажист рассказала, как сохранить свежесть кожи лица в самолете
Наоко Шинту, визажист голливудских звезд Эмили Ратаковски, Кейт Хадсон, Рози Хантингтон-Уайтли поделилась секретами сохранения свежести лица при перелете,... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T04:19
2022-10-20T04:19
туризм
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туризм
эмили ратаковски
голливуд
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Наоко Шинту, визажист голливудских звезд Эмили Ратаковски, Кейт Хадсон, Рози Хантингтон-Уайтли поделилась секретами сохранения свежести лица при перелете, сообщает Mirror.Она отметила, что долгие авиапутешествия, сопровождаемые сменой часовых поясов, отражаются на коже. В самолете приходится прибегать к подручным средствам.Так, необходимо перед взлетом нанести на лицо и шею тоник, содержащий аминокислоты и натуральные смягчающие средства, советует специалист.Держите под рукой мист или дымку для лица, и в пути распыляйте спрей для дополнительного увлажнения. Лучшие средства содержат экстракты апельсина, розы, шалфея.Запаситесь эссенцией для глаз, лучше — с металлическим валиком на конце. Это позволит охлаждать кожу и бороться с отеками.Возьмите в ручную кладь питательный бальзам для губ и регулярно его наносите, рекомендует Наоко Шинту.
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новости - туризм, туризм, эмили ратаковски, голливуд
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Эмили Ратаковски, Голливуд
04:19 20.10.2022
 
Визажист рассказала, как сохранить свежесть кожи лица в самолете

Визажист звезд Голливуда рассказала, как сохранить свежесть кожи лица в самолете

© Fotolia / Syda ProductionsУход за лицом
Уход за лицом - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© Fotolia / Syda Productions
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Наоко Шинту, визажист голливудских звезд Эмили Ратаковски, Кейт Хадсон, Рози Хантингтон-Уайтли поделилась секретами сохранения свежести лица при перелете, сообщает Mirror.
Она отметила, что долгие авиапутешествия, сопровождаемые сменой часовых поясов, отражаются на коже. В самолете приходится прибегать к подручным средствам.
Так, необходимо перед взлетом нанести на лицо и шею тоник, содержащий аминокислоты и натуральные смягчающие средства, советует специалист.
Держите под рукой мист или дымку для лица, и в пути распыляйте спрей для дополнительного увлажнения. Лучшие средства содержат экстракты апельсина, розы, шалфея.
Запаситесь эссенцией для глаз, лучше — с металлическим валиком на конце. Это позволит охлаждать кожу и бороться с отеками.
Возьмите в ручную кладь питательный бальзам для губ и регулярно его наносите, рекомендует Наоко Шинту.
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