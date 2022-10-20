https://ria.ru/20221020/puteshestviya-1825193629.html

Визажист рассказала, как сохранить свежесть кожи лица в самолете

Визажист рассказала, как сохранить свежесть кожи лица в самолете - РИА Новости, 20.10.2022

Визажист рассказала, как сохранить свежесть кожи лица в самолете

Наоко Шинту, визажист голливудских звезд Эмили Ратаковски, Кейт Хадсон, Рози Хантингтон-Уайтли поделилась секретами сохранения свежести лица при перелете,... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T04:19

2022-10-20T04:19

2022-10-20T04:19

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Наоко Шинту, визажист голливудских звезд Эмили Ратаковски, Кейт Хадсон, Рози Хантингтон-Уайтли поделилась секретами сохранения свежести лица при перелете, сообщает Mirror.Она отметила, что долгие авиапутешествия, сопровождаемые сменой часовых поясов, отражаются на коже. В самолете приходится прибегать к подручным средствам.Так, необходимо перед взлетом нанести на лицо и шею тоник, содержащий аминокислоты и натуральные смягчающие средства, советует специалист.Держите под рукой мист или дымку для лица, и в пути распыляйте спрей для дополнительного увлажнения. Лучшие средства содержат экстракты апельсина, розы, шалфея.Запаситесь эссенцией для глаз, лучше — с металлическим валиком на конце. Это позволит охлаждать кожу и бороться с отеками.Возьмите в ручную кладь питательный бальзам для губ и регулярно его наносите, рекомендует Наоко Шинту.

https://ria.ru/20220827/puteshestviya-1812356600.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, туризм, эмили ратаковски, голливуд