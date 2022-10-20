https://ria.ru/20221020/provokatsiya-1825527235.html

В Иране рассказали для чего Запад используют санкции против страны

В Иране рассказали для чего Запад используют санкции против страны - РИА Новости, 20.10.2022

В Иране рассказали для чего Запад используют санкции против страны

Замглавы судебной власти по международным делам, генеральный секретарь Высшего совета Ирана по правам человека Казем Гариб-Абади в четверг заявил, что США и... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T23:34

2022-10-20T23:34

2022-10-20T23:34

в мире

казем гариб-абади

иран

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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Замглавы судебной власти по международным делам, генеральный секретарь Высшего совета Ирана по правам человека Казем Гариб-Абади в четверг заявил, что США и Европейские страны используют санкции как инструмент для разжигания беспорядков внутри Ирана.В понедельник Европейский союз ввел санкции против 11 физлиц и четырех организаций за подавление протестов в Иране. Под санкциями в числе других организаций оказалась иранская полиция нравов. В четверг ЕС включил в новый пакет рестрикций еще трех физлиц и одну организацию из исламской республики за якобы поставки РФ беспилотников, которые неоднократно опровергали и в Москве, и в Тегеране."Соединенные Штаты и европейские страны используют санкции как инструмент для разжигания беспорядков, мятежей и нестабильности внутри Ирана", - приводит агентство ISNA слова Гариб-Абади.В Иране уже месяц продолжаются беспорядки, начавшиеся в середине сентября в связи с гибелью молодой девушки Махсы Амини после ее задержания полицией нравов. Протесты и мятежи проходят в провинциях Гилян, Хузестан, Белуджистан и Систан, Тегеран и КурдистанАмини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке, для объяснительной беседы. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня, 16 сентября, она скончалась. Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях были опубликованы видео, на которых девушки отрезают себе волосы и сжигают "хиджаб" или платок "русари" (который должен обязательно покрывать голову иранской женщины).В результате на протяжении нескольких недель в ряде крупных городов Ирана беспрерывно проходили протесты и беспорядки. По последним данным, в ходе них были убиты четверо сотрудников народного ополчения "Басидж", еще 180 получили ножевые ранения. По неофициальным данным местных СМИ, 41 человек был убит, около 100 человек получили ранения. В социальных сетях публиковались видео с жестоким обращением и избиением сотрудников полиции протестующими. Помимо этого, люди устраивали разбой и погромы на улицах городов, нанеся ущерб общественной и государственной инфраструктуре. Так, например, в первые дни протестов были разбиты более 60 машин скорой помощи. Призывы к подрывным действиям тиражируются в фейковых Telagram-каналах. В ответ иранские власти локально отключают интернет, а силовые структуры ежедневно производят аресты участников акций.Согласно заявлениям иранских властей, беспорядки в стране руководились из-за рубежа. В связи с этим в МИД Ирана были вызваны послы Великобритании и Норвегии, а также поверенный в делах Франции в Иране. Европейским дипломатом была вручена нота протеста в связи с пропагандированием в их СМИ сообщений подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране.

https://ria.ru/20221018/amerika-1824717827.html

https://ria.ru/20221020/peregovory-1825523109.html

https://ria.ru/20221019/es-1825183059.html

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в мире, казем гариб-абади, иран, тегеран (город), сша, мид ирана, евросоюз