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В Великобритании огласили процедуру голосования для избрания премьера

В Великобритании огласили процедуру голосования для избрания премьера - РИА Новости, 20.10.2022

В Великобритании огласили процедуру голосования для избрания премьера

Комитет Консервативной партии Британии огласил процедуру голосования для выборов нового премьера страны: кандидату для выдвижения нужно заручиться поддержкой не РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T21:50

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Комитет Консервативной партии Британии огласил процедуру голосования для выборов нового премьера страны: кандидату для выдвижения нужно заручиться поддержкой не менее 100 членов парламента от партии.Есть несколько сценариев развития ситуации по голосованию. Так, члены Консервативной партии могут договорится об одном кандидате, и тогда он автоматически становится лидером партии и премьером страны. В таком случае имя нового лидера Британии станет известно уже в понедельник.Другой вариант - если лишь одному кандидату от партии удается заручится поддержкой не менее 100 членов парламента от консерваторов. Тогда этот кандидат тоже автоматически становится лидером партии и премьером Британии. Таким образом, кто станет новым лидером, тоже станет известно в ближайший понедельник.Если же кандидатов, заручившихся поддержкой не менее 100 парламентариев, будет несколько (максимум трое, поскольку всего 357 парламентариев от тори), то первое голосование среди консервативных членов парламента пройдет в понедельник. Если кандидатов с поддержкой не менее 100 однопартийцев будет трое, то исключается кандидат с наименьшим количеством голосов. Как только число кандидатов сокращается до двух или если их изначально лишь два, то может быть проведено условное голосование среди членов парламента, чтобы понять, кого они поддерживают. Число кандидатов после этого условного голосования не изменится. Далее голосование по двум кандидатам предстоит всей Консервативной партии (которых около 170 тысяч), голосование будет проходить онлайн и завершится в пятницу, 28 октября.Выдвижение кандидатов открылось в четверг и завершится в понедельник днем.Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.

https://ria.ru/20221020/trass-1825454298.html

https://ria.ru/20221020/britaniya-1825414424.html

https://ria.ru/20221020/trass-1825436673.html

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в мире, лиз трасс, великобритания