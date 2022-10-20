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В Ейске пройдут первые похороны погибших в результате ЧП с самолетом - РИА Новости, 20.10.2022
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В Ейске пройдут первые похороны погибших в результате ЧП с самолетом
В Ейске пройдут первые похороны погибших в результате ЧП с самолетом - РИА Новости, 20.10.2022
В Ейске пройдут первые похороны погибших в результате ЧП с самолетом
Похороны семьи Ищенко, погибшей в результате падения падения истребителя во двор жилого дома в Ейске, пройдут в четверг на новом городском кладбище, сообщил РИА РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T00:24
2022-10-20T10:55
происшествия
ейск
ейский район
крушение су-34 в ейске
россия
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ЕЙСК (Краснодарский край), 20 окт - РИА Новости. Похороны семьи Ищенко, погибшей в результате падения падения истребителя во двор жилого дома в Ейске, пройдут в четверг на новом городском кладбище, сообщил РИА Новости представитель администрации Ейского района.В понедельник при тренировочном полете сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе жилого квартала загорелось топливо самолета. Огонь распространился на жилую многоэтажку. В результате пожара погибли 15 человек, пострадали 26. Среди погибших семь человек из семьи Ищенко, включая троих детей."Семью Ищенко похоронят в четверг на новом кладбище в Ейске", - сказал собеседник агентства.Сообщалось, что расходы по организации похорон возьмут на себя городская и районная администрации.
https://ria.ru/20221019/eysk-1825049447.html
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Жители Ейска несут цветы к стихийному мемориалу в память о погибших при крушении Су-34
Жители Ейска несут цветы к стихийному мемориалу в память о погибших при крушении Су-34
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происшествия, ейск, ейский район, крушение су-34 в ейске, россия
Происшествия, Ейск, Ейский район, Крушение Су-34 в Ейске, Россия
00:24 20.10.2022 (обновлено: 10:55 20.10.2022)
 
В Ейске пройдут первые похороны погибших в результате ЧП с самолетом

В Ейске на новом кладбище пройдут похороны семьи, погибшей в результате ЧП с Су-34

Читать ria.ru в
ЕЙСК (Краснодарский край), 20 окт - РИА Новости. Похороны семьи Ищенко, погибшей в результате падения падения истребителя во двор жилого дома в Ейске, пройдут в четверг на новом городском кладбище, сообщил РИА Новости представитель администрации Ейского района.
Автомобили Следственного комитета у многоэтажного дома, повреждённого в результате крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
Вчера, 10:53
Следственные мероприятия на месте ЧП в Ейске завершили
В понедельник при тренировочном полете сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе жилого квартала загорелось топливо самолета. Огонь распространился на жилую многоэтажку. В результате пожара погибли 15 человек, пострадали 26. Среди погибших семь человек из семьи Ищенко, включая троих детей.
"Семью Ищенко похоронят в четверг на новом кладбище в Ейске", - сказал собеседник агентства.
Сообщалось, что расходы по организации похорон возьмут на себя городская и районная администрации.
Многоэтажный дом, повреждённый в результате крушения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
18 октября, 19:14
Жильцов уцелевших подъездов дома в Ейске начали пускать в квартиры после ЧП
 
ПроисшествияЕйскЕйский районКрушение Су-34 в ЕйскеРоссия
 
 
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