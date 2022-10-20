https://ria.ru/20221020/proisshestviya-1825250335.html
В Ейске пройдут первые похороны погибших в результате ЧП с самолетом
В Ейске пройдут первые похороны погибших в результате ЧП с самолетом - РИА Новости, 20.10.2022
В Ейске пройдут первые похороны погибших в результате ЧП с самолетом
Похороны семьи Ищенко, погибшей в результате падения падения истребителя во двор жилого дома в Ейске, пройдут в четверг на новом городском кладбище, сообщил РИА РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T00:24
2022-10-20T00:24
2022-10-20T10:55
происшествия
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ейский район
крушение су-34 в ейске
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ЕЙСК (Краснодарский край), 20 окт - РИА Новости. Похороны семьи Ищенко, погибшей в результате падения падения истребителя во двор жилого дома в Ейске, пройдут в четверг на новом городском кладбище, сообщил РИА Новости представитель администрации Ейского района.В понедельник при тренировочном полете сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе жилого квартала загорелось топливо самолета. Огонь распространился на жилую многоэтажку. В результате пожара погибли 15 человек, пострадали 26. Среди погибших семь человек из семьи Ищенко, включая троих детей."Семью Ищенко похоронят в четверг на новом кладбище в Ейске", - сказал собеседник агентства.Сообщалось, что расходы по организации похорон возьмут на себя городская и районная администрации.
https://ria.ru/20221019/eysk-1825049447.html
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Жители Ейска несут цветы к стихийному мемориалу в память о погибших при крушении Су-34
Жители Ейска несут цветы к стихийному мемориалу в память о погибших при крушении Су-34
2022-10-20T00:24
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происшествия, ейск, ейский район, крушение су-34 в ейске, россия
Происшествия, Ейск, Ейский район, Крушение Су-34 в Ейске, Россия
00:24 20.10.2022 (обновлено: 10:55 20.10.2022)
В Ейске пройдут первые похороны погибших в результате ЧП с самолетом
В Ейске на новом кладбище пройдут похороны семьи, погибшей в результате ЧП с Су-34