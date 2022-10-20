https://ria.ru/20221020/priangare-1825432751.html

Расходы на соцсферу составят в бюджете Приангарья более 67 процентов

Расходы на соцсферу составят в бюджете Приангарья более 67 процентов - РИА Новости, 20.10.2022

Расходы на соцсферу составят в бюджете Приангарья более 67 процентов

Расходы бюджета Иркутской области на социальную сферу составят в 2023 году 67,5% от общего объема расходов, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T16:59

2022-10-20T16:59

2022-10-20T16:59

иркутская область

экономика

иркутская область

игорь кобзев

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ИРКУТСК, 20 окт – РИА Новости. Расходы бюджета Иркутской области на социальную сферу составят в 2023 году 67,5% от общего объема расходов, сообщает пресс-служба правительства региона.На заседании правительства Иркутской области в четверг были рассмотрены основные параметры проекта регионального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.Доходы проекта главного финансового закона региона на следующий год запланированы в сумме 233,7 миллиарда рублей. Из них почти 198 миллиардов рублей – это налоговые и неналоговые доходы, их объем превысил ожидаемую оценку текущего года на 6,5 млрд рублей. Прогноз следующих двух лет предполагает, что налоговые и неналоговые доходы областной казны возрастут до 211 миллиардов рублей.Расходы на 2023 год предлагаются в объеме 253,2 миллиарда рублей. При формировании расходной части к основным приоритетам отнесены несколько направлений, которые определил губернатор региона Игорь Кобзев. Это реализация 42 региональных проектов, выполнение социальных обязательств перед населением области, включая поддержку семей при рождении детей, индексацию социальных и денежных выплат, а также обеспечение финансовой устойчивости и сбалансированности местных бюджетов."В структуре расходов по-прежнему наибольший удельный вес занимают расходы на социальную сферу: в 2023 году – 67,5% от общего объема расходов (170,9 млрд рублей)", - говорится в сообщении.Отмечается, что затем в течение двух лет они увеличатся до 70%. По словам главы правительства региона Константина Зайцева, отличие проекта бюджета 2023 года от предыдущих заключается в том, что средства на социальные обязательства в нем заложены сразу на 12 месяцев. Это дает гарантии их выполнения перед населением. Точно также сразу на весь год заложены средства на реализацию национальных проектов.

https://ria.ru/20221005/sad-1821783156.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, иркутская область, игорь кобзев