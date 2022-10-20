https://ria.ru/20221020/priangare-1825432751.html
Расходы на соцсферу составят в бюджете Приангарья более 67 процентов
Расходы на соцсферу составят в бюджете Приангарья более 67 процентов - РИА Новости, 20.10.2022
Расходы на соцсферу составят в бюджете Приангарья более 67 процентов
Расходы бюджета Иркутской области на социальную сферу составят в 2023 году 67,5% от общего объема расходов, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T16:59
2022-10-20T16:59
2022-10-20T16:59
иркутская область
экономика
иркутская область
игорь кобзев
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ИРКУТСК, 20 окт – РИА Новости. Расходы бюджета Иркутской области на социальную сферу составят в 2023 году 67,5% от общего объема расходов, сообщает пресс-служба правительства региона.На заседании правительства Иркутской области в четверг были рассмотрены основные параметры проекта регионального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.Доходы проекта главного финансового закона региона на следующий год запланированы в сумме 233,7 миллиарда рублей. Из них почти 198 миллиардов рублей – это налоговые и неналоговые доходы, их объем превысил ожидаемую оценку текущего года на 6,5 млрд рублей. Прогноз следующих двух лет предполагает, что налоговые и неналоговые доходы областной казны возрастут до 211 миллиардов рублей.Расходы на 2023 год предлагаются в объеме 253,2 миллиарда рублей. При формировании расходной части к основным приоритетам отнесены несколько направлений, которые определил губернатор региона Игорь Кобзев. Это реализация 42 региональных проектов, выполнение социальных обязательств перед населением области, включая поддержку семей при рождении детей, индексацию социальных и денежных выплат, а также обеспечение финансовой устойчивости и сбалансированности местных бюджетов."В структуре расходов по-прежнему наибольший удельный вес занимают расходы на социальную сферу: в 2023 году – 67,5% от общего объема расходов (170,9 млрд рублей)", - говорится в сообщении.Отмечается, что затем в течение двух лет они увеличатся до 70%. По словам главы правительства региона Константина Зайцева, отличие проекта бюджета 2023 года от предыдущих заключается в том, что средства на социальные обязательства в нем заложены сразу на 12 месяцев. Это дает гарантии их выполнения перед населением. Точно также сразу на весь год заложены средства на реализацию национальных проектов.
https://ria.ru/20221005/sad-1821783156.html
https://ria.ru/20221019/nalogi-1825186391.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, иркутская область, игорь кобзев
Иркутская область, Экономика, Иркутская область, Игорь Кобзев
Расходы на соцсферу составят в бюджете Приангарья более 67 процентов
Расходы на социальную сферу в бюджете Иркутской области составят в 2023 году 67,5 процента
ИРКУТСК, 20 окт – РИА Новости.
Расходы бюджета Иркутской области на социальную сферу составят в 2023 году 67,5% от общего объема расходов, сообщает
пресс-служба правительства региона.
На заседании правительства Иркутской области в четверг были рассмотрены основные параметры проекта регионального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.
Доходы проекта главного финансового закона региона на следующий год запланированы в сумме 233,7 миллиарда рублей. Из них почти 198 миллиардов рублей – это налоговые и неналоговые доходы, их объем превысил ожидаемую оценку текущего года на 6,5 млрд рублей. Прогноз следующих двух лет предполагает, что налоговые и неналоговые доходы областной казны возрастут до 211 миллиардов рублей.
Расходы на 2023 год предлагаются в объеме 253,2 миллиарда рублей. При формировании расходной части к основным приоритетам отнесены несколько направлений, которые определил губернатор региона Игорь Кобзев
. Это реализация 42 региональных проектов, выполнение социальных обязательств перед населением области, включая поддержку семей при рождении детей, индексацию социальных и денежных выплат, а также обеспечение финансовой устойчивости и сбалансированности местных бюджетов.
"В структуре расходов по-прежнему наибольший удельный вес занимают расходы на социальную сферу: в 2023 году – 67,5% от общего объема расходов (170,9 млрд рублей)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что затем в течение двух лет они увеличатся до 70%. По словам главы правительства региона Константина Зайцева, отличие проекта бюджета 2023 года от предыдущих заключается в том, что средства на социальные обязательства в нем заложены сразу на 12 месяцев. Это дает гарантии их выполнения перед населением. Точно также сразу на весь год заложены средства на реализацию национальных проектов.