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Республика Алтай отправила гуманитарную помощь участникам спецоперации - РИА Новости, 20.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221020/pomosch-1825348267.html
Республика Алтай отправила гуманитарную помощь участникам спецоперации
Республика Алтай отправила гуманитарную помощь участникам спецоперации - РИА Новости, 20.10.2022
Республика Алтай отправила гуманитарную помощь участникам спецоперации
Республика Алтай отправила 17 тонн гуманитарной помощи участникам спецоперации, написал глава региона Олег Хорохордин в своём Telegram-канале. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T13:18
2022-10-20T13:18
специальная военная операция на украине
олег хорохордин
республика алтай
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БАРНАУЛ, 20 окт - РИА Новости. Республика Алтай отправила 17 тонн гуманитарной помощи участникам спецоперации, написал глава региона Олег Хорохордин в своём Telegram-канале."Сегодня отправили в зону проведения военной спецоперации груз для дооснащения наших бойцов – добровольцев и контрактников из Республики Алтай. Свыше 17 тонн груза собрали менее чем за месяц. В акции, которую организовали представители общественной организации "Ветераны боевых действий", участвовала вся республика", - написал Хорохордин.На собранные деньги приобрели термобелье, балаклавы, перчатки, батарейки, аккумуляторы для техники и многое другое. Также жители приносили в точки сбора продукты длительного хранения."Студенты третьего курса политехнического колледжа им. Гнездилова сшили для бойцов экипировку, материал для этого безвозмездно предоставило предпринимательское сообщество. Также направили в зону спецоперации бронированный инкассаторский автомобиль – это помощь от банка "Ноосфера". Благодарен всем неравнодушным жителям, присоединившимся к сбору!" - отметил губернатор.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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олег хорохордин, республика алтай
Специальная военная операция на Украине, Олег Хорохордин, Республика Алтай
13:18 20.10.2022
 
Республика Алтай отправила гуманитарную помощь участникам спецоперации

Губернатор Хорохордин: из Алтая отправили 17 тонн гумпомощи участникам спецоперации

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России возле автомобиля с гуманитарной помощью
Военнослужащий ВС России возле автомобиля с гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащий ВС России возле автомобиля с гуманитарной помощью. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 20 окт - РИА Новости. Республика Алтай отправила 17 тонн гуманитарной помощи участникам спецоперации, написал глава региона Олег Хорохордин в своём Telegram-канале.
"Сегодня отправили в зону проведения военной спецоперации груз для дооснащения наших бойцов – добровольцев и контрактников из Республики Алтай. Свыше 17 тонн груза собрали менее чем за месяц. В акции, которую организовали представители общественной организации "Ветераны боевых действий", участвовала вся республика", - написал Хорохордин.
На собранные деньги приобрели термобелье, балаклавы, перчатки, батарейки, аккумуляторы для техники и многое другое. Также жители приносили в точки сбора продукты длительного хранения.
"Студенты третьего курса политехнического колледжа им. Гнездилова сшили для бойцов экипировку, материал для этого безвозмездно предоставило предпринимательское сообщество. Также направили в зону спецоперации бронированный инкассаторский автомобиль – это помощь от банка "Ноосфера". Благодарен всем неравнодушным жителям, присоединившимся к сбору!" - отметил губернатор.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеОлег ХорохординРеспублика Алтай
 
 
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