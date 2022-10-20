https://ria.ru/20221020/pomosch-1825348267.html

Республика Алтай отправила гуманитарную помощь участникам спецоперации

Республика Алтай отправила гуманитарную помощь участникам спецоперации - РИА Новости, 20.10.2022

Республика Алтай отправила гуманитарную помощь участникам спецоперации

Республика Алтай отправила 17 тонн гуманитарной помощи участникам спецоперации, написал глава региона Олег Хорохордин в своём Telegram-канале. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T13:18

2022-10-20T13:18

2022-10-20T13:18

специальная военная операция на украине

олег хорохордин

республика алтай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787412501_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_ed9004a250d0b4249e0dc56c1d19ef32.jpg

БАРНАУЛ, 20 окт - РИА Новости. Республика Алтай отправила 17 тонн гуманитарной помощи участникам спецоперации, написал глава региона Олег Хорохордин в своём Telegram-канале."Сегодня отправили в зону проведения военной спецоперации груз для дооснащения наших бойцов – добровольцев и контрактников из Республики Алтай. Свыше 17 тонн груза собрали менее чем за месяц. В акции, которую организовали представители общественной организации "Ветераны боевых действий", участвовала вся республика", - написал Хорохордин.На собранные деньги приобрели термобелье, балаклавы, перчатки, батарейки, аккумуляторы для техники и многое другое. Также жители приносили в точки сбора продукты длительного хранения."Студенты третьего курса политехнического колледжа им. Гнездилова сшили для бойцов экипировку, материал для этого безвозмездно предоставило предпринимательское сообщество. Также направили в зону спецоперации бронированный инкассаторский автомобиль – это помощь от банка "Ноосфера". Благодарен всем неравнодушным жителям, присоединившимся к сбору!" - отметил губернатор.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

республика алтай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

олег хорохордин, республика алтай