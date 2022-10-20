https://ria.ru/20221020/pomosch-1825348267.html
Республика Алтай отправила гуманитарную помощь участникам спецоперации
Республика Алтай отправила гуманитарную помощь участникам спецоперации - РИА Новости, 20.10.2022
Республика Алтай отправила гуманитарную помощь участникам спецоперации
Республика Алтай отправила 17 тонн гуманитарной помощи участникам спецоперации, написал глава региона Олег Хорохордин в своём Telegram-канале. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T13:18
2022-10-20T13:18
2022-10-20T13:18
специальная военная операция на украине
олег хорохордин
республика алтай
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БАРНАУЛ, 20 окт - РИА Новости. Республика Алтай отправила 17 тонн гуманитарной помощи участникам спецоперации, написал глава региона Олег Хорохордин в своём Telegram-канале."Сегодня отправили в зону проведения военной спецоперации груз для дооснащения наших бойцов – добровольцев и контрактников из Республики Алтай. Свыше 17 тонн груза собрали менее чем за месяц. В акции, которую организовали представители общественной организации "Ветераны боевых действий", участвовала вся республика", - написал Хорохордин.На собранные деньги приобрели термобелье, балаклавы, перчатки, батарейки, аккумуляторы для техники и многое другое. Также жители приносили в точки сбора продукты длительного хранения."Студенты третьего курса политехнического колледжа им. Гнездилова сшили для бойцов экипировку, материал для этого безвозмездно предоставило предпринимательское сообщество. Также направили в зону спецоперации бронированный инкассаторский автомобиль – это помощь от банка "Ноосфера". Благодарен всем неравнодушным жителям, присоединившимся к сбору!" - отметил губернатор.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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олег хорохордин, республика алтай
Специальная военная операция на Украине, Олег Хорохордин, Республика Алтай
Республика Алтай отправила гуманитарную помощь участникам спецоперации
Губернатор Хорохордин: из Алтая отправили 17 тонн гумпомощи участникам спецоперации
БАРНАУЛ, 20 окт - РИА Новости.
Республика Алтай отправила 17 тонн гуманитарной помощи участникам спецоперации, написал
глава региона Олег Хорохордин в своём Telegram-канале.
"Сегодня отправили в зону проведения военной спецоперации груз для дооснащения наших бойцов – добровольцев и контрактников из Республики Алтай. Свыше 17 тонн груза собрали менее чем за месяц. В акции, которую организовали представители общественной организации "Ветераны боевых действий", участвовала вся республика", - написал Хорохордин.
На собранные деньги приобрели термобелье, балаклавы, перчатки, батарейки, аккумуляторы для техники и многое другое. Также жители приносили в точки сбора продукты длительного хранения.
"Студенты третьего курса политехнического колледжа им. Гнездилова сшили для бойцов экипировку, материал для этого безвозмездно предоставило предпринимательское сообщество. Также направили в зону спецоперации бронированный инкассаторский автомобиль – это помощь от банка "Ноосфера". Благодарен всем неравнодушным жителям, присоединившимся к сбору!" - отметил губернатор.