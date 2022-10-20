https://ria.ru/20221020/politika-1825441877.html

Королевский рекорд. Великобритания второй раз за год осталась без премьера

Королевский рекорд. Великобритания второй раз за год осталась без премьера - РИА Новости, 20.10.2022

Королевский рекорд. Великобритания второй раз за год осталась без премьера

Премьер-министр Лиз Трасс под давлением оппозиции и однопартийцев-консерваторов подала в отставку. Она продолжит исполнять обязанности главы правительства до... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T18:00

2022-10-20T18:00

2022-10-20T18:11

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форин-офис

отставка трасс с поста премьера британии

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости, Ренат Абдуллин, Михаил Катков. Премьер-министр Лиз Трасс под давлением оппозиции и однопартийцев-консерваторов подала в отставку. Она продолжит исполнять обязанности главы правительства до выборов нового лидера партии. Об очередном витке британского правительственного кризиса — в материале РИА Новости.Предсказанная катастрофаПосле летнего увольнения Бориса Джонсона Лиз Трасс, возглавлявшую в то время МИД, не рассматривали как ключевого претендента на роль лидера тори (и автоматически — премьера). Тем не менее ее агрессивная риторика и многочисленные скандалы вокруг конкурентов привели руководителя Форин-офиса к победе.Она стала третьей женщиной на посту премьер-министра Великобритании. Но запомнится совсем другим достижением: в должности продержалась всего 45 дней — это абсолютный антирекорд.О том, что премьерство Трасс не будет легким, заранее говорили по обе стороны Атлантики. В США СМИ предрекали Лондону "катастрофу", оппозиционная Лейбористская партия издевательски называла премьера "Джонсоном в юбке". Действительно, Трасс активно поддерживала предшественника. И в итоге почти с точностью повторила его судьбу.Непосредственным поводом отставки послужил мини-бюджет, подготовленный по указанию премьера в начале месяца канцлером казначейства Квази Квартенгом. Документ, предполагавший снижение налогов и масштабные госзаймы, обрушил британскую валюту и акции. В итоге Трасс сменила министра финансов и отказалась от этого проекта. Однако консерваторы не стали дожидаться, когда она снова подставит партию.Тори в замешательствеВыступая на Даунинг-стрит, 10 (премьерский офис в Лондоне), 20 октября, Трасс, как и Джонсон летом, пообещала исполнять обязанности главы правительства до избрания нового лидера консерваторов. По ее словам, голосование состоится уже на следующей неделе. Приступить к работе преемник должен 31 октября, уточнил председатель руководящего комитета Консервативной партии (так называемый "Комитет 1922") Грэм Брейди.Джонсону подбирали замену больше месяца, однако нынешняя спешка понятна. Во-первых, консерваторы, столкнувшиеся с необходимостью второй за год отставки "токсичного" лидера, стараются побыстрее решить проблему, чтобы хоть как-то сохранить лицо. Во-вторых, любое промедление лишь усиливает их соперников лейбористов, которые за год серьезно прибавили в социологических опросах.Против тори играет и то, что нового премьера вновь изберут голосованием лишь среди консерваторов. Либеральная британская пресса, не стесняясь, называет таких политиков "неизбранными", поскольку их приход к власти — не результат всенародного волеизъявления.Некоторые тори на условиях анонимности высказывались за досрочные парламентские выборы. Впрочем, ослабленная выходом из ЕС и пандемией британская экономика попросту не выдержит затрат на всеобщее голосование. А ответственность за лишние неоправданные расходы ляжет на правящую партию.Другая проблема консерваторов: кто бы ни заменил Трасс, он по умолчанию будет еще более непопулярным.Ближайший соперник — Риши Сунак — по-прежнему вынужден сглаживать последствия скандала из-за его супруги, уклонявшейся от налогов. Конечно, в прошлую кампанию за него голосовали, но во многом только в противовес непредсказуемой Трасс.Потенциальный кандидат — и хорошо знакомый всем Джонсон. Многие консерваторы считают, что пора вернуться к проверенной фигуре. Среди тори поддержка Джонсона по разным данным колеблется от 40 до 50 процентов. Однако, отмечают СМИ, речь идет, в первую очередь, о рядовых консерваторах, а не о партийных бонзах, которые устали от проблемных лидеров. Сам отставник уже выразил готовность принять участие в выборах.Возвращение ДжонсонаОпрошенные РИА Новости эксперты подчеркивают, что Трасс понадобилось чуть больше 40 дней, чтобы отпугнуть от партии всех тех, кого привлек к консерваторам Джонсон. Таким образом, уничтожено одно из главных его достижений во главе тори. При этом найти нового кандидата еще сложнее, чем полтора месяца назад."Комитет 1922" фактически заставил Трасс уйти в отставку, констатирует руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева. "Если бы она отказалась, консерваторы перестали бы голосовать за ее законопроекты и пришлось бы объявлять досрочные парламентские выборы. То есть в любом случае ее бы уволили, вопрос лишь в процедуре и последствиях", — говорит она.На предыдущих выборах Трасс казалась наименьшим злом, но ее подвели большие амбиции. "Она выступила с ультралиберальными экономическими реформами, однако ее не поддержали ни соратники по партии, ни оппозиция. В итоге от нее отвернулся "Комитет 1922". После этого у Трасс не осталось ни единого шанса", — объясняет старший научный сотрудник отдела изучения Европейской интеграции Института Европы РАН Людмила Бабынина.По ее словам, в Консервативной партии нет человека, обладающего достаточным авторитетом, чтобы объединить партию. Перспективный кандидат — министр обороны Бен Уоллес, но он в прошлый раз не пожелал участвовать в избирательной гонке.Для консерваторов ситуация складывается крайне плохо, считают аналитики. Уходить на досрочные выборы с низким рейтингом нельзя. Однако, если за год ничего не изменится, популярность тори еще больше снизится — и тогда роспуск парламента станет вполне реальным.

https://ria.ru/20221020/trass-1825414624.html

https://ria.ru/20221020/trass-1825403119.html

https://ria.ru/20221018/dzhonson-1824898568.html

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в мире, лиз трасс, борис джонсон, риши сунак, великобритания, лондон, форин-офис, отставка трасс с поста премьера британии