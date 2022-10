https://ria.ru/20221020/politika-1825164649.html

Унижения Трасс. Великобритания теряет второго премьер-министра за год

Унижения Трасс. Великобритания теряет второго премьер-министра за год - РИА Новости, 20.10.2022

Унижения Трасс. Великобритания теряет второго премьер-министра за год

В Лондоне вновь назревает правительственный кризис. Премьер-министр Лиз Трасс сталкивается с оппозицией как среди традиционных противников-лейбористов, так и в... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T08:00

2022-10-20T08:00

2022-10-20T08:11

в мире

лиз трасс

борис джонсон

джереми хант

великобритания

лейбористская партия великобритании

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В Лондоне вновь назревает правительственный кризис. Премьер-министр Лиз Трасс сталкивается с оппозицией как среди традиционных противников-лейбористов, так и в стане однопартийцев-консерваторов. Опросы общественного мнения демонстрируют отторжение и со стороны простых британцев. О причинах ее провала и перспективах — в материале РИА Новости.Извинения без раскаянияГлава правительства Великобритании в начале недели извинилась за противоречивый мини-бюджет, который обрушил валюту страны, потряс финансовые рынки и стал причиной увольнения ее ближайшего политического союзника — канцлера казначейства Квази Квартенга."Я хочу взять на себя ответственность за допущенные ошибки. Я хотела действовать, чтобы помочь людям справиться с проблемой высоких налогов, но мы зашли слишком далеко и слишком быстро, — сказала Трасс в интервью BBC. — Я назначила нового канцлера (казначейства) с другой стратегией восстановления экономической стабильности".Незадолго до отставки Квартенг обнародовал проект бюджета, согласованный с премьером: необоснованное снижение налогов, огромные государственные займы, освобождение энергетических компаний от сборов на непредвиденные расходы.Биржи отреагировали незамедлительно. Кроме того, недоверие рынков к Великобритании подкрепляется и тем, что она все еще не оправилась от последствий выхода из Евросоюза, пандемии и летнего правительственного кризиса.Джереми Хант, сменивший Квартенга, — видный британский политик, дважды баллотировавшийся в лидеры Консервативной партии. Однако его назначение на должность ответственного за казну у многих вызвало вопросы. Хант был министром иностранных дел Великобритании, в четырех кабинетах отвечал за здравоохранение. Этот опыт, считают скептики, может быть неприменим к исключительно экономической проблематике.Однако Ханту удалось успокоить рынки. Всего через четыре дня после начала работы министром финансов он сказал, что отменит "почти все" налоговые меры, объявленные предшественником. По словам нового соратника Трасс, отказ от преждевременного снижения налогов принесет в ближайший год 32 миллиарда фунтов стерлингов.Оппозиция расширяетсяНесмотря на позитивную реакцию бирж на заявления Ханта, аналитики сходятся в том, что для Трасс происходящее — катастрофа. Во-первых, она не выполнила собственные обещания по ослаблению налогового бремени. Во-вторых, увольнение Квартенга (а он продержался на посту казначея рекордно малый срок — всего 38 дней) заставляет задуматься о личных качествах премьера. Например, возникает вопрос: если она так легко избавилась от коллеги, который всего лишь озвучил ее же план, то чего тогда ждать другим членам кабмина?Сама Трасс в интервью BBC сказала, что все еще верит в выдуманную ею формулу "высокий рост — низкие налоги", но признала: Великобритания столкнулась с "очень трудными обстоятельствами в данный момент".В политическом истеблишменте оправдания не оценили. Как минимум три депутата из Консервативной партии — Криспин Блант, Эндрю Бриджен и Джейми Уоллис — открыто выступили за отставку Трасс. По их словам, для нее "игра окончена", страна "заслуживает лучшего", глава кабмина "утратила доверие". Против Трасс анонимно высказываются и другие тори.Еще более радикально выступила оппозиционная Лейбористская партия. Ее лидер Кир Стармер заявил, что, хотя Трасс и сохраняет за собой премьерский пост, она больше не обладает реальной властью. Глава правительства в "извинительном" интервью отвергла такую трактовку. Однако лейбористы настаивают: второй провальный премьер от тори за год (учитывая летнюю отставку Бориса Джонсона) — четкий сигнал для смены власти.Рейтинги и пресса — против ториУ оппозиции есть что противопоставить консерваторам. По данным авторитетной социологической компании YouGov, Трасс сейчас менее популярна, чем любой британский политический лидер за последние 20 лет. Ее чистый "рейтинг благосклонности" — разница между долей сторонников и противников — 70 пунктов. "Благосклонно" к премьеру относятся лишь десять процентов респондентов, тогда как отрицательно — порядка 80. Не слишком далеко ушел и новый канцлер казначейства Хант, которого поддерживают только 18 процентов опрошенных. Против него — 48.А вот у лейбориста Стармера ситуация гораздо лучше. Его суммарный рейтинг — лишь пять пунктов (41 процент опрошенных за, 46 — против).Персональные симпатии отражаются и на отношении населения к партиям в целом, подчеркивает специалист YouGov Питер Рэйвен. Консерваторы за октябрь потеряли четыре пункта, сейчас их поддерживают лишь 18 процентов опрошенных. Лейбористам же симпатизирует почти половина респондентов, что дает им надежду на успешную борьбу с монополией тори.На стороне Лейбористской партии и британские СМИ, включая те, что еще летом были настроены консервативно.Отмена снижения налогов и борьба Трасс за удержание поста стали главными темами первых полос британских газет. The Guardian называет решения Ханта "одним из самых поразительных разворотов в современной политической истории" после того, как канцлер "уничтожил" экономические планы премьера.The Mirror пишет, что мини-бюджет был "выброшен с катастрофическим унижением" для главы правительства, а Трасс "облила все бензином" и потому ненадежна. Издание The Daily Mail также рассказывает об опасном положении премьера в парламенте и акцентирует внимание на ее "унизительных извинениях" за экономические просчеты. "Трасс предупредили, что она находится "в офисе, но не у власти", — отмечает газета.Financial Times предполагает, что будущее кабмина — "на острие ножа", а The Sun описывает Трасс как "призрачного премьер-министра".Перспективы отставкиВ свете пессимистичных прогнозов тори сталкиваются с двоякой проблемой.С одной стороны, фигура Трасс явно стала токсичной для Консервативной партии, обрушая ее рейтинги. С другой — инициировать вотум доверия (процедура, способная привести к импичменту) консерваторы тоже не спешат. Вторая замена премьера за год будет фактически означать признание несостоятельности тори. Кроме того, и "скамейки запасных" у них не просматривается.Лейбористы, в свою очередь, могут вынести на рассмотрение вотум о недоверии премьеру и кабмину. Судя по рейтингам оппозиции, сейчас для этого подходящее время. Однако британское законодательство дает Трасс "испытательный срок" на год после назначения — в это время снять ее с должности путем импичмента практически невозможно.Обе партии стараются не форсировать ситуацию, опасаясь, что экономика Великобритании попросту не выдержит досрочных парламентских выборов. Плановое голосование назначено на 2025-й, и теоретически Трасс может поправить положение. В отличие от предшественника Бориса Джонсона, она пока сталкивается не с частными скандалами вокруг своей персоны, а с претензиями политического и экономического толка.Бывший министр международной торговли Лиам Фокс в связи с этим считает, что, например, успокоение финансовых рынков может сыграть премьеру на руку. В случае же сохранения проблем в экономике затратные досрочные выборы окажутся уже меньшим из зол. Другой сценарий — отставка Трасс по собственному желанию. Впрочем, она уже категорически отвергла подобную перспективу.

