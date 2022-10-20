https://ria.ru/20221020/pogoda-1825403021.html

Москвичам рассказали о погоде в ноябре

Москвичам рассказали о погоде в ноябре - РИА Новости, 20.10.2022

Москвичам рассказали о погоде в ноябре

Ноябрь в Москве прогнозируется на два градуса теплее положенного, с 6 числа может быть устойчивый минус по ночам и гололед, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T15:47

2022-10-20T15:47

2022-10-20T16:10

общество

москва

евгений тишковец

центр "фобос"

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Ноябрь в Москве прогнозируется на два градуса теплее положенного, с 6 числа может быть устойчивый минус по ночам и гололед, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."С наступлением ноября, который, кстати, по долгосрочным прогнозам, будет в среднем на 2 градуса теплее положенного, со второй пентады месяца все-таки появятся первые признаки приближения климатической зимы, а вместе с ними - высокая вероятность устойчивых ночных минусов, выпадения осадков в разной фазе и гололедных явлений", - рассказал Тишковец.

https://ria.ru/20221017/pogoda-1824524792.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, евгений тишковец, центр "фобос"