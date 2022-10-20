https://ria.ru/20221020/pogoda-1825403021.html
Москвичам рассказали о погоде в ноябре
Москвичам рассказали о погоде в ноябре - РИА Новости, 20.10.2022
Москвичам рассказали о погоде в ноябре
Ноябрь в Москве прогнозируется на два градуса теплее положенного, с 6 числа может быть устойчивый минус по ночам и гололед, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T15:47
2022-10-20T15:47
2022-10-20T16:10
общество
москва
евгений тишковец
центр "фобос"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758544041_0:0:2970:1670_1920x0_80_0_0_bbb627ba0dcc602783cda94fe72083f8.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Ноябрь в Москве прогнозируется на два градуса теплее положенного, с 6 числа может быть устойчивый минус по ночам и гололед, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."С наступлением ноября, который, кстати, по долгосрочным прогнозам, будет в среднем на 2 градуса теплее положенного, со второй пентады месяца все-таки появятся первые признаки приближения климатической зимы, а вместе с ними - высокая вероятность устойчивых ночных минусов, выпадения осадков в разной фазе и гололедных явлений", - рассказал Тишковец.
https://ria.ru/20221017/pogoda-1824524792.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758544041_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_daace24d33dbe39fda2a6bcc550ebf01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, евгений тишковец, центр "фобос"
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Центр "Фобос"
15:47 20.10.2022 (обновлено: 16:10 20.10.2022)
Москвичам рассказали о погоде в ноябре
Синоптик Тишковец: ноябрь в Москве будет теплее обычного, с 6 числа похолодает ниже нуля
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Ноябрь в Москве прогнозируется на два градуса теплее положенного, с 6 числа может быть устойчивый минус по ночам и гололед, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"С наступлением ноября, который, кстати, по долгосрочным прогнозам, будет в среднем на 2 градуса теплее положенного, со второй пентады месяца все-таки появятся первые признаки приближения климатической зимы, а вместе с ними - высокая вероятность устойчивых ночных минусов, выпадения осадков в разной фазе и гололедных явлений", - рассказал Тишковец.