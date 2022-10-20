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Москвичам рассказали о погоде в ноябре - РИА Новости, 20.10.2022
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Москвичам рассказали о погоде в ноябре
Москвичам рассказали о погоде в ноябре - РИА Новости, 20.10.2022
Москвичам рассказали о погоде в ноябре
Ноябрь в Москве прогнозируется на два градуса теплее положенного, с 6 числа может быть устойчивый минус по ночам и гололед, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T15:47
2022-10-20T16:10
общество
москва
евгений тишковец
центр "фобос"
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Ноябрь в Москве прогнозируется на два градуса теплее положенного, с 6 числа может быть устойчивый минус по ночам и гололед, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."С наступлением ноября, который, кстати, по долгосрочным прогнозам, будет в среднем на 2 градуса теплее положенного, со второй пентады месяца все-таки появятся первые признаки приближения климатической зимы, а вместе с ними - высокая вероятность устойчивых ночных минусов, выпадения осадков в разной фазе и гололедных явлений", - рассказал Тишковец.
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общество, москва, евгений тишковец, центр "фобос"
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Центр "Фобос"
15:47 20.10.2022 (обновлено: 16:10 20.10.2022)
 
Москвичам рассказали о погоде в ноябре

Синоптик Тишковец: ноябрь в Москве будет теплее обычного, с 6 числа похолодает ниже нуля

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкНоябрь в Москве
Ноябрь в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Ноябрь в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Ноябрь в Москве прогнозируется на два градуса теплее положенного, с 6 числа может быть устойчивый минус по ночам и гололед, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"С наступлением ноября, который, кстати, по долгосрочным прогнозам, будет в среднем на 2 градуса теплее положенного, со второй пентады месяца все-таки появятся первые признаки приближения климатической зимы, а вместе с ними - высокая вероятность устойчивых ночных минусов, выпадения осадков в разной фазе и гололедных явлений", - рассказал Тишковец.
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ОбществоМоскваЕвгений ТишковецЦентр "Фобос"
 
 
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