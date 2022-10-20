https://ria.ru/20221020/pogoda-1825267202.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 20.10.2022
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Облачность с прояснениями ожидается в Москве в четверг, местами пройдет дождь, воздух прогреется до плюс 8 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T08:08
2022-10-20T08:08
2022-10-20T08:08
общество
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
погода
центр "фобос"
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Облачность с прояснениями ожидается в Москве в четверг, местами пройдет дождь, воздух прогреется до плюс 8 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Погода на сегодня обусловится влиянием гребня антициклона, поэтому будет облачно с прояснениями. В утренние часы до девяти часов местами пройдет небольшой дождь. В Москве сегодня похолодает, днем не выше плюс 6-8 градусов, в Подмосковье - от плюс 4 до плюс 9 градусов ", - сообщил Тишковец.Синоптик также отметил, что ветер будет северным, со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 750 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20221017/pogoda-1824524792.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), погода, центр "фобос"
Общество, Евгений Тишковец, Москва, Московская область (Подмосковье), Погода, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Синоптик Тишковец: облачность, дождь и до восьми градусов ожидается в Москве в четверг