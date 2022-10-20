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Минобороны Белоруссии заявило о подготовке Польши к войне

Минобороны Белоруссии заявило о подготовке Польши к войне - РИА Новости, 20.10.2022

Минобороны Белоруссии заявило о подготовке Польши к войне

Политический курс Польши указывает на ее подготовку к войне, отнюдь не оборонительной, заявил министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T16:42

2022-10-20T16:42

2022-10-20T16:56

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МИНСК, 20 окт – РИА Новости. Политический курс Польши указывает на ее подготовку к войне, отнюдь не оборонительной, заявил министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин."Ускоренными темпами милитаризация соседних государств. "Прежде всего Польши, политический курс которой указывает на подготовку Варшавы к войне, отнюдь не оборонительной", - цитирует Хренина агентство Белта."Началась подготовка не одной, как заявлялось, а двух дополнительных механизированных дивизий сухопутных войск. При этом располагаться дополнительная дивизия будет также в восточной части страны рядом с городом Белосток. Меняется и структура польских войск территориальной обороны. На границе с Республикой Беларусь появятся 10 батальонов территориальных войск", - отметил глава белорусского оборонного ведомства.Он обратил внимание на то, что на территории сопредельных государств развивается ударными темпами военная инфраструктура. С целью расширения воинских формирований объединенных вооруженных сил НАТО на территории сопредельных государств развивается ударными темпами военная инфраструктура. Практически завершена модернизация большинства аэродромов Польши и стран Балтии, что обеспечивает базирование на них до 200 боевых самолетов. Активно модернизируются порты по приему десантных кораблей альянса, создаются передовые плацдармы для заблаговременного перенаправления техники и запасов материальных средств вооруженных сил США."В Польше, Литве и Латвии реконструируются учебные центры и полигоны для обеспечения деятельности воинских контингентов НАТО. Ударными темпами строятся новые мобильные лагеря модульного типа, где можно будет разместить несколько тысяч военнослужащих. Сегодня создана инфраструктура, которая обеспечивает оперативную переброску и перемещение континентальных войск США численностью до дивизии и эскадрильи боевой авиации. То есть более 20 тысяч человек", - описал ситуацию генерал-лейтенант.Приведение в готовность применения американской базы противоракетной обороны в Польше может существенно нарушить существующий баланс сил в регионе, уверен министр. "На ее пусковых установках может быть установлено и наступательное ракетное вооружение, покрывающее всю территорию Беларуси и большую часть территории России", - подчеркнул Хренин.

https://ria.ru/20221020/belorussiya-1825419506.html

https://ria.ru/20221020/belorussiya-1825380435.html

https://ria.ru/20221020/reaper-1825329477.html

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польша, белоруссия, сша, нато, вооруженные силы сша, в мире