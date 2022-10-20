Парламент Молдавии поддержал белорусскую оппозицию
Парламент Молдавии создал группу по поддержке белорусской оппозиции во главе с Тихановской
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Парламент Молдавии голосами правящей партии "Действие и солидарность" создал группу по поддержке белорусской оппозиции во главе с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, передает корреспондент РИА Новости.
С инициативой по созданию группы дружбы выступили депутаты правящей партии Молдавии. По словам одного из авторов инициативы Дойны Герман, речь идет о создании группы по поддержке демократического движения в Белоруссии. На заседании парламента присутствовал представитель штаба по парламентскому сотрудничеству Тихановской — Анатолий Лебедько.
"Проект постановления парламента об образовании парламентской группы по поддержке Демократической Беларуси поддержан голосами 53 депутатов", - заявил спикер парламента Игорь Гросу.
Депутаты от партии "Шор" не принимали участия в заседании парламента. Оппозиция в лице блока коммунистов и социалистов выразила недоумение тем фактом, что понадобилось создавать подобную группу, поскольку у Кишинева есть дипломатические отношения с Минском. Депутат Василий Боля предлагал внести поправку в проект, чтобы речь шла по поддержке этого движения со стороны парламентской фракции "Действие и солидарность", а не всего законодательного органа, но эта инициатива не получила поддержки. В результате, оппозиция просто отказалась от участия в голосовании, чтобы не портить отношения с Белоруссией.
Выехавшая в Литву лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, кандидат на президентских выборах в Белоруссии в 2020 году, заявила в августе, что создается "объединённый переходный кабинет" из числа представителей оппозиции, который будет "защищать суверенитет" Белоруссии и "обеспечит транзит власти от диктатуры к демократии".
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику.
Представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента в стране, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Он создан по инициативе Тихановской. Тихановская является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс в этом отказал.