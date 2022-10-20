https://ria.ru/20221020/podderzhka-1825431308.html

Парламент Молдавии поддержал белорусскую оппозицию

Парламент Молдавии поддержал белорусскую оппозицию - РИА Новости, 20.10.2022

Парламент Молдавии поддержал белорусскую оппозицию

Парламент Молдавии голосами правящей партии "Действие и солидарность" создал группу по поддержке белорусской оппозиции во главе с экс-кандидатом в президенты... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T16:57

2022-10-20T16:57

2022-10-20T16:57

в мире

светлана тихановская

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КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Парламент Молдавии голосами правящей партии "Действие и солидарность" создал группу по поддержке белорусской оппозиции во главе с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, передает корреспондент РИА Новости.С инициативой по созданию группы дружбы выступили депутаты правящей партии Молдавии. По словам одного из авторов инициативы Дойны Герман, речь идет о создании группы по поддержке демократического движения в Белоруссии. На заседании парламента присутствовал представитель штаба по парламентскому сотрудничеству Тихановской — Анатолий Лебедько."Проект постановления парламента об образовании парламентской группы по поддержке Демократической Беларуси поддержан голосами 53 депутатов", - заявил спикер парламента Игорь Гросу.Депутаты от партии "Шор" не принимали участия в заседании парламента. Оппозиция в лице блока коммунистов и социалистов выразила недоумение тем фактом, что понадобилось создавать подобную группу, поскольку у Кишинева есть дипломатические отношения с Минском. Депутат Василий Боля предлагал внести поправку в проект, чтобы речь шла по поддержке этого движения со стороны парламентской фракции "Действие и солидарность", а не всего законодательного органа, но эта инициатива не получила поддержки. В результате, оппозиция просто отказалась от участия в голосовании, чтобы не портить отношения с Белоруссией.Выехавшая в Литву лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, кандидат на президентских выборах в Белоруссии в 2020 году, заявила в августе, что создается "объединённый переходный кабинет" из числа представителей оппозиции, который будет "защищать суверенитет" Белоруссии и "обеспечит транзит власти от диктатуры к демократии".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику.Представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента в стране, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Он создан по инициативе Тихановской. Тихановская является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс в этом отказал.

https://ria.ru/20221013/evrosoyuz-1823793115.html

https://ria.ru/20221020/lukashenko-1825350214.html

https://ria.ru/20220928/belorussiya-1820102247.html

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в мире, светлана тихановская, анатолий лебедько, игорь гросу, белоруссия, молдавия, кишинев