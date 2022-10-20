Рейтинг@Mail.ru
В Липецкой области ввели меры допподдержки для семей участников СВО - РИА Новости, 20.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20221020/podderzhka-1825424748.html
В Липецкой области ввели меры допподдержки для семей участников СВО
В Липецкой области ввели меры допподдержки для семей участников СВО - РИА Новости, 20.10.2022
В Липецкой области ввели меры допподдержки для семей участников СВО
Новый законопроект о дополнительных мерах поддержки членов семей участников специальной военной операции сегодня одобрил областной Совет депутатов, сообщил... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T16:38
2022-10-20T16:38
липецкая область
игорь артамонов
частичная мобилизация в россии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756625639_0:25:1000:588_1920x0_80_0_0_96e067844855535b616c79096a8955fd.jpg
ЛИПЕЦК, 20 окт - РИА Новости. Новый законопроект о дополнительных мерах поддержки членов семей участников специальной военной операции сегодня одобрил областной Совет депутатов, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, родители, супруги и дети военнослужащих, выполняющих свой долг в зоне СВО, получат льготный проезд - 50 процентов стоимости на городских и пригородных маршрутах, компенсацию родительской платы за детский сад, внеочередное медицинское обслуживание. Школьники из таких семей будут обеспечены бесплатным горячим питанием и смогут один раз в месяц бесплатно посещать культурные мероприятия. Беременная супруга участника СВО может получить путевку на санаторно-курортное лечение. Родители военнослужащих, которые признаны нуждающимися в социальном обслуживании, получат эти услуги на дому и в стационарных учреждениях.Артамонов отметил, что родители, вдовы и дети погибших в зоне СВО военнослужащих, освобождаются от уплаты транспортного налога. Такая льгота будет действовать с 1 января этого, а не следующего года. Соответствующие изменения парламентарии внесут в Закон "О транспортном налоге в Липецкой области". Кроме того, родители и вдовы (вдовцы), у которых дети и мужья (жены) погибли в ходе спецоперации и представители детей погибших родителей могут получить бесплатную юридическую помощь по любым вопросам."Необходимо, чтобы принятые меры соцподдержки были реализованы в кратчайшие сроки. Ответственные ведомства и организации должны оперативно разработать соответствующие механизмы", - заявил Артамонов.
https://ria.ru/20221017/proverka-1824634372.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756625639_30:0:919:667_1920x0_80_0_0_23a0517596a636559f4aa3afc28d932b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь артамонов, частичная мобилизация в россии, общество
Липецкая область, Игорь Артамонов, Частичная мобилизация в России, Общество
16:38 20.10.2022
 

В Липецкой области ввели меры допподдержки для семей участников СВО

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГлава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 20 окт - РИА Новости. Новый законопроект о дополнительных мерах поддержки членов семей участников специальной военной операции сегодня одобрил областной Совет депутатов, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, родители, супруги и дети военнослужащих, выполняющих свой долг в зоне СВО, получат льготный проезд - 50 процентов стоимости на городских и пригородных маршрутах, компенсацию родительской платы за детский сад, внеочередное медицинское обслуживание. Школьники из таких семей будут обеспечены бесплатным горячим питанием и смогут один раз в месяц бесплатно посещать культурные мероприятия. Беременная супруга участника СВО может получить путевку на санаторно-курортное лечение. Родители военнослужащих, которые признаны нуждающимися в социальном обслуживании, получат эти услуги на дому и в стационарных учреждениях.
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 15:57Липецкая область
В Липецкой области проверят состояние объектов гражданской обороны
Артамонов отметил, что родители, вдовы и дети погибших в зоне СВО военнослужащих, освобождаются от уплаты транспортного налога. Такая льгота будет действовать с 1 января этого, а не следующего года. Соответствующие изменения парламентарии внесут в Закон "О транспортном налоге в Липецкой области". Кроме того, родители и вдовы (вдовцы), у которых дети и мужья (жены) погибли в ходе спецоперации и представители детей погибших родителей могут получить бесплатную юридическую помощь по любым вопросам.
"Необходимо, чтобы принятые меры соцподдержки были реализованы в кратчайшие сроки. Ответственные ведомства и организации должны оперативно разработать соответствующие механизмы", - заявил Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЧастичная мобилизация в РоссииОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала