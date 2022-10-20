https://ria.ru/20221020/podderzhka-1825424748.html
В Липецкой области ввели меры допподдержки для семей участников СВО
В Липецкой области ввели меры допподдержки для семей участников СВО - РИА Новости, 20.10.2022
В Липецкой области ввели меры допподдержки для семей участников СВО
Новый законопроект о дополнительных мерах поддержки членов семей участников специальной военной операции сегодня одобрил областной Совет депутатов, сообщил... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T16:38
2022-10-20T16:38
2022-10-20T16:38
липецкая область
игорь артамонов
частичная мобилизация в россии
общество
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ЛИПЕЦК, 20 окт - РИА Новости. Новый законопроект о дополнительных мерах поддержки членов семей участников специальной военной операции сегодня одобрил областной Совет депутатов, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, родители, супруги и дети военнослужащих, выполняющих свой долг в зоне СВО, получат льготный проезд - 50 процентов стоимости на городских и пригородных маршрутах, компенсацию родительской платы за детский сад, внеочередное медицинское обслуживание. Школьники из таких семей будут обеспечены бесплатным горячим питанием и смогут один раз в месяц бесплатно посещать культурные мероприятия. Беременная супруга участника СВО может получить путевку на санаторно-курортное лечение. Родители военнослужащих, которые признаны нуждающимися в социальном обслуживании, получат эти услуги на дому и в стационарных учреждениях.Артамонов отметил, что родители, вдовы и дети погибших в зоне СВО военнослужащих, освобождаются от уплаты транспортного налога. Такая льгота будет действовать с 1 января этого, а не следующего года. Соответствующие изменения парламентарии внесут в Закон "О транспортном налоге в Липецкой области". Кроме того, родители и вдовы (вдовцы), у которых дети и мужья (жены) погибли в ходе спецоперации и представители детей погибших родителей могут получить бесплатную юридическую помощь по любым вопросам."Необходимо, чтобы принятые меры соцподдержки были реализованы в кратчайшие сроки. Ответственные ведомства и организации должны оперативно разработать соответствующие механизмы", - заявил Артамонов.
https://ria.ru/20221017/proverka-1824634372.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, частичная мобилизация в россии, общество
Липецкая область, Игорь Артамонов, Частичная мобилизация в России, Общество
ЛИПЕЦК, 20 окт - РИА Новости. Новый законопроект о дополнительных мерах поддержки членов семей участников специальной военной операции сегодня одобрил областной Совет депутатов, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, родители, супруги и дети военнослужащих, выполняющих свой долг в зоне СВО, получат льготный проезд - 50 процентов стоимости на городских и пригородных маршрутах, компенсацию родительской платы за детский сад, внеочередное медицинское обслуживание. Школьники из таких семей будут обеспечены бесплатным горячим питанием и смогут один раз в месяц бесплатно посещать культурные мероприятия. Беременная супруга участника СВО может получить путевку на санаторно-курортное лечение. Родители военнослужащих, которые признаны нуждающимися в социальном обслуживании, получат эти услуги на дому и в стационарных учреждениях.
Артамонов отметил, что родители, вдовы и дети погибших в зоне СВО военнослужащих, освобождаются от уплаты транспортного налога. Такая льгота будет действовать с 1 января этого, а не следующего года. Соответствующие изменения парламентарии внесут в Закон "О транспортном налоге в Липецкой области". Кроме того, родители и вдовы (вдовцы), у которых дети и мужья (жены) погибли в ходе спецоперации и представители детей погибших родителей могут получить бесплатную юридическую помощь по любым вопросам.
"Необходимо, чтобы принятые меры соцподдержки были реализованы в кратчайшие сроки. Ответственные ведомства и организации должны оперативно разработать соответствующие механизмы", - заявил Артамонов
.