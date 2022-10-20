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Путин наградил мать Рамзана Кадырова орденом Почета - РИА Новости, 20.10.2022
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Путин наградил мать Рамзана Кадырова орденом Почета
Путин наградил мать Рамзана Кадырова орденом Почета - РИА Новости, 20.10.2022
Путин наградил мать Рамзана Кадырова орденом Почета
Президент России Владимир Путин наградил Орденом Почета за активную общественную деятельность мать главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани Кадырову, соответствующий РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T14:35
2022-10-20T14:35
общество
владимир путин
россия
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил Орденом Почета за активную общественную деятельность мать главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани Кадырову, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За активную общественную деятельность наградить: Орденом Почета Кадырову Аймани Несиевну - президента Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Кадырова, Чеченская Республика", - говорится в документе.
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общество, владимир путин, россия, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров
Общество, Владимир Путин, Россия, Чеченская республика (Чечня), Рамзан Кадыров
14:35 20.10.2022
 
Путин наградил мать Рамзана Кадырова орденом Почета

Путин наградил мать главы Чечни Аймани Кадырову орденом Почета

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в медиабанкМать Рамзана Кадырова Аймани Кадырова
Мать Рамзана Кадырова Аймани Кадырова - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Мать Рамзана Кадырова Аймани Кадырова. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил Орденом Почета за активную общественную деятельность мать главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани Кадырову, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За активную общественную деятельность наградить: Орденом Почета Кадырову Аймани Несиевну - президента Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Кадырова, Чеченская Республика", - говорится в документе.
Вручение Ордена Дружбы министру культуры Чечни Айшат Кадыровой - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
16 октября, 18:21
Пушилин наградил министра культуры Чечни Айшат Кадырову
 
ОбществоВладимир ПутинРоссияЧеченская республика (Чечня)Рамзан Кадыров
 
 
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