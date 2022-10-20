https://ria.ru/20221020/pochet-1825376657.html
Путин наградил мать Рамзана Кадырова орденом Почета
Путин наградил мать Рамзана Кадырова орденом Почета - РИА Новости, 20.10.2022
Путин наградил мать Рамзана Кадырова орденом Почета
Президент России Владимир Путин наградил Орденом Почета за активную общественную деятельность мать главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани Кадырову, соответствующий РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T14:35
2022-10-20T14:35
2022-10-20T14:35
общество
владимир путин
россия
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил Орденом Почета за активную общественную деятельность мать главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани Кадырову, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За активную общественную деятельность наградить: Орденом Почета Кадырову Аймани Несиевну - президента Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Кадырова, Чеченская Республика", - говорится в документе.
https://ria.ru/20221016/orden-1824441175.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров
Общество, Владимир Путин, Россия, Чеченская республика (Чечня), Рамзан Кадыров
Путин наградил мать Рамзана Кадырова орденом Почета
Путин наградил мать главы Чечни Аймани Кадырову орденом Почета