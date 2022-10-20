https://ria.ru/20221020/petitsiya-1825522755.html

Петицию о всеобщих выборах в Британии подписали больше 200 тысяч человек

Петицию о всеобщих выборах в Британии подписали больше 200 тысяч человек - РИА Новости, 20.10.2022

Петицию о всеобщих выборах в Британии подписали больше 200 тысяч человек

Петицию о проведении досрочных всеобщих выборов в Великобритании, организованную газетой Independent, всего за несколько часов подписали более 200 тысяч... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T22:37

2022-10-20T22:37

2022-10-20T22:37

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лиз трасс

великобритания

отставка трасс с поста премьера британии

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Петицию о проведении досрочных всеобщих выборов в Великобритании, организованную газетой Independent, всего за несколько часов подписали более 200 тысяч человек.Ранее в четверг премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.Отставка Трасс предполагает, что вопрос о новом главе правительства будет решаться голосованием среди консерваторов.Как сообщает издание, по состоянию на 18.25 (20.25 мск) петицию о всеобщих выборах подписали 200 400 человек, причем за последний час ее подписали порядка 50 тысяч.Британское правительство во главе с премьером Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План был представлен в парламенте бывшим главой минфина Квази Квартенгом и предполагал масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.

https://ria.ru/20220915/prints-1817119453.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, лиз трасс, великобритания, отставка трасс с поста премьера британии