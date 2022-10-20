Рейтинг@Mail.ru
Тегеран призвал не увязывать переговоры по ядерной программе с протестами - РИА Новости, 20.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221020/peregovory-1825523109.html
Тегеран призвал не увязывать переговоры по ядерной программе с протестами
Тегеран призвал не увязывать переговоры по ядерной программе с протестами - РИА Новости, 20.10.2022
Тегеран призвал не увязывать переговоры по ядерной программе с протестами
Иран призывает страны Запада не увязывать протесты в стране с переговорами по иранской ядерной программе, заявил в четверг в Ереване глава МИД этой страны... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T22:40
2022-10-20T22:40
в мире
хосейн амир абдоллахиан
арарат мирзоян
жозеп боррель
иран
ереван
сша
магатэ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818530716_0:153:3000:1841_1920x0_80_0_0_795008240c917a64f40f6d7e05f5ee64.jpg
ЕРЕВАН, 20 окт - РИА Новости. Иран призывает страны Запада не увязывать протесты в стране с переговорами по иранской ядерной программе, заявил в четверг в Ереване глава МИД этой страны Хосейн Амир Абдоллахиан на совместной пресс-конференции с армянским коллегой Араратом Мирзояном."В связи с протестами в Иране США и ряд европейских стран выступили с поспешными и непропорциональными заявлениями", - сказал Абдоллахиан.По его словам, власти страны контролируют ситуацию, а люди, защищающие свои интересы, не подвергаются преследованиям."Мы посоветовали странам Запада не делать заявлений и не предпринимать шагов в отношении руководства Ирана, опираясь на неверную информацию, так как руководство делает правильные шаги для народа и населения, (посоветовали - ред.) не увязывать это с переговорами по ядерной программе и не препятствовать возвращению к переговорам по Совместно всеобъемлющему плану действий (СВПД)", - сказал иранский министр.Он добавил, что за последние недели состоялся обмен посланиями с американской стороной. "Мы провели также переговоры и беседы с Жозепом Боррелем (главой дипломатии ЕС- ред.). Я говорил за час до прибытия в Ереван. Могу сказать, что всё на правильном пути, мы достигли договоренности сформулировать более эффективные переговоры и сотрудничество, особенно в направлении взаимодействия между Ираном и МАГАТЭ", - отметил Абдоллахиан.Он заявил, что со стороны агентства были "несправедливые заявления" в связи с ядерными работами в Иране. "Мы попытались передать соответствующие ответы, создать протокол, который должен быть применен", - сказал глава МИД Ирана.Он напомнил также о переговорах по вопросу обмена иранских и американских заключенных. "В рамках гуманитарных работ один заключенный, имеющий двойное подданство - Ирана и США , - был передан Оману", - сказал он.
https://ria.ru/20221020/bespilotniki-1825208899.html
https://ria.ru/20221019/sanktsii-1825031437.html
иран
ереван
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818530716_145:0:2812:2000_1920x0_80_0_0_767dd501b0cded3cedbd93c8e802008d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, хосейн амир абдоллахиан, арарат мирзоян, жозеп боррель, иран, ереван, сша, магатэ, мид ирана, евросоюз
В мире, Хосейн Амир Абдоллахиан, Арарат Мирзоян, Жозеп Боррель, Иран, Ереван, США, МАГАТЭ, МИД Ирана, Евросоюз
22:40 20.10.2022
 
Тегеран призвал не увязывать переговоры по ядерной программе с протестами

Глава МИД Ирана Абдоллахиан призвал Запад не увязывать протесты и ядерную программу страны

© AP PhotoУчастники акции протеста в центре Тегерана, Иран
Участники акции протеста в центре Тегерана, Иран - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© AP Photo
Участники акции протеста в центре Тегерана, Иран. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 20 окт - РИА Новости. Иран призывает страны Запада не увязывать протесты в стране с переговорами по иранской ядерной программе, заявил в четверг в Ереване глава МИД этой страны Хосейн Амир Абдоллахиан на совместной пресс-конференции с армянским коллегой Араратом Мирзояном.
"В связи с протестами в Иране США и ряд европейских стран выступили с поспешными и непропорциональными заявлениями", - сказал Абдоллахиан.
Запуск беспилотников во время учений в Иране - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
Вчера, 08:00
Запад нашел у России иранские беспилотники
По его словам, власти страны контролируют ситуацию, а люди, защищающие свои интересы, не подвергаются преследованиям.
"Мы посоветовали странам Запада не делать заявлений и не предпринимать шагов в отношении руководства Ирана, опираясь на неверную информацию, так как руководство делает правильные шаги для народа и населения, (посоветовали - ред.) не увязывать это с переговорами по ядерной программе и не препятствовать возвращению к переговорам по Совместно всеобъемлющему плану действий (СВПД)", - сказал иранский министр.
Он добавил, что за последние недели состоялся обмен посланиями с американской стороной. "Мы провели также переговоры и беседы с Жозепом Боррелем (главой дипломатии ЕС- ред.). Я говорил за час до прибытия в Ереван. Могу сказать, что всё на правильном пути, мы достигли договоренности сформулировать более эффективные переговоры и сотрудничество, особенно в направлении взаимодействия между Ираном и МАГАТЭ", - отметил Абдоллахиан.
Он заявил, что со стороны агентства были "несправедливые заявления" в связи с ядерными работами в Иране. "Мы попытались передать соответствующие ответы, создать протокол, который должен быть применен", - сказал глава МИД Ирана.
Он напомнил также о переговорах по вопросу обмена иранских и американских заключенных. "В рамках гуманитарных работ один заключенный, имеющий двойное подданство - Ирана и США , - был передан Оману", - сказал он.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 09:20
ЕС подготовил новый пакет санкций против Ирана, пишут СМИ
 
В миреХосейн Амир АбдоллахианАрарат МирзоянЖозеп БоррельИранЕреванСШАМАГАТЭМИД ИранаЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала