Тегеран призвал не увязывать переговоры по ядерной программе с протестами
Глава МИД Ирана Абдоллахиан призвал Запад не увязывать протесты и ядерную программу страны
© AP PhotoУчастники акции протеста в центре Тегерана, Иран
© AP Photo
Участники акции протеста в центре Тегерана, Иран. Архивное фото
ЕРЕВАН, 20 окт - РИА Новости. Иран призывает страны Запада не увязывать протесты в стране с переговорами по иранской ядерной программе, заявил в четверг в Ереване глава МИД этой страны Хосейн Амир Абдоллахиан на совместной пресс-конференции с армянским коллегой Араратом Мирзояном.
"В связи с протестами в Иране США и ряд европейских стран выступили с поспешными и непропорциональными заявлениями", - сказал Абдоллахиан.
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По его словам, власти страны контролируют ситуацию, а люди, защищающие свои интересы, не подвергаются преследованиям.
"Мы посоветовали странам Запада не делать заявлений и не предпринимать шагов в отношении руководства Ирана, опираясь на неверную информацию, так как руководство делает правильные шаги для народа и населения, (посоветовали - ред.) не увязывать это с переговорами по ядерной программе и не препятствовать возвращению к переговорам по Совместно всеобъемлющему плану действий (СВПД)", - сказал иранский министр.
Он добавил, что за последние недели состоялся обмен посланиями с американской стороной. "Мы провели также переговоры и беседы с Жозепом Боррелем (главой дипломатии ЕС- ред.). Я говорил за час до прибытия в Ереван. Могу сказать, что всё на правильном пути, мы достигли договоренности сформулировать более эффективные переговоры и сотрудничество, особенно в направлении взаимодействия между Ираном и МАГАТЭ", - отметил Абдоллахиан.
Он заявил, что со стороны агентства были "несправедливые заявления" в связи с ядерными работами в Иране. "Мы попытались передать соответствующие ответы, создать протокол, который должен быть применен", - сказал глава МИД Ирана.
Он напомнил также о переговорах по вопросу обмена иранских и американских заключенных. "В рамках гуманитарных работ один заключенный, имеющий двойное подданство - Ирана и США , - был передан Оману", - сказал он.
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