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В Хорватии анонсировали встречу "Крымской платформы" с участием Пелоси - РИА Новости, 20.10.2022
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В Хорватии анонсировали встречу "Крымской платформы" с участием Пелоси
В Хорватии анонсировали встречу "Крымской платформы" с участием Пелоси - РИА Новости, 20.10.2022
В Хорватии анонсировали встречу "Крымской платформы" с участием Пелоси
Встреча "Крымской платформы" пройдет на следующей неделе в Загребе с участием конгрессмена Нэнси Пелоси, заявил премьер Хорватии Андрей Пленкович. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T18:05
2022-10-20T18:05
в мире
нэнси пелоси
хорватия
загреб
украина
евросоюз
верховная рада украины
конгресс сша
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БЕЛГРАД, 20 окт - РИА Новости. Встреча "Крымской платформы" пройдет на следующей неделе в Загребе с участием конгрессмена Нэнси Пелоси, заявил премьер Хорватии Андрей Пленкович."Премьер выразил удовлетворение тем, что первая встреча "Крымской платформы" пройдет на следующей неделе в Национальной университетской библиотеке Загреба. Организатором выступит председатель Сабора (парламента) Хорватии Гордан Яндрокович, в ней будут участвовать глава Верховной рады Украины Руслан Стефанчук, спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, многие другие главы парламентов", - цитирует хорватского премьера пресс-служба правительства.Пленкович также отметил, что Загреб посредством миссии ЕС участвует в подготовке украинских военных, "против чего выступает президент Зоран Миланович и часть оппозиции"."Если кто-то из этих бойкотирующих, критиков и пророссийски выступающих политиков в Хорватии забыл, хорошо бы, чтобы это осознали… Речь не идет ни о каком вступлении Хорватии в войну, как ни о приведении войны в Хорватию. Речь идет о политике Хорватии в рамках действий ЕС через миссию помощи тренировки инструкторов", - заявил хорватский премьер и напомнил, что и Загреб во время войн 1990-х годов получал помощь иностранных инструкторов.Первый саммит "Крымская платформа" прошел в Киеве 23 августа 2021 года по инициативе Украины. На нем обсуждался вопрос возвращения контроля над Крымом. В мероприятии приняли участие более 40 стран и международных организаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".Второй международный саммит "Крымской платформы", организованный по инициативе Украины, прошел 23 августа 2022 года в режиме онлайн. В частности, там выступили Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Среди целей саммита киевские власти называли обсуждение путей "деоккупации" Крыма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал саммит как антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.
https://ria.ru/20221014/pelosi-1824079722.html
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в мире, нэнси пелоси, хорватия, загреб, украина, евросоюз, верховная рада украины, конгресс сша, андрей пленкович, руслан стефанчук
В мире, Нэнси Пелоси, Хорватия, Загреб, Украина, Евросоюз, Верховная Рада Украины, Конгресс США, Андрей Пленкович, Руслан Стефанчук
18:05 20.10.2022
 
В Хорватии анонсировали встречу "Крымской платформы" с участием Пелоси

Премьер Хорватии Пленкович анонсировали встречу "Крымской платформы" с участием Пелоси

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в медиабанкСпикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 20 окт - РИА Новости. Встреча "Крымской платформы" пройдет на следующей неделе в Загребе с участием конгрессмена Нэнси Пелоси, заявил премьер Хорватии Андрей Пленкович.
"Премьер выразил удовлетворение тем, что первая встреча "Крымской платформы" пройдет на следующей неделе в Национальной университетской библиотеке Загреба. Организатором выступит председатель Сабора (парламента) Хорватии Гордан Яндрокович, в ней будут участвовать глава Верховной рады Украины Руслан Стефанчук, спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, многие другие главы парламентов", - цитирует хорватского премьера пресс-служба правительства.
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на брифинге по итогам встречи в Ереване - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
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Пленкович также отметил, что Загреб посредством миссии ЕС участвует в подготовке украинских военных, "против чего выступает президент Зоран Миланович и часть оппозиции".
"Если кто-то из этих бойкотирующих, критиков и пророссийски выступающих политиков в Хорватии забыл, хорошо бы, чтобы это осознали… Речь не идет ни о каком вступлении Хорватии в войну, как ни о приведении войны в Хорватию. Речь идет о политике Хорватии в рамках действий ЕС через миссию помощи тренировки инструкторов", - заявил хорватский премьер и напомнил, что и Загреб во время войн 1990-х годов получал помощь иностранных инструкторов.
Первый саммит "Крымская платформа" прошел в Киеве 23 августа 2021 года по инициативе Украины. На нем обсуждался вопрос возвращения контроля над Крымом. В мероприятии приняли участие более 40 стран и международных организаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
Второй международный саммит "Крымской платформы", организованный по инициативе Украины, прошел 23 августа 2022 года в режиме онлайн. В частности, там выступили Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Среди целей саммита киевские власти называли обсуждение путей "деоккупации" Крыма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал саммит как антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.
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В миреНэнси ПелосиХорватияЗагребУкраинаЕвросоюзВерховная Рада УкраиныКонгресс СШААндрей ПленковичРуслан Стефанчук
 
 
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