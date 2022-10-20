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Патриарху Кириллу предложили высказаться о примирении на Украине - РИА Новости, 20.10.2022
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Религия
https://ria.ru/20221020/patriarkh-1825459779.html
Патриарху Кириллу предложили высказаться о примирении на Украине
Патриарху Кириллу предложили высказаться о примирении на Украине - РИА Новости, 20.10.2022
Патриарху Кириллу предложили высказаться о примирении на Украине
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл получил предложение генсека Всемирного совета церквей (ВСЦ) протоиерея Румынской православной церкви Иоанна Сауки... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T17:54
2022-10-20T17:57
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
украина
москва
карлсруэ
русская православная церковь
румынская православная церковь
всемирный совет церквей
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл получил предложение генсека Всемирного совета церквей (ВСЦ) протоиерея Румынской православной церкви Иоанна Сауки высказаться за мир на Украине, притом что предстоятель РПЦ подчеркнул, что за последние годы лично направил мировым и религиозным лидерам три послания с призывами вмешаться в украинский конфликт, они были встречены молчанием.Встреча патриарха Кирилла и генсека ВСЦ прошла в патриаршей резиденции в Даниловом монастыре Москвы. Всемирный совет церквей, созданный в 1948 году – одна из старейших и самая крупная в мире межхристианская организация и площадка межцерковного диалога, а Русская православная церковь – самая большая церковь в его составе. Представители РПЦ входят в руководство совета и участвуют в работе его высшего руководящего органа – ассамблеи.Патриарх Кирилл принял генсека ВСЦ 17 октября. "Мы даже не представляем себе, как мы близки к очень опасному развитию отношений между народами. Поэтому сегодня Церкви не должны подливать бензин в костер – мы должны делать все, чтобы горящие костры потушить. В этом смысле очень важная функция у Всемирного совета церквей и межхристианского движения в общем. Активная, но нейтральная позиция Всемирного совета церквей, который не поддерживает ту или иную политическую сторону в этом конфликте, является, на мой взгляд, единственно правильной", – сказал на встрече предстоятель РПЦ.Саука в ответ поблагодарил патриарха Кирилла за прием. "Мне известно о письмах, которые вы отправляли мировым лидерам с 2014 по 2020 год. В них вы привлекали внимание к ситуации и просили о диалоге. Проблема состоит в том, что люди либо забыли об этом, либо никогда не слышали. Я думаю, что сейчас было бы полезным выступить с заявлением, в котором вы могли бы вновь упомянуть все, что было ранее сказано", - приводит его слова сайт Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.По мнению протоиерея Румынской православной церкви, необходимо призвать к тому, что не гибли люди, не разрушалась инфраструктура, искать мира и примирения."Это поможет всему миру и православной Церкви и ясно обозначит вашу личную позицию", – отметил Саука.Как заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, конфликт вокруг Украины начался еще 8 лет назад, и за эти годы он лично "направил три послания политическим и религиозным лидерам мира, включая ВСЦ, и попросил вмешаться с тем, чтобы проблемы были решены путем диалога и посредничества и чтобы можно было избежать жертв и разрушений", но его призывы "были встречены полным молчанием".При этом патриарх отметил, что "Церкви должны выйти за рамки логики и интересов политиков и искать справедливого мира".Делегация РПЦ, которую возглавил председатель ОВЦС митрополит Антоний (Севрюк), с 31 августа по 8 сентября участвовала в ассамблее ВСЦ в немецком Карлсруэ. Ее тема была сформулирована так: "Христова любовь движет мир к примирению и единству".По итогам форума было принято заявление, призывающее к прекращению огня на Украине и проведению переговоров, содержащее также призыв "отказаться от неправомерного использования религиозной лексики и власти" для "оправдания ненависти" и благодарность российским волонтерам, церквам и религиозным организациям, оказывающим помощь беженцам с Украины и из Донбасса. РПЦ не поддержала документ на голосовании, однако с оптимизмом оценила работу совета, заявил после этого митрополит Антоний.
https://ria.ru/20221019/ukraina-1825141277.html
https://ria.ru/20221006/patriarkh-1822103551.html
https://ria.ru/20221014/svyaschennik-1824017610.html
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патриарх кирилл (владимир гундяев), украина, москва, карлсруэ, русская православная церковь, румынская православная церковь, всемирный совет церквей, религия
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Украина, Москва, Карлсруэ, Русская православная церковь, Румынская православная церковь, Всемирный совет церквей, Религия
17:54 20.10.2022 (обновлено: 17:57 20.10.2022)
 

Патриарху Кириллу предложили высказаться о примирении на Украине

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл получил предложение генсека Всемирного совета церквей (ВСЦ) протоиерея Румынской православной церкви Иоанна Сауки высказаться за мир на Украине, притом что предстоятель РПЦ подчеркнул, что за последние годы лично направил мировым и религиозным лидерам три послания с призывами вмешаться в украинский конфликт, они были встречены молчанием.
Встреча патриарха Кирилла и генсека ВСЦ прошла в патриаршей резиденции в Даниловом монастыре Москвы. Всемирный совет церквей, созданный в 1948 году – одна из старейших и самая крупная в мире межхристианская организация и площадка межцерковного диалога, а Русская православная церковь – самая большая церковь в его составе. Представители РПЦ входят в руководство совета и участвуют в работе его высшего руководящего органа – ассамблеи.
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Патриарх Кирилл принял генсека ВСЦ 17 октября. "Мы даже не представляем себе, как мы близки к очень опасному развитию отношений между народами. Поэтому сегодня Церкви не должны подливать бензин в костер – мы должны делать все, чтобы горящие костры потушить. В этом смысле очень важная функция у Всемирного совета церквей и межхристианского движения в общем. Активная, но нейтральная позиция Всемирного совета церквей, который не поддерживает ту или иную политическую сторону в этом конфликте, является, на мой взгляд, единственно правильной", – сказал на встрече предстоятель РПЦ.
Саука в ответ поблагодарил патриарха Кирилла за прием. "Мне известно о письмах, которые вы отправляли мировым лидерам с 2014 по 2020 год. В них вы привлекали внимание к ситуации и просили о диалоге. Проблема состоит в том, что люди либо забыли об этом, либо никогда не слышали. Я думаю, что сейчас было бы полезным выступить с заявлением, в котором вы могли бы вновь упомянуть все, что было ранее сказано", - приводит его слова сайт Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.
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По мнению протоиерея Румынской православной церкви, необходимо призвать к тому, что не гибли люди, не разрушалась инфраструктура, искать мира и примирения.
"Это поможет всему миру и православной Церкви и ясно обозначит вашу личную позицию", – отметил Саука.
Как заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, конфликт вокруг Украины начался еще 8 лет назад, и за эти годы он лично "направил три послания политическим и религиозным лидерам мира, включая ВСЦ, и попросил вмешаться с тем, чтобы проблемы были решены путем диалога и посредничества и чтобы можно было избежать жертв и разрушений", но его призывы "были встречены полным молчанием".
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При этом патриарх отметил, что "Церкви должны выйти за рамки логики и интересов политиков и искать справедливого мира".
Делегация РПЦ, которую возглавил председатель ОВЦС митрополит Антоний (Севрюк), с 31 августа по 8 сентября участвовала в ассамблее ВСЦ в немецком Карлсруэ. Ее тема была сформулирована так: "Христова любовь движет мир к примирению и единству".
По итогам форума было принято заявление, призывающее к прекращению огня на Украине и проведению переговоров, содержащее также призыв "отказаться от неправомерного использования религиозной лексики и власти" для "оправдания ненависти" и благодарность российским волонтерам, церквам и религиозным организациям, оказывающим помощь беженцам с Украины и из Донбасса. РПЦ не поддержала документ на голосовании, однако с оптимизмом оценила работу совета, заявил после этого митрополит Антоний.
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РелигияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)УкраинаМоскваКарлсруэРусская православная церковьРумынская православная церковьВсемирный совет церквейРелигия
 
 
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