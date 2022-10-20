https://ria.ru/20221020/partnerstvo-1825502188.html

Инвестагентство Тюменской области и "Авито" договорились о партнерстве

Инвестагентство Тюменской области и "Авито" договорились о партнерстве - РИА Новости, 20.10.2022

Инвестагентство Тюменской области и "Авито" договорились о партнерстве

Фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области" и компания "Авито" подписали соглашение о партнерстве, цель которого — помощь местным предпринимателям в... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T19:52

2022-10-20T19:52

2022-10-20T19:52

тюменская область

россия

тюмень

предприниматели

экономика

технологии

тюменская область

авито

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ТЮМЕНЬ, 20 окт – РИА Новости. Фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области" и компания "Авито" подписали соглашение о партнерстве, цель которого — помощь местным предпринимателям в запуске бизнеса в интернете, сообщает информцентр правительства региона. Тюменская область станет первым регионом в России, где предприниматели смогут получить поддержку по запуску бизнеса, оператором проекта в Тюмени выступит Центр "Мой бизнес". "Соглашение направлено на улучшение сервисных услуг, рост продаж и расширение географии поставок. Совместные проекты с Авито будут полезны нашему бизнес-сообществу, благодаря такой практике число предпринимателей в регионе будет расти", - сообщил гендиректор Инвестагентства Тюменской области Николай Пуртов.Отмечается, что консультации по вопросам использования механизмов предприниматели могут получить до 31 декабря 2022 года, запланированы также вебинары по обучению особенностям работы на онлайн-платформе."Наша платформа с более чем 90-миллионной аудиторией по всей стране предлагает простой алгоритм запуска бизнеса в интернете. Надеемся, что этот опыт станет примером для других регионов", - прокомментировал соглашение о сотрудничестве заместитель гендиректора "Авито" Иван Гуз.Инвестагентство - правительственная организация, созданная для сопровождения инвестиционных проектов на территории Тюменской области, предоставления финансовой поддержки предпринимателей и через центр "Мой бизнес" содействия развитию предпринимательства.

https://ria.ru/20221019/tsentr-1825109758.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, тюмень, предприниматели, экономика, технологии, тюменская область, авито