Инвестагентство Тюменской области и "Авито" договорились о партнерстве
Инвестагентство Тюменской области и "Авито" договорились о партнерстве
© Фото : Пресс-служба АвитоАвито Услуги запускает образовательный проект для бизнеса в сфере услуг
© Фото : Пресс-служба Авито
Авито Услуги запускает образовательный проект для бизнеса в сфере услуг. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 20 окт – РИА Новости. Фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области" и компания "Авито" подписали соглашение о партнерстве, цель которого — помощь местным предпринимателям в запуске бизнеса в интернете, сообщает информцентр правительства региона.
Тюменская область станет первым регионом в России, где предприниматели смогут получить поддержку по запуску бизнеса, оператором проекта в Тюмени выступит Центр "Мой бизнес".
"Соглашение направлено на улучшение сервисных услуг, рост продаж и расширение географии поставок. Совместные проекты с Авито будут полезны нашему бизнес-сообществу, благодаря такой практике число предпринимателей в регионе будет расти", - сообщил гендиректор Инвестагентства Тюменской области Николай Пуртов.
Отмечается, что консультации по вопросам использования механизмов предприниматели могут получить до 31 декабря 2022 года, запланированы также вебинары по обучению особенностям работы на онлайн-платформе.
"Наша платформа с более чем 90-миллионной аудиторией по всей стране предлагает простой алгоритм запуска бизнеса в интернете. Надеемся, что этот опыт станет примером для других регионов", - прокомментировал соглашение о сотрудничестве заместитель гендиректора "Авито" Иван Гуз.
Инвестагентство - правительственная организация, созданная для сопровождения инвестиционных проектов на территории Тюменской области, предоставления финансовой поддержки предпринимателей и через центр "Мой бизнес" содействия развитию предпринимательства.
Тюменская область станет первым регионом в России, где предприниматели смогут получить поддержку по запуску бизнеса, оператором проекта в Тюмени выступит Центр "Мой бизнес".
"Соглашение направлено на улучшение сервисных услуг, рост продаж и расширение географии поставок. Совместные проекты с Авито будут полезны нашему бизнес-сообществу, благодаря такой практике число предпринимателей в регионе будет расти", - сообщил гендиректор Инвестагентства Тюменской области Николай Пуртов.
Отмечается, что консультации по вопросам использования механизмов предприниматели могут получить до 31 декабря 2022 года, запланированы также вебинары по обучению особенностям работы на онлайн-платформе.
"Наша платформа с более чем 90-миллионной аудиторией по всей стране предлагает простой алгоритм запуска бизнеса в интернете. Надеемся, что этот опыт станет примером для других регионов", - прокомментировал соглашение о сотрудничестве заместитель гендиректора "Авито" Иван Гуз.
Инвестагентство - правительственная организация, созданная для сопровождения инвестиционных проектов на территории Тюменской области, предоставления финансовой поддержки предпринимателей и через центр "Мой бизнес" содействия развитию предпринимательства.