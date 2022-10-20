https://ria.ru/20221020/pamyatniki-1825493527.html
В Эстонии обсуждают снос советских памятников из списка объектов культуры
В Эстонии обсуждают снос советских памятников из списка объектов культуры - РИА Новости, 20.10.2022
В Эстонии обсуждают снос советских памятников из списка объектов культуры
Министр юстиции Эстонии Леа Данилсон-Ярг сообщила в четверг, что минюст подготовил законопроект, который упрощает демонтаж советских памятников, внесенных в... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T19:18
2022-10-20T19:18
2022-10-20T19:18
кая каллас
эстония
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ХЕЛЬСИНКИ, 20 окт - РИА Новости. Министр юстиции Эстонии Леа Данилсон-Ярг сообщила в четверг, что минюст подготовил законопроект, который упрощает демонтаж советских памятников, внесенных в списки представляющих культурную ценность объектов.По ее словам, для того, чтобы объект, охраняемый как культурная ценность, можно было перенести или внести в него какие-либо изменения, это должно быть согласовано с департаментом охраны памятников старины, поэтому сначала они должны быть удалены из списка подлежащих защите объектов."Мы укажем в законопроекте, как действовать с объектами, взятыми под такую охрану", - сказала Данилсон-Ярг порталу государственного телерадиовещания ERR, добавив, что таких объектов около тридцати.Глава минюста подчеркнула, что российский режим опирается на советское наследие. "И мы, конечно, не можем говорить о советских памятниках только в контексте истории, потому что эти памятники в настоящее время используются для подрыва безопасности Эстонии и пропаганды неправильного подхода к истории, и здесь государство обязано действовать жестко", - заявила Данилсон-Ярг.Правительство Эстонии 4 августа объявило о начале кампании по демонтажу советских военных памятников и перезахоронению останков солдат на всей территории республики. Премьер-министр Кая Каллас заявила, что работы по переносу памятников планируется завершить до конца года.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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кая каллас, эстония, в мире
Кая Каллас, Эстония, В мире
В Эстонии обсуждают снос советских памятников из списка объектов культуры
Минюст Эстонии: охраняемые как объекты культуры советские памятники могут быть снесены
ХЕЛЬСИНКИ, 20 окт - РИА Новости.
Министр юстиции Эстонии Леа Данилсон-Ярг сообщила
в четверг, что минюст подготовил законопроект, который упрощает демонтаж советских памятников, внесенных в списки представляющих культурную ценность объектов.
По ее словам, для того, чтобы объект, охраняемый как культурная ценность, можно было перенести или внести в него какие-либо изменения, это должно быть согласовано с департаментом охраны памятников старины, поэтому сначала они должны быть удалены из списка подлежащих защите объектов.
"Мы укажем в законопроекте, как действовать с объектами, взятыми под такую охрану", - сказала Данилсон-Ярг порталу государственного телерадиовещания ERR, добавив, что таких объектов около тридцати.
Глава минюста подчеркнула, что российский режим опирается на советское наследие. "И мы, конечно, не можем говорить о советских памятниках только в контексте истории, потому что эти памятники в настоящее время используются для подрыва безопасности Эстонии и пропаганды неправильного подхода к истории, и здесь государство обязано действовать жестко", - заявила Данилсон-Ярг.
Правительство Эстонии 4 августа объявило о начале кампании по демонтажу советских военных памятников и перезахоронению останков солдат на всей территории республики. Премьер-министр Кая Каллас
заявила, что работы по переносу памятников планируется завершить до конца года.