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Премьер Израиля назвал отношения между Россией и Ираном "проблемой"
Премьер Израиля назвал отношения между Россией и Ираном "проблемой" - РИА Новости, 20.10.2022
Премьер Израиля назвал отношения между Россией и Ираном "проблемой"
Израильский премьер-министр Яир Лапид заявил, что отношения между РФ и Ираном являются "серьезной проблемой" для Израиля и всего мира. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T17:49
2022-10-20T17:49
2022-10-20T17:49
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Израильский премьер-министр Яир Лапид заявил, что отношения между РФ и Ираном являются "серьезной проблемой" для Израиля и всего мира."Отношения между странами — это сложный процесс. Мы, естественно, думаем, что отношения между Россией и Ираном являются серьезной проблемой не только для Израиля, но и для Украины, Европы и всего мира. Иран — это опасное террористическое государство, а тот факт, что Россия ведет с ним бизнес, подвергает весь мир опасности", - сказал Лапид в интервью телеканалу RTVI.Израильский премьер также обвинил Россию в том, что она якобы использует на Украине беспилотники иранского производства, такие поставки ранее опровергали и в Москве, и в Тегеране.Ранее в ЕС заявили, что собрали достаточно доказательств о якобы применении в конфликте на Украине беспилотников иранского происхождения и готовят санкционный ответ. В четверг Европейский союз опубликовал в официальном журнале решение о введении санкций против трех физлиц и одной организации из Ирана за якобы поставки России беспилотников.Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в июле заявил, что Иран якобы готовится передать России беспилотные летательные аппараты, не объяснив, откуда у Штатов такая информация и не приведя никаких доказательств. Впоследствии официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опроверг эти утверждения. В официальных заявлениях и сводках Минобороны РФ информация о закупках и/или применении иранских беспилотников в зоне спецоперации не звучала.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.
https://ria.ru/20220904/iran-1814384975.html
https://ria.ru/20221018/rakety-1824988382.html
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в мире, джейк салливан, мария захарова, израиль, иран, россия, евросоюз, мид ирана
В мире, Джейк Салливан, Мария Захарова, Израиль, Иран, Россия, Евросоюз, МИД Ирана
Премьер Израиля назвал отношения между Россией и Ираном "проблемой"
Премьер Израиля Лапид: отношения между Россией и Ираном являются проблемой для всего мира