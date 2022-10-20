https://ria.ru/20221020/otnosheniya-1825456823.html

Премьер Израиля назвал отношения между Россией и Ираном "проблемой"

Премьер Израиля назвал отношения между Россией и Ираном "проблемой" - РИА Новости, 20.10.2022

Премьер Израиля назвал отношения между Россией и Ираном "проблемой"

Израильский премьер-министр Яир Лапид заявил, что отношения между РФ и Ираном являются "серьезной проблемой" для Израиля и всего мира. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T17:49

2022-10-20T17:49

2022-10-20T17:49

в мире

джейк салливан

мария захарова

израиль

иран

россия

евросоюз

мид ирана

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749367119_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a71a8dc1babf21925011da3f84e6249a.jpg

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Израильский премьер-министр Яир Лапид заявил, что отношения между РФ и Ираном являются "серьезной проблемой" для Израиля и всего мира."Отношения между странами — это сложный процесс. Мы, естественно, думаем, что отношения между Россией и Ираном являются серьезной проблемой не только для Израиля, но и для Украины, Европы и всего мира. Иран — это опасное террористическое государство, а тот факт, что Россия ведет с ним бизнес, подвергает весь мир опасности", - сказал Лапид в интервью телеканалу RTVI.Израильский премьер также обвинил Россию в том, что она якобы использует на Украине беспилотники иранского производства, такие поставки ранее опровергали и в Москве, и в Тегеране.Ранее в ЕС заявили, что собрали достаточно доказательств о якобы применении в конфликте на Украине беспилотников иранского происхождения и готовят санкционный ответ. В четверг Европейский союз опубликовал в официальном журнале решение о введении санкций против трех физлиц и одной организации из Ирана за якобы поставки России беспилотников.Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в июле заявил, что Иран якобы готовится передать России беспилотные летательные аппараты, не объяснив, откуда у Штатов такая информация и не приведя никаких доказательств. Впоследствии официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опроверг эти утверждения. В официальных заявлениях и сводках Минобороны РФ информация о закупках и/или применении иранских беспилотников в зоне спецоперации не звучала.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.

https://ria.ru/20220904/iran-1814384975.html

https://ria.ru/20221018/rakety-1824988382.html

израиль

иран

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, джейк салливан, мария захарова, израиль, иран, россия, евросоюз, мид ирана