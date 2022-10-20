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Оперштаб создан в Татарстане в связи с введением режима базовой готовности

Оперштаб создан в Татарстане в связи с введением режима базовой готовности - РИА Новости, 20.10.2022

Оперштаб создан в Татарстане в связи с введением режима базовой готовности

Президент Татарстана Рустам Минниханов создал республиканский оперативный штаб по реализации мер, предусмотренных указом президента РФ, в связи с введением... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T18:10

2022-10-20T18:10

2022-10-20T18:11

республика татарстан

рустам минниханов

владимир путин

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

введение военного положения на новых территориях россии

общество

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КАЗАНЬ, 20 окт - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов создал республиканский оперативный штаб по реализации мер, предусмотренных указом президента РФ, в связи с введением режима базовой готовности, соответствующий указ опубликован на сайте главы региона.Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что военное положение вводится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября. В ряде регионов введен режим повышенной готовности и средний уровень реагирования. В Татарстане введен уровень базовой готовности."Создать оперативный штаб Республики Татарстан по реализации мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года №757", - говорится в документе.Оперативному штабу Татарстана с учетом текущей ситуации и возникающих рисков на территории республики поручено обеспечить подготовку предложений по проведению мероприятий по защите населения и территорий от ЧС, реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных сил РФ, других воинских формирований и нужд населения, реализации мер по усилению охраны общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов.Также предстоит подготовить предложения по введению особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, связи, энергетики и других объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и окружающей среды.Руководство оперштабом, согласно указу, будет осуществлять глава республики, обеспечение его деятельности – кабинет министров Татарстана. Решения оперативного штаба, принятые в рамках его компетенции и в соответствии с законодательством, как отмечается в указе, являются обязательными для исполнения органами исполнительной власти, местного самоуправления, территориальными органами федеральных структур, осуществляющими деятельность на территории Татарстана, другими органами и гражданами, проживающими и находящимися на территории республики.

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рустам минниханов, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, введение военного положения на новых территориях россии, общество