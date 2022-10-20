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Оперштаб создан в Татарстане в связи с введением режима базовой готовности
Оперштаб создан в Татарстане в связи с введением режима базовой готовности - РИА Новости, 20.10.2022
Оперштаб создан в Татарстане в связи с введением режима базовой готовности
Президент Татарстана Рустам Минниханов создал республиканский оперативный штаб по реализации мер, предусмотренных указом президента РФ, в связи с введением... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T18:10
2022-10-20T18:10
2022-10-20T18:11
республика татарстан
рустам минниханов
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
введение военного положения на новых территориях россии
общество
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КАЗАНЬ, 20 окт - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов создал республиканский оперативный штаб по реализации мер, предусмотренных указом президента РФ, в связи с введением режима базовой готовности, соответствующий указ опубликован на сайте главы региона.Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что военное положение вводится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября. В ряде регионов введен режим повышенной готовности и средний уровень реагирования. В Татарстане введен уровень базовой готовности."Создать оперативный штаб Республики Татарстан по реализации мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года №757", - говорится в документе.Оперативному штабу Татарстана с учетом текущей ситуации и возникающих рисков на территории республики поручено обеспечить подготовку предложений по проведению мероприятий по защите населения и территорий от ЧС, реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных сил РФ, других воинских формирований и нужд населения, реализации мер по усилению охраны общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов.Также предстоит подготовить предложения по введению особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, связи, энергетики и других объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и окружающей среды.Руководство оперштабом, согласно указу, будет осуществлять глава республики, обеспечение его деятельности – кабинет министров Татарстана. Решения оперативного штаба, принятые в рамках его компетенции и в соответствии с законодательством, как отмечается в указе, являются обязательными для исполнения органами исполнительной власти, местного самоуправления, территориальными органами федеральных структур, осуществляющими деятельность на территории Татарстана, другими органами и гражданами, проживающими и находящимися на территории республики.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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рустам минниханов, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, введение военного положения на новых территориях россии, общество
Республика Татарстан, Рустам Минниханов, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Россия, Луганская Народная Республика, Введение военного положения на новых территориях России, Общество
КАЗАНЬ, 20 окт - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов создал республиканский оперативный штаб по реализации мер, предусмотренных указом президента РФ, в связи с введением режима базовой готовности, соответствующий указ опубликован на сайте главы региона.
Накануне президент РФ Владимир Путин
заявил, что военное положение вводится в ДНР
, ЛНР
, Запорожской и Херсонской областях
с 20 октября. В ряде регионов введен режим повышенной готовности и средний уровень реагирования. В Татарстане введен уровень базовой готовности.
"Создать оперативный штаб Республики Татарстан
по реализации мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года №757", - говорится в документе.
Оперативному штабу Татарстана с учетом текущей ситуации и возникающих рисков на территории республики поручено обеспечить подготовку предложений по проведению мероприятий по защите населения и территорий от ЧС, реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных сил РФ, других воинских формирований и нужд населения, реализации мер по усилению охраны общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов.
Также предстоит подготовить предложения по введению особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, связи, энергетики и других объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и окружающей среды.
Руководство оперштабом, согласно указу, будет осуществлять глава республики, обеспечение его деятельности – кабинет министров Татарстана. Решения оперативного штаба, принятые в рамках его компетенции и в соответствии с законодательством, как отмечается в указе, являются обязательными для исполнения органами исполнительной власти, местного самоуправления, территориальными органами федеральных структур, осуществляющими деятельность на территории Татарстана, другими органами и гражданами, проживающими и находящимися на территории республики.