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Мельниченко возглавил оперштаб после введения режима базовой готовности
Мельниченко возглавил оперштаб после введения режима базовой готовности - РИА Новости, 20.10.2022
Мельниченко возглавил оперштаб после введения режима базовой готовности
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что возглавил оперативный штаб, созданный в регионе после введения режима базовой готовности. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T13:46
2022-10-20T13:46
2022-10-20T13:46
пензенская область
политика
олег мельниченко
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пензенская область
россия
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ПЕНЗА, 20 окт - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что возглавил оперативный штаб, созданный в регионе после введения режима базовой готовности.Президент России Владимир Путин ранее подписал указы о введении военного положения на территории четырех новых субъектов РФ и об особых режимах на других территориях страны. В Пензенской области введен уровень базовой готовности."Я как губернатор в соответствии с указом президента вчера подписал указ о создании оперативного штаба, его организационное ядро создается на базе правительства Пензенской области, туда войдут все члены правительства, все руководители силовых структур согласно указу президента. Руководителем оперативного штаба являюсь я", - сказал Мельниченко на видео в Telegram-канале.Он также написал, что с введением в области уровня базовой готовности для жителей региона изменений не предусмотрено, "никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни, не вводится"."Но то, что уровень готовности у нас базовый, не значит, что мы в стороне. Продолжим делать все, чтобы обеспечить высокий уровень правопорядка и безопасности на территории Пензенской области, включая охрану объектов критически важной инфраструктуры. А главное, будем и дальше помогать нашим бойцам на передовой: готовить к выполнению задач в зоне СВО добровольцев и мобилизованных. Это касается как обеспечения всем необходимых их самих, так и соцподдержки членам семей... Решения, о которых сообщил вчера глава государства, очень своевременны. Всем нам надо сплотиться и дать отпор врагу. Для этого у нас должна быть не только сильная армия, но и крепкий тыл", - добавил глава региона.
https://ria.ru/20221020/azarov-1825311142.html
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политика, олег мельниченко, владимир путин, пензенская область, россия
Пензенская область, Политика, Олег Мельниченко, Владимир Путин, Пензенская область, Россия
Мельниченко возглавил оперштаб после введения режима базовой готовности
Пензенский глава Мельниченко возглавил оперштаб после введения режима базовой готовности
ПЕНЗА, 20 окт - РИА Новости.
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил
, что возглавил оперативный штаб, созданный в регионе после введения режима базовой готовности.
Президент России Владимир Путин
ранее подписал указы о введении военного положения на территории четырех новых субъектов РФ и об особых режимах на других территориях страны. В Пензенской области введен уровень базовой готовности.
"Я как губернатор в соответствии с указом президента вчера подписал указ о создании оперативного штаба, его организационное ядро создается на базе правительства Пензенской области, туда войдут все члены правительства, все руководители силовых структур согласно указу президента. Руководителем оперативного штаба являюсь я", - сказал Мельниченко на видео в Telegram-канале.
Он также написал, что с введением в области уровня базовой готовности для жителей региона изменений не предусмотрено, "никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни, не вводится".
"Но то, что уровень готовности у нас базовый, не значит, что мы в стороне. Продолжим делать все, чтобы обеспечить высокий уровень правопорядка и безопасности на территории Пензенской области, включая охрану объектов критически важной инфраструктуры. А главное, будем и дальше помогать нашим бойцам на передовой: готовить к выполнению задач в зоне СВО добровольцев и мобилизованных. Это касается как обеспечения всем необходимых их самих, так и соцподдержки членам семей... Решения, о которых сообщил вчера глава государства, очень своевременны. Всем нам надо сплотиться и дать отпор врагу. Для этого у нас должна быть не только сильная армия, но и крепкий тыл", - добавил глава региона.