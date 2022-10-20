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Мельниченко возглавил оперштаб после введения режима базовой готовности - РИА Новости, 20.10.2022
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Пензенская область
Пензенская область
https://ria.ru/20221020/opershtab-1825361070.html
Мельниченко возглавил оперштаб после введения режима базовой готовности
Мельниченко возглавил оперштаб после введения режима базовой готовности - РИА Новости, 20.10.2022
Мельниченко возглавил оперштаб после введения режима базовой готовности
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что возглавил оперативный штаб, созданный в регионе после введения режима базовой готовности. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T13:46
2022-10-20T13:46
пензенская область
политика
олег мельниченко
владимир путин
пензенская область
россия
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ПЕНЗА, 20 окт - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что возглавил оперативный штаб, созданный в регионе после введения режима базовой готовности.Президент России Владимир Путин ранее подписал указы о введении военного положения на территории четырех новых субъектов РФ и об особых режимах на других территориях страны. В Пензенской области введен уровень базовой готовности."Я как губернатор в соответствии с указом президента вчера подписал указ о создании оперативного штаба, его организационное ядро создается на базе правительства Пензенской области, туда войдут все члены правительства, все руководители силовых структур согласно указу президента. Руководителем оперативного штаба являюсь я", - сказал Мельниченко на видео в Telegram-канале.Он также написал, что с введением в области уровня базовой готовности для жителей региона изменений не предусмотрено, "никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни, не вводится"."Но то, что уровень готовности у нас базовый, не значит, что мы в стороне. Продолжим делать все, чтобы обеспечить высокий уровень правопорядка и безопасности на территории Пензенской области, включая охрану объектов критически важной инфраструктуры. А главное, будем и дальше помогать нашим бойцам на передовой: готовить к выполнению задач в зоне СВО добровольцев и мобилизованных. Это касается как обеспечения всем необходимых их самих, так и соцподдержки членам семей... Решения, о которых сообщил вчера глава государства, очень своевременны. Всем нам надо сплотиться и дать отпор врагу. Для этого у нас должна быть не только сильная армия, но и крепкий тыл", - добавил глава региона.
https://ria.ru/20221020/azarov-1825311142.html
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политика, олег мельниченко, владимир путин, пензенская область, россия
Пензенская область, Политика, Олег Мельниченко, Владимир Путин, Пензенская область, Россия
13:46 20.10.2022
 
Мельниченко возглавил оперштаб после введения режима базовой готовности

Пензенский глава Мельниченко возглавил оперштаб после введения режима базовой готовности

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкОлег Мельниченко
Олег Мельниченко - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Олег Мельниченко. Архивное фото
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ПЕНЗА, 20 окт - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что возглавил оперативный штаб, созданный в регионе после введения режима базовой готовности.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указы о введении военного положения на территории четырех новых субъектов РФ и об особых режимах на других территориях страны. В Пензенской области введен уровень базовой готовности.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
Вчера, 11:40
Азаров возглавил оперштаб после введения режима базовой готовности
"Я как губернатор в соответствии с указом президента вчера подписал указ о создании оперативного штаба, его организационное ядро создается на базе правительства Пензенской области, туда войдут все члены правительства, все руководители силовых структур согласно указу президента. Руководителем оперативного штаба являюсь я", - сказал Мельниченко на видео в Telegram-канале.
Он также написал, что с введением в области уровня базовой готовности для жителей региона изменений не предусмотрено, "никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни, не вводится".
"Но то, что уровень готовности у нас базовый, не значит, что мы в стороне. Продолжим делать все, чтобы обеспечить высокий уровень правопорядка и безопасности на территории Пензенской области, включая охрану объектов критически важной инфраструктуры. А главное, будем и дальше помогать нашим бойцам на передовой: готовить к выполнению задач в зоне СВО добровольцев и мобилизованных. Это касается как обеспечения всем необходимых их самих, так и соцподдержки членам семей... Решения, о которых сообщил вчера глава государства, очень своевременны. Всем нам надо сплотиться и дать отпор врагу. Для этого у нас должна быть не только сильная армия, но и крепкий тыл", - добавил глава региона.
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
Вчера, 11:31
Ульяновский губернатор создал оперштаб после введения режима готовности
 
Пензенская областьПолитикаОлег МельниченкоВладимир ПутинПензенская областьРоссия
 
 
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