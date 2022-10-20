https://ria.ru/20221020/opershtab-1825361070.html

Мельниченко возглавил оперштаб после введения режима базовой готовности

Мельниченко возглавил оперштаб после введения режима базовой готовности - РИА Новости, 20.10.2022

Мельниченко возглавил оперштаб после введения режима базовой готовности

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что возглавил оперативный штаб, созданный в регионе после введения режима базовой готовности. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T13:46

2022-10-20T13:46

2022-10-20T13:46

пензенская область

политика

олег мельниченко

владимир путин

пензенская область

россия

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ПЕНЗА, 20 окт - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что возглавил оперативный штаб, созданный в регионе после введения режима базовой готовности.Президент России Владимир Путин ранее подписал указы о введении военного положения на территории четырех новых субъектов РФ и об особых режимах на других территориях страны. В Пензенской области введен уровень базовой готовности."Я как губернатор в соответствии с указом президента вчера подписал указ о создании оперативного штаба, его организационное ядро создается на базе правительства Пензенской области, туда войдут все члены правительства, все руководители силовых структур согласно указу президента. Руководителем оперативного штаба являюсь я", - сказал Мельниченко на видео в Telegram-канале.Он также написал, что с введением в области уровня базовой готовности для жителей региона изменений не предусмотрено, "никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни, не вводится"."Но то, что уровень готовности у нас базовый, не значит, что мы в стороне. Продолжим делать все, чтобы обеспечить высокий уровень правопорядка и безопасности на территории Пензенской области, включая охрану объектов критически важной инфраструктуры. А главное, будем и дальше помогать нашим бойцам на передовой: готовить к выполнению задач в зоне СВО добровольцев и мобилизованных. Это касается как обеспечения всем необходимых их самих, так и соцподдержки членам семей... Решения, о которых сообщил вчера глава государства, очень своевременны. Всем нам надо сплотиться и дать отпор врагу. Для этого у нас должна быть не только сильная армия, но и крепкий тыл", - добавил глава региона.

https://ria.ru/20221020/azarov-1825311142.html

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политика, олег мельниченко, владимир путин, пензенская область, россия