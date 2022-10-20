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В Курской области усилят охрану объектов инфраструктуры и образования - РИА Новости, 20.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221020/okhrana-1825510473.html
В Курской области усилят охрану объектов инфраструктуры и образования
В Курской области усилят охрану объектов инфраструктуры и образования - РИА Новости, 20.10.2022
В Курской области усилят охрану объектов инфраструктуры и образования
Охрану объектов инфраструктуры и образования усилят в Курской области, на приграничных территориях, а также на въезде в Курчатов усилят пропускной режим,... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T20:37
2022-10-20T20:37
специальная военная операция на украине
роман старовойт
в мире
владимир путин
курская область
курчатов
россия
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РЯЗАНЬ, 20 окт – РИА Новости. Охрану объектов инфраструктуры и образования усилят в Курской области, на приграничных территориях, а также на въезде в Курчатов усилят пропускной режим, сообщил губернатор Роман Старовойт.Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что военное положение вводится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября. В ряде регионов введен режим повышенной готовности и средний уровень реагирования. В Курской области введен средний уровень реагирования."Сегодня на организованном в соответствии с Указом штабе обсудили его состав, меры по повышению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения. На штабе определили, что сейчас действует достаточно мер по обеспечению безопасности, которые мы вводили в рамках "желтого уровня" террористической опасности. Дополнительно приняли решение об усилении охраны объектов инфраструктуры и образования", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.Он отметил, что вводить ограничения на передвижения жителей региона не будут. "На приграничных территориях, а также на въезде в Курчатов усилим пропускной режим. Каких-то новых аспектов в обычную жизнь курян новый режим не вносит", - отметил губернатор.По словам губернатора, задачи по управлению регионом решаются в рабочем режиме, но регион намерен "больше внимания уделять вопросам безопасности и работе промышленности на нужды армии". Он попросил не волноваться и сохранять бдительность.
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роман старовойт, в мире, владимир путин, курская область, курчатов, россия
Специальная военная операция на Украине, Роман Старовойт, В мире, Владимир Путин, Курская область, Курчатов, Россия
20:37 20.10.2022
 
В Курской области усилят охрану объектов инфраструктуры и образования

Курский глава Старовойт: в области усилят охрану объектов инфраструктуры и образования

© Depositphotos.com / ArtyomMirniyТриумфальная арка в Курске
Триумфальная арка в Курске - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© Depositphotos.com / ArtyomMirniy
Триумфальная арка в Курске. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 20 окт – РИА Новости. Охрану объектов инфраструктуры и образования усилят в Курской области, на приграничных территориях, а также на въезде в Курчатов усилят пропускной режим, сообщил губернатор Роман Старовойт.
Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что военное положение вводится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября. В ряде регионов введен режим повышенной готовности и средний уровень реагирования. В Курской области введен средний уровень реагирования.
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"Сегодня на организованном в соответствии с Указом штабе обсудили его состав, меры по повышению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения. На штабе определили, что сейчас действует достаточно мер по обеспечению безопасности, которые мы вводили в рамках "желтого уровня" террористической опасности. Дополнительно приняли решение об усилении охраны объектов инфраструктуры и образования", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.
Он отметил, что вводить ограничения на передвижения жителей региона не будут. "На приграничных территориях, а также на въезде в Курчатов усилим пропускной режим. Каких-то новых аспектов в обычную жизнь курян новый режим не вносит", - отметил губернатор.
По словам губернатора, задачи по управлению регионом решаются в рабочем режиме, но регион намерен "больше внимания уделять вопросам безопасности и работе промышленности на нужды армии". Он попросил не волноваться и сохранять бдительность.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоман СтаровойтВ миреВладимир ПутинКурская областьКурчатовРоссия
 
 
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