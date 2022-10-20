https://ria.ru/20221020/okhrana-1825510473.html

В Курской области усилят охрану объектов инфраструктуры и образования

В Курской области усилят охрану объектов инфраструктуры и образования - РИА Новости, 20.10.2022

В Курской области усилят охрану объектов инфраструктуры и образования

Охрану объектов инфраструктуры и образования усилят в Курской области, на приграничных территориях, а также на въезде в Курчатов усилят пропускной режим,... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T20:37

2022-10-20T20:37

2022-10-20T20:37

специальная военная операция на украине

роман старовойт

в мире

владимир путин

курская область

курчатов

россия

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РЯЗАНЬ, 20 окт – РИА Новости. Охрану объектов инфраструктуры и образования усилят в Курской области, на приграничных территориях, а также на въезде в Курчатов усилят пропускной режим, сообщил губернатор Роман Старовойт.Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что военное положение вводится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября. В ряде регионов введен режим повышенной готовности и средний уровень реагирования. В Курской области введен средний уровень реагирования."Сегодня на организованном в соответствии с Указом штабе обсудили его состав, меры по повышению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения. На штабе определили, что сейчас действует достаточно мер по обеспечению безопасности, которые мы вводили в рамках "желтого уровня" террористической опасности. Дополнительно приняли решение об усилении охраны объектов инфраструктуры и образования", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.Он отметил, что вводить ограничения на передвижения жителей региона не будут. "На приграничных территориях, а также на въезде в Курчатов усилим пропускной режим. Каких-то новых аспектов в обычную жизнь курян новый режим не вносит", - отметил губернатор.По словам губернатора, задачи по управлению регионом решаются в рабочем режиме, но регион намерен "больше внимания уделять вопросам безопасности и работе промышленности на нужды армии". Он попросил не волноваться и сохранять бдительность.

https://ria.ru/20221020/temrezov-1825497551.html

курская область

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роман старовойт, в мире, владимир путин, курская область, курчатов, россия