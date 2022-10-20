https://ria.ru/20221020/okhrana-1825510473.html
В Курской области усилят охрану объектов инфраструктуры и образования
В Курской области усилят охрану объектов инфраструктуры и образования - РИА Новости, 20.10.2022
В Курской области усилят охрану объектов инфраструктуры и образования
Охрану объектов инфраструктуры и образования усилят в Курской области, на приграничных территориях, а также на въезде в Курчатов усилят пропускной режим,... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T20:37
2022-10-20T20:37
2022-10-20T20:37
специальная военная операция на украине
роман старовойт
в мире
владимир путин
курская область
курчатов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763071955_0:76:3067:1801_1920x0_80_0_0_00b80a3d3b8b0d9354c428057ec3d87a.jpg
РЯЗАНЬ, 20 окт – РИА Новости. Охрану объектов инфраструктуры и образования усилят в Курской области, на приграничных территориях, а также на въезде в Курчатов усилят пропускной режим, сообщил губернатор Роман Старовойт.Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что военное положение вводится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября. В ряде регионов введен режим повышенной готовности и средний уровень реагирования. В Курской области введен средний уровень реагирования."Сегодня на организованном в соответствии с Указом штабе обсудили его состав, меры по повышению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения. На штабе определили, что сейчас действует достаточно мер по обеспечению безопасности, которые мы вводили в рамках "желтого уровня" террористической опасности. Дополнительно приняли решение об усилении охраны объектов инфраструктуры и образования", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.Он отметил, что вводить ограничения на передвижения жителей региона не будут. "На приграничных территориях, а также на въезде в Курчатов усилим пропускной режим. Каких-то новых аспектов в обычную жизнь курян новый режим не вносит", - отметил губернатор.По словам губернатора, задачи по управлению регионом решаются в рабочем режиме, но регион намерен "больше внимания уделять вопросам безопасности и работе промышленности на нужды армии". Он попросил не волноваться и сохранять бдительность.
https://ria.ru/20221020/temrezov-1825497551.html
курская область
курчатов
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763071955_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f05565b1047444cf4fb47edddaee291d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман старовойт, в мире, владимир путин, курская область, курчатов, россия
Специальная военная операция на Украине, Роман Старовойт, В мире, Владимир Путин, Курская область, Курчатов, Россия
В Курской области усилят охрану объектов инфраструктуры и образования
Курский глава Старовойт: в области усилят охрану объектов инфраструктуры и образования