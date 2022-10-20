https://ria.ru/20221020/odnoklassniki-1825355625.html
Одноклассники запустили авторизацию по QR-коду
Одноклассники запустили авторизацию по QR-коду - РИА Новости, 20.10.2022
Одноклассники запустили авторизацию по QR-коду
Одноклассники расширяют инструменты авторизации в социальной сети и представляют возможность входа в аккаунт с помощью QR-кода. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T13:32
2022-10-20T13:32
2022-10-20T13:32
общество
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/08/1736190176_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b449297bdb7c99f890c246290c883962.jpg
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Одноклассники расширяют инструменты авторизации в социальной сети и представляют возможность входа в аккаунт с помощью QR-кода. Теперь для доступа к странице в ОК достаточно отсканировать QR-код камерой устройства в десктопной версии и подтвердить вход в приложении. Благодаря этому пользователи смогут переключаться между разными устройствами, не теряя активной сессии использования соцсети. Использование QR-кодов позволяет авторизоваться без дополнительного ввода пароля, а также получить доступ к аккаунту ОК, если пользователь забыл пароль или привязал старый номер телефона, к которому у него теперь нет доступа. QR-код размещен на странице входа в аккаунт ОК. При наведении на него камеры смартфона, у пользователя появится подсказка для открытия приложения, чтобы подтвердить авторизацию. Вход по QR-коду доступен всем пользователям, у которых установлено мобильное приложение ОК на базе iOS или Android.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/08/1736190176_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a61330e7adb207e5e4e8796a084ce04d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Одноклассники расширяют инструменты авторизации в социальной сети и представляют возможность входа в аккаунт с помощью QR-кода.
Теперь для доступа к странице в ОК достаточно отсканировать QR-код камерой устройства в десктопной версии и подтвердить вход в приложении. Благодаря этому пользователи смогут переключаться между разными устройствами, не теряя активной сессии использования соцсети.
Использование QR-кодов позволяет авторизоваться без дополнительного ввода пароля, а также получить доступ к аккаунту ОК, если пользователь забыл пароль или привязал старый номер телефона, к которому у него теперь нет доступа.
QR-код размещен на странице входа в аккаунт ОК. При наведении на него камеры смартфона, у пользователя появится подсказка для открытия приложения, чтобы подтвердить авторизацию. Вход по QR-коду доступен всем пользователям, у которых установлено мобильное приложение ОК на базе iOS или Android.