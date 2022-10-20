https://ria.ru/20221020/odnoklassniki-1825355625.html

Одноклассники запустили авторизацию по QR-коду

Одноклассники запустили авторизацию по QR-коду - РИА Новости, 20.10.2022

Одноклассники запустили авторизацию по QR-коду

Одноклассники расширяют инструменты авторизации в социальной сети и представляют возможность входа в аккаунт с помощью QR-кода. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T13:32

2022-10-20T13:32

2022-10-20T13:32

общество

технологии

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Одноклассники расширяют инструменты авторизации в социальной сети и представляют возможность входа в аккаунт с помощью QR-кода. Теперь для доступа к странице в ОК достаточно отсканировать QR-код камерой устройства в десктопной версии и подтвердить вход в приложении. Благодаря этому пользователи смогут переключаться между разными устройствами, не теряя активной сессии использования соцсети. Использование QR-кодов позволяет авторизоваться без дополнительного ввода пароля, а также получить доступ к аккаунту ОК, если пользователь забыл пароль или привязал старый номер телефона, к которому у него теперь нет доступа. QR-код размещен на странице входа в аккаунт ОК. При наведении на него камеры смартфона, у пользователя появится подсказка для открытия приложения, чтобы подтвердить авторизацию. Вход по QR-коду доступен всем пользователям, у которых установлено мобильное приложение ОК на базе iOS или Android.

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии