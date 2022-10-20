https://ria.ru/20221020/obstrel-1825511721.html
Раненный при обстреле житель Брянки в ЛНР находится в реанимации
Раненный при обстреле житель Брянки в ЛНР находится в реанимации - РИА Новости, 20.10.2022
Раненный при обстреле житель Брянки в ЛНР находится в реанимации
Раненный при обстреле со стороны украинских войск города Брянка в ЛНР мужчина находится в реанимации, заявил заведующий неврологическим отделением Брянковской... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T20:54
2022-10-20T20:54
2022-10-20T20:54
специальная военная операция на украине
брянка
в мире
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БРЯНКА (ЛНР), 20 окт - РИА Новости. Раненный при обстреле со стороны украинских войск города Брянка в ЛНР мужчина находится в реанимации, заявил заведующий неврологическим отделением Брянковской больницы Александр Снурников.Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что в 13.05 мск украинские войска выпустили по населенному пункту Брянка одну ракету с применением РСЗО HIMARS. Мэр города Евгений Морозов сообщил, что при обстреле пострадали мирные жители. По данным РИА Новости, один человек погиб, один получил ранение."Осмотрен был. Обследован был максимально быстро. И отправили в отделение интенсивной терапии", - сообщил врач журналистам.Он уточнил, что пока прогнозировать состояние пострадавшего рано."Говорить о таких травмах очень сложно, минно-взрывные травмы дают большие осложнения. Проникающие ранения головы и шеи", - рассказал Снурников.
https://ria.ru/20221003/himars-1821271321.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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брянка, в мире
Специальная военная операция на Украине, Брянка, В мире
Раненный при обстреле житель Брянки в ЛНР находится в реанимации
В больнице сообщили, что раненный при обстреле Брянки в ЛНР мужчина находится в реанимации
БРЯНКА (ЛНР), 20 окт - РИА Новости. Раненный при обстреле со стороны украинских войск города Брянка в ЛНР мужчина находится в реанимации, заявил заведующий неврологическим отделением Брянковской больницы Александр Снурников.
Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что в 13.05 мск украинские войска выпустили по населенному пункту Брянка одну ракету с применением РСЗО HIMARS. Мэр города Евгений Морозов сообщил, что при обстреле пострадали мирные жители. По данным РИА Новости, один человек погиб, один получил ранение.
"Осмотрен был. Обследован был максимально быстро. И отправили в отделение интенсивной терапии", - сообщил врач журналистам.
Он уточнил, что пока прогнозировать состояние пострадавшего рано.
"Говорить о таких травмах очень сложно, минно-взрывные травмы дают большие осложнения. Проникающие ранения головы и шеи", - рассказал Снурников.